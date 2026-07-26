Pablo Heredia niega coqueteo con Lesly Reyna y lanza sospecha en TikTok:“Te bajaron lo que ya sabemos”

Pablo Heredia niega coqueteo con Lesly Reyna y lanza sospecha en TikTok

Pablo Heredia negó haberle coqueteado a Lesly Reyna y cuestionó la difusión de chats que la modelo presentó en ‘Magaly TV: La Firme’. En una transmisión en vivo realizada la noche del viernes 24 de julio, luego de la entrevista de Shirley Arica en el programa de Magaly Medina, el actor argentino dedicó varios minutos a responder la controversia y deslizó que a Reyna “le bajaron un poco de lo que ya sabemos” para hablar del tema en televisión.

En su descargo, Heredia sostuvo que su estilo de comunicación es afectuoso, que no buscó establecer un vínculo romántico con Reyna y que la carta notarial que anunció no está relacionada con “coqueteo”, sino con una frase específica que, según él, ella le atribuyó sin sustento: “te extraño”.

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La respuesta pública de Heredia

El actor de ‘Ven, Baila, Quinceañera’ explicó que su pronunciamiento se activó luego de que el tema escalara en televisión. En el live, apuntó a lo que considera el origen del ruido: un comentario que habría llegado a Samahara (mencionada en su declaración) y que lo señalaba como alguien que “coqueteaba” con Lesly.

“Lo único que dije de Ramiro es que fue el que le dijo a Samara que yo estaba coqueteando con Leslie”, afirmó. A partir de ahí, sostuvo que contactó a Reyna para pedirle explicaciones.

Según relató, el intercambio previo entre ambos no era extraño porque se conocen desde antes del 2020 y porque —según él— ella le había hablado “delante de su esposo” para proponer planes.

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“Automáticamente le mando un mensaje a Leslie diciéndote: ‘Oye, ¿por qué dices eso si tú delante de tu esposo hablaste conmigo para decir hagamos planes, hagamos cosas’”, dijo.

En ese punto, el actor insistió en que el tono de los mensajes no buscaba insinuaciones románticas, sino coordinar un plan entre conocidos.

Pablo Heredia hizo un live el viernes 24 de julio y negó haber coqueteado con Lesly Reyna; afirmó que su trato es cariñoso, dijo que nunca la invitó a salir y deslizó: “Te bajaron un poco de lo que ya sabemos”.

“Te bajaron un poco de lo que ya sabemos”: la insinuación sobre dinero

La frase que más polémica generó del live fue su insinuación de que habría un incentivo económico detrás de las declaraciones de Reyna.

“A lo mejor seguramente te bajaron un poco de lo que ya sabemos para que puedas, hablar de algo como si fuera tan grave”, lanzó.

Heredia no dio detalles adicionales sobre a qué se refería ni mencionó nombres o mecanismos, pero usó esa idea para explicar por qué, en su opinión, Reyna estaría insistiendo en sostener públicamente que él la coqueteó.

En pleno live, Pablo Heredia negó el coqueteo y soltó una frase que encendió el debate: “Te bajaron lo que ya sabemos”.

“Yo nunca coqueteé contigo”: la negación y su explicación del trato

En el mismo live, el intérprete rechazó de forma expresa la versión de Reyna. “Yo nunca coqueteé contigo, nunca te invité a salir, vos y yo, nunca te dije nada lindo, salvo: ‘Che, dale, te quiero ver’”, afirmó.

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Para sostener esa línea, aclaró cómo interpreta esa frase: “O sea: ‘¿Qué planes mañana? Dale, veamosno, te quiero ver’”. Luego defendió su manera de hablar y enfatizó que no cambia su trato según el género de la persona.

“Soy una persona cariñosa y soy una persona que hablo así. Bebé le digo hasta Nicola Porcella, le digo mi amor, le digo a Nicola Porcella. Le digo cosita linda a mis amigos. No porque seas mujer y te digan bebé tiene que ser, un vínculo romántico, amoroso”, afirmó.

En ese mismo tono, marcó su decepción por el giro público del tema: “Por favor, Leslie, esperaba mucho más de vos”. Y cuestionó que se expongan conversaciones privadas: “Después me parece, paupérrimo que salgas a mostrar chat. No sé, todo bien”.

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La carta notarial: “No te va a llegar por coqueteo”

Heredia precisó que su anuncio de una carta notarial no estaría vinculado a una acusación general de coqueteo, sino a una frase que, según su versión, Reyna aseguró que él escribió y que él niega de manera tajante.

“Y la carta notarial no te va a llegar porque tú pienses que yo te estoy coqueteando. Te va a llegar porque pusiste que te extraño. Yo no te puse en ningún momento te extraño”, sostuvo.

Además, afirmó que puede respaldar su versión mostrando el intercambio completo: “Mostré todo el chat y lo puedo volver a mostrar. Y lo tengo de Instagram y de WhatsApp, donde no te puse te extraño porque no te lo pondría nunca, la verdad, Leslie”.

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¿Qué dijo Lesly Reyna en ‘Magaly TV: La Firme’?

En 'Magaly TV: La Firme’, Lesly Reyna contó que Pablo Heredia la contactó tras salir de La Granja VIP Perú y mostró mensajes donde él le decía “bebé”. Según su relato, eso formó parte de un acercamiento que ella interpretó como interés.

“Me puso algo así como: ‘Te extraño, te quiero ver’”, manifestó. También afirmó: “Yo nunca le he dicho ‘bebé’. Y sí, sí me tiró maicito”, al ser consultada sobre el tono de los chats.

Reyna aseguró que intentó felicitarlo por lo que veía como un vínculo con Shirley Arica y que él habría negado estar con ella: “(Me dijo:) ‘No, yo no estoy con ella. Estoy soltero’”, indicó. Agregó que, según la versión que recibió, lo de Shirley en el reality habría sido “parte del show”.

El programa mostró conversaciones fechadas en la madrugada del 6 de junio, después de que Heredia saliera de una discoteca en Miraflores donde, según el reportaje, se encontró con Reyna. En esos mensajes, él insistía en verla: “Bueno, podemos hacer algo, te quiero ver”, y luego escribió: “¿Bebé, en qué andas?”.

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Reyna afirmó que no siente atracción por el actor y que no buscaba iniciar algo con él. “A mí no me gusta Pablo, nunca me ha atraído. No quiero nada con él. No me gustan los mayores, la verdad”, dijo entre risas.

Lesly Reyna le confesó a Shirley Arica sobre los chats que intercambió con Pablo Heredia. ATV: Magaly Tv la Firme.

El encuentro con Shirley Arica y la reacción: “Me da pena”

Lesly Reyna también contó que se encontró con Shirley Arica y decidió contarle lo sucedido. Según su versión, la influencer se mostró firme ante lo que consideró una contradicción entre lo que él decía públicamente y sus chats privados.

“¿Cómo no voy a contarle la verdad a una mujer? (…) Ella me dice: ‘Mira cómo este hombre dice que me quiere y te ha estado escribiendo’. A mí como mujer me da pena”, relató.

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Esa conversación, según Reyna, reforzó su decisión de hablar del tema, mientras el actor sostiene que el caso se desnaturalizó y que se lo está presentando como algo “grave” sin serlo.