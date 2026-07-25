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Colombia vs Chile 3-0: resumen de la victoria ‘cafetera’ para clasificar a la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026

El elenco que tiene a su cargo Guilherme Schmitz sacó boleto al encuentro por el título en la capital peruana y espera por Brasil o Argentina

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Colombia venció por 3-0 a Chile para clasificar a la final de la Copa Sudamericana de vóley. Crédito: voleycolombia.com
Colombia venció por 3-0 a Chile para clasificar a la final de la Copa Sudamericana de vóley. Crédito: voleycolombia.com

Colombia confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente al imponerse con autoridad por 3-0 (25-19, 25-20, 25-13) a Chile y clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana de vóley 2026, certamen que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. El conjunto dirigido por Guilherme Schmitz dominó el encuentro de principio a fin y ahora aguardará al vencedor del duelo entre Brasil y Argentina, que definirá al segundo finalista del torneo.

Las ‘cafeteras’ volvieron a exhibir el nivel que las ha convertido en una de las selecciones más sólidas del campeonato. Con un juego ordenado, un bloqueo efectivo y un ataque muy eficiente, neutralizaron los intentos de reacción de un combinado chileno que había firmado una destacada campaña, pero que esta vez no encontró respuestas para frenar el poderío de su rival.

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Desde el primer set, Colombia marcó diferencias gracias a la contundencia de sus atacantes y al buen trabajo colectivo en defensa. Chile intentó mantenerse en partido mediante el aporte ofensivo de Beatriz Novoa y Dominga Aylwin, aunque la regularidad de las ‘cafeteras’ terminó inclinando la balanza. La distribución del juego y la eficacia en los puntos largos permitieron que el elenco de Schmitz controlara el ritmo del compromiso hasta cerrar la victoria sin ceder un solo parcial.

Colombia se ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana de vóley tras dejar en el camino a Chile en sets corridos. Crédito: Instagram Latina TV.

La gran figura del encuentro fue Laura Pascua Grajales, quien lideró el ataque colombiano con 17 puntos y volvió a demostrar por qué atraviesa un excelente momento en el certamen. También resultó decisivo el aporte de Valerín Carabalí e Ivonee Montaño, ambas con 12 unidades, mientras que Isabella Arroyave contribuyó con siete puntos para completar una destacada actuación colectiva.

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Por el lado de Chile, Novoa fue la máxima anotadora con 13 puntos, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación. Aylwin, con siete unidades, también intentó sostener a su selección en los momentos más complicados, pero Colombia mostró una superioridad que se reflejó tanto en el marcador como en el desarrollo del juego.

Con este triunfo, el equipo de Guilherme Schmitz ratifica el gran torneo que viene realizando y se instala con justicia en la definición por el título. A lo largo de la competencia ha demostrado solidez en todas sus líneas, además de una importante variedad de recursos ofensivos que lo convierten en un serio candidato a quedarse con el campeonato.

La final y los demás partidos para definir los lugares de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se jugarán este domingo 26 de julio.
La final y los demás partidos para definir los lugares de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se jugarán este domingo 26 de julio.

Ahora, Colombia centra toda su atención en la segunda semifinal, donde Brasil y Argentina protagonizarán un duelo de alto voltaje por el último boleto a la final. Cualquiera sea el rival, las cafeteras llegarán con la confianza en alto tras una actuación convincente en Lima y con la ilusión de coronar una campaña que las ha consolidado como una de las selecciones más fuertes de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo se definen los cupos al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 ya cuenta con sus primeros equipos confirmados. Brasil, por ser anfitrión, y Argentina, como campeón de la última Copa América —ahora Copa Sudamericana de Vóley—, tienen asegurada su participación en la próxima edición del torneo continental.

Con estos antecedentes, solo quedan cuatro cupos disponibles. Estas plazas se asignarán en función del puesto final que logren las selecciones en la Copa Sudamericana 2026, sin considerar en el conteo a Brasil y Argentina, ya clasificadas.

Perú se enfrentará a Ecuador en su siguiente partido en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Perú se enfrentará a Ecuador en su siguiente partido en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

La competencia que se disputa en Lima es decisiva para el resto de los equipos. El rendimiento en esta edición será la única vía para acceder al Sudamericano, por lo que la presión es máxima: solo quienes terminen entre los mejores podrán asegurar su presencia en el certamen más relevante de la región. Así, mientras dos selecciones ya tienen su lugar garantizado, el resto pelea por los últimos boletos en juego.

Programación de las semifinales y definición de puestos por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

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