Los 10 mejores platos del Perú, según Taste Atlas: dominan los platos marinos

En su ranking de los 10 mejores platos peruanos, la plataforma dio protagonismo a preparaciones marinas e incluyó emblemáticas recetas criollas y regionales. Foto: Comedera

La gastronomía peruana volvió a destacar en el ranking internacional de Taste Atlas, plataforma especializada en evaluar comidas tradicionales de distintos países. En su lista de los 10 mejores platos del Perú, el portal colocó en los primeros lugares preparaciones vinculadas al mar, aunque también reconoció recetas representativas de la cocina criolla y regional.

El listado está encabezado por las conchitas a la parmesana, un aperitivo elaborado con conchas de abanico y queso parmesano, mientras que otras preparaciones como el ají criollo, la salsa de rocoto y el anticucho de corazón también aparecen entre las favoritas. La selección reúne platos con una calificación de entre 4,4 y 4,6 puntos.

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Preparación marina lidera el ranking de Taste Atlas

Según Taste Atlas, las conchitas a la parmesana ocupan el primer puesto con una valoración de 4,6 puntos. El portal explica que se trata de un plato servido como entrada, preparado con conchas cubiertas con parmesano rallado y gratinadas durante unos minutos. “Cuando se sirven, el queso debe estar burbujeante, pero las conchas permanecerán casi crudas”, señala la reseña del sitio.

El primer lugar del ranking lo ocupan las conchitas a la parmesana, un aperitivo preparado con conchas de abanico y queso parmesano. Foto: Jamea Perú

En el segundo lugar aparece el ají criollo, también con 4,6 puntos. Taste Atlas lo describe como una salsa peruana elaborada con ají amarillo y aceite, que puede tener distintos niveles de picor. El portal destaca que suele acompañar platos de carne y pescado, aunque también se utiliza como salsa para papas fritas y tequeños.

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La tercera posición corresponde a la salsa de rocoto, con una puntuación de 4,5. La plataforma la define como una preparación habitual en las mesas peruanas, elaborada con rocoto rojo, aceite y jugo de limón. Además, resalta que existen diversas versiones, desde moderadamente picantes hasta otras “extremadamente picantes”.

Platos tradicionales y recetas criollas también destacan

El cuarto puesto del ranking es para los anticuchos de corazón, con 4,5 puntos. Taste Atlas explica que esta preparación consiste en brochetas de corazón de res marinadas con ingredientes como ajo, vinagre de vino tinto, orégano, comino y pasta de ají panca. La reseña destaca que suelen servirse con papas sancochadas, choclo y salsa de ají amarillo.

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En el cuarto lugar figuran los anticuchos de corazón (4,5 puntos). Taste Atlas los describe como brochetas de corazón de res marinadas con ajo, vinagre de vino tinto, orégano, comino y ají panca. Foto: Bon Viveur

En la quinta ubicación se encuentra el arroz tapado, otra receta peruana con una calificación de 4,5. El portal señala que es un plato económico y sencillo de preparar, compuesto por arroz, carne molida, cebolla, ajo, aceitunas y huevo sancochado. Su presentación se caracteriza por colocar el arroz en capas y dejar los demás ingredientes en el centro.

El sexto lugar corresponde al seco de cabrito, una preparación originaria del norte del país que también alcanzó 4,5 puntos. Taste Atlas menciona que el plato combina carne de cabrito con ajíes, arvejas, zanahoria y una salsa de culantro, y que tradicionalmente se acompaña con arroz, frejoles y yuca sancochada.

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Pollo a la brasa y variantes del ceviche completan la selección

El pollo a la brasa aparece en la séptima posición con 4,4 puntos. Taste Atlas recuerda que este plato nació en Lima durante la década de 1950 y que actualmente es una de las comidas más consumidas del país. La plataforma destaca que suele servirse con papas fritas y ensalada, además de una marinada que puede incluir vinagre, sal, pimienta, romero, ají y cerveza negra.

El pollo a la brasa ocupa el séptimo lugar con 4,4 puntos. Taste Atlas señala que nació en Lima en la década de 1950 y hoy es una de las comidas más consumidas del país. Foto: Jamea Perú

En el octavo lugar figura el ceviche de conchas negras, también con 4,4 puntos. La reseña indica que esta variedad de ceviche utiliza conchas negras provenientes tradicionalmente de la región Tumbes y que se prepara con ají limo, cebolla roja, sal, pimienta, ajo y jugo de limón. Taste Atlas resalta que suele acompañarse con choclo, camote, cancha o chifles.

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El noveno puesto es para el bistec a lo pobre, una preparación que combina carne de res, papas fritas, arroz, cebolla frita y huevo. Taste Atlas explica que, pese a su nombre, es un plato abundante y nutritivo que suele consumirse durante el almuerzo tanto en Perú como en Chile.

Finalmente, la décima posición la ocupa la jalea, plato de la región Piura con 4,4 puntos. El portal la describe como una preparación marina hecha con pescado frito y diversos productos del mar como pulpo, calamar, langostinos y conchas. Además, destaca que suele servirse con chifles, salsa criolla, ajíes y cancha.

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La jalea cierra el ranking con 4,4 puntos. Taste Atlas la describe como un plato marino preparado con pescado frito y diversos mariscos, servido tradicionalmente con chifles, salsa criolla y cancha. Foto: Perú Delicias