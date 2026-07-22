Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Ignacio Buse volvió a destacar por su nivel de juego. El tenista peruano remontó el partido ante el suizo Kilian Feldbausch y se impuso por 2-1, logrando así la clasificación a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026. Con este resultado, confirma su condición de raqueta número uno del país.
Buse tuvo un inicio impreciso en la cancha del Abierto de Generali, situación que Feldbausch supo capitalizar con un juego potente y preciso sobre la línea. El suizo se adueñó del primer set con un marcador de 6-2.
En el segundo set, el tenista peruano reaccionó y logró emparejar el encuentro al imponerse por 6-2. Con el marcador igualado, el partido se definió en un tercer set abierto para ambos jugadores.
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Ignacio Buse hizo valer su jerarquía ante Kilian Feldbausch y selló la victoria con un 6-2 en el set definitivo. El ‘Colorado’ avanzó así a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, donde buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Buse no se cansa de subir en el ranking ATP
La carrera de Ignacio Buse continúa en ascenso, algo que también se refleja en su progreso dentro del ranking ATP. Con su reciente triunfo ante el suizo Kilian Feldbausch, sumó 38 puntos netos y se ubica virtualmente en el puesto 33 del ranking mundial.
Esta posición podría modificarse según el resultado que obtenga en los cuartos de final del Abierto de Generali, instancia que disputará por cuarta vez en su trayectoria profesional. La expectativa por su desempeño es alta.
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El próximo rival de Buse: Tomás Matín Etcheverry
Ignacio Buse tendrá un exigente desafío en los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, donde enfrentará a Tomás Martín Etcheverry, actual número 31 del ranking. El argentino llega tras eliminar al austríaco Jurij Rodionov (#142) en octavos de final.
El partido está programado para el jueves 23 de julio, con horario aún por confirmar. Toda la información sobre la participación de ‘Nacho’ estará disponible en la web de Infobae Perú.
Gonzalo Bueno e Ignacio Buse compiten el mismo día
El jueves 23 de julio será una jornada intensa para el tenis peruano. Además de la participación de Ignacio Buse en los cuartos de final del Abierto de Generali, Gonzalo Bueno disputará los octavos de final del ATP 250 de Estoril.
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Bueno logró el martes su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP, tras superar al portugués Tiago Pereira con una remontada en el set definitivo.
El peruano se llevó el primer set por 6-3, perdió el segundo 6-1 y, en el tercero, revirtió un 1-5 en contra para forzar el tie break, donde se impuso 7-5 y avanzó de ronda.
Ahora, Gonzalo Bueno enfrentará a Jaime Faria, tenista local que ocupa una mejor posición en el ranking ATP, cerca del puesto 92, y que viene de eliminar al neerlandés Botic van de Zandschulp.
El encuentro está pautado para el jueves 23 de julio, con horario aún por definir. También podrás conocer el desarrollo de este juego mediante la plataforma digital de Infobae Perú. No te lo puedes perder.
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El tenis peruano atraviesa una semana histórica. En solo dos jornadas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno lograron triunfos en los cuadros principales de dos torneos ATP 250 diferentes, algo que no se producía desde hace más de veinte años.
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