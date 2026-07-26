Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: más de 214 mil peruanos cambiaron de domicilio, ¿podrán cambiar su local de votación?

La información remitida permitirá a la ONPE contar con datos complementarios para preparar la jornada electoral del próximo 4 de octubre

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Mano de persona depositando papeleta en una urna electoral marcada 'MUNICIPAL'. Círculo superpuesto con el logotipo de Reniec. Fondo con personas desenfocadas
Un votante deposita una papeleta en una urna electoral municipal en Perú, y un círculo superpuesto muestra el logo de Reniec, encargado de actualizar los registros para los comicios de 2026.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera relación de datos actualizados de ciudadanos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La información forma parte del proceso permanente de depuración y actualización de los registros electorales y comprende datos procesados hasta el 13 de julio de 2026. Estos cambios corresponden a modificaciones registradas después del cierre del padrón electoral, establecido el pasado 7 de abril.

La primera entrega permitirá a la ONPE contar con información vigente para la organización del proceso electoral y la elaboración de los documentos necesarios para la jornada de votación del próximo domingo 4 de octubre.

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La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.
La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.

Actualiza datos: fallecidos, nuevos DNI, cambios de domicilio

El reporte entregado por Reniec está compuesto por tres archivos con información actualizada de 248 798 ciudadanos. El primer documento contiene la relación de 16 984 personas fallecidas después del cierre del padrón electoral.

El segundo archivo incluye las fotografías de 17 126 ciudadanos que cumplieron 18 años y renovaron su Documento Nacional de Identidad (DNI). Mientras que el tercer reporte registra a 214.688 electores que realizaron cambios de domicilio hasta el 12 de julio de 2026.

Estas actualizaciones permiten transparentar las modificaciones efectuadas en los registros civiles y en los documentos de identidad, brindando información complementaria para las instituciones electorales y la ciudadanía.

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Infografía de Reniec con datos sobre 4.590 actualizaciones de fallecidos en el padrón electoral de Lima, mapa de Perú, tablas y gráficos por sexo y distrito
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exhibe en una infografía la distribución de 4.590 actualizaciones de fallecidos en el padrón electoral de Lima para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (RENIEC)

¿Se podrá cambiar de local de votación?

Ante las dudas por los cambios de domicilio registrados por más de 214 mil ciudadanos, la ONPE informó que para las ERM 2026 no se habilitará una plataforma para elegir o cambiar el local de votación.

No obstante, el organismo confirmó que el local de sufragio estará ubicado en el distrito que figura en el DNI del ciudadano, según los datos registrados al cierre del padrón electoral del 7 de abril de 2026. Asimismo, señaló a Infobae Perú que el local utilizado en las elecciones generales del pasado 12 de abril no necesariamente será el mismo para estos comicios. La consulta del local asignado será habilitada oportunamente en su plataforma web.

Una persona de espaldas marca una cédula de votación dentro de una cabina electoral. Otra cabina vacía se observa al lado y una pared de ladrillos.
La imagen muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en una cabina electoral de Perú, durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas entregas de Reniec

De acuerdo con el cronograma electoral, Reniec aún realizará dos nuevas entregas de información actualizada a la ONPE. La segunda está programada para el 21 de agosto y la tercera para el 25 de septiembre, antes de la realización de las elecciones.

La entidad registral aclaró que los cambios de domicilio efectuados después del cierre del padrón electoral no modifican el local de votación asignado. Las actualizaciones reportadas por Reniec a la ONPE solo tienen carácter informativo y complementario.

RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)
RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

Más de 26 millones de electores

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están habilitados 26 314 724 electores, quienes elegirán a más de 13 mil autoridades regionales y municipales en todo el país.

Dentro de este padrón se incluyen 76 ciudadanos extranjeros residentes en el Perú autorizados a participar en los comicios municipales, tras su inscripción en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú, habilitado entre enero y marzo de 2026.

La actualización de la información electoral busca que las instituciones encargadas del proceso cuenten con registros vigentes para el desarrollo de la jornada electoral del próximo 4 de octubre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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