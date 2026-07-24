Programación de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

La fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 concluirá este viernes 24 de julio con los partidos de la tercera jornada. Al cierre de esta etapa, quedarán definidos los cruces de semifinales, a los que ya accedieron las cuatro selecciones que continúan en disputa por el título.
Avanzaron a la siguiente ronda Argentina y Colombia por el Grupo B, y Brasil y Chile por el Grupo A. Estas selecciones ya aseguraron su clasificación al próximo Campeonato Sudamericano, previsto para septiembre de este año.
También se jugarán los encuentros que definirán las posiciones del octavo al quinto lugar. Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador competirán con el objetivo de alcanzar la mejor ubicación posible en el torneo.
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Estas cuatro selecciones buscan quedarse con los dos últimos cupos disponibles para el Sudamericano, que otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.
A continuación, se detalla la programación de las semifinales y los partidos de clasificación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Cruces confirmados
Semifinales
- Brasil vs Argentina
- Colombia vs Chile
Partidos por el quinto lugar
- Venezuela vs cuarto del Grupo A
- Ecuadro vs tercero del Grupo A
Programación de las semifinales y partidos por el quinto lugar
Ya hay cruces confirmados en las semifinales. Brasil se quedó con el Grupo A y se medirá ante Argentina, segundo del Grupo B. Mientras que Chile -segundo del Grupo A- chocará con el primero del Grupo B, Colombia.
Para los partidos de clasificación, Venezuela terminó tercero en el Grupo B y enfrentará al cuarto del Grupo A, mientras que Ecuador culminó cuarto y jugará contra el tercero del Grupo A.
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Perú se medirá con Bolivia este viernes 24, duelo que definirá cuál de las dos selecciones ocupa el tercer puesto en el Grupo A y así quedarán definidos todos los cruces de la fase final de la Copa Sudamericana de Vóley.
<b>Fase final</b>
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)
Dónde ver las semifinales y demás partidos de Copa Sudamericana de vóley
Las semifinales y los encuentros que definirán del octavo al quinto puesto de la Copa Sudamericana de vóley 2026 serán transmitidos en Perú por Latina Televisión, que ofrecerá la cobertura de los partidos más relevantes del torneo. Las transmisiones estarán disponibles en los canales 2 y 702 en alta definición, tanto en formato estándar como en HD.
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Para quienes opten por plataformas digitales, la señal en vivo estará habilitada en el sitio web oficial de Latina y en su aplicación móvil, permitiendo el acceso a los partidos desde cualquier lugar y dispositivo.
Asimismo, La Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrece la transmisión gratuita de los partidos a través de su página de Facebook y su sitio web, con relato en vivo.
Infobae Perú brindará un seguimiento integral del campeonato, incluyendo información previa a cada partido, actualizaciones en tiempo real, resúmenes de las jugadas clave, declaraciones de las protagonistas, resultados, posiciones y análisis detallados de cada jornada.
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