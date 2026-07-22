Erick Delgado dio singular advertencia sobre la nueva idea de Roberto Mosquera en Sporting Cristal: “No va a ser una aplanadora”

El análisis del exarquero sobre el rendimiento del cuadro 'celeste' frente a Deportivo Garcilaso. (Video: QTV Network)

El inicio del Torneo Clausura 2026 dejó sensaciones encontradas para Sporting Cristal. Y es que sumó tres puntos tras vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo, pero la actuación dejó dudas entre buena parte de la hinchada. Aunque los ‘rimenses’ generaron varias ocasiones, solo pudieron anotar en una oportunidad, lo que encendió el debate sobre el verdadero potencial ofensivo del plantel bajo la conducción de su nuevo técnico.

Justamente, Erick Delgado analizó el presente del club y consideró que la llegada de Roberto Mosquera ha traído cambios en la identidad del juego. “Yo creo que Cristal no va a ser una aplanadora porque le falta alguno que otro jugador, pero sí soy de la idea de que con Roberto va a encontrar un equilibrio”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Fuera de Juego.

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El exarquero reconoció que ya no ve al equipo presionando y atacando de forma constante como en temporadas anteriores. En ese sentido, el esquema del DT peruano apunta a un juego más calculado y menos arriesgado. “Atacamos una, muchachos, no importa, la siguiente vamos a recular, vamos a tratar de tener calma”, explicó. En su opinión, Mosquera apuesta por atacar menos veces, pero con mayor efectividad y disciplina táctica.

Al analizar el duelo ante Deportivo Garcilaso, Erick Delgado admitió que el rival no se mostró agresivo y eso impidió medir realmente el nivel defensivo de Sporting Cristal. “Diego Enríquez casi no agarró el balón en el primer tiempo. Francisco Arancibia fue el único que gravitó. Después, Deportivo Garcilaso es un equipo muy mermado”, describió. Para el ‘Loco’, la verdadera prueba del sistema de Roberto Mosquera llegará cuando el club ‘cervecero’ enfrente a rivales de mayor jerarquía, como Melgar en Arequipa, el cual se jugará el sábado 25 de julio.

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En una reflexión directa y comprensible incluso para quien no siga el día a día del club, Cristal inició el Clausura con una victoria ajustada y una propuesta distinta bajo Mosquera: ya no busca arrollar, sino administrar energías y cuidar el equilibrio defensivo, a la espera de partidos más exigentes para evaluar su verdadero nivel.

El exfutbolista también mencionó que el entrenador de 70 años ha cambiado su manera de afrontar los partidos. “Lo que creo es que para darle un equilibrio, sabiendo de sus virtudes y de sus deficiencias, y yo creo que también eso dice mucho”, argumentó. Delgado sugirió que Mosquera es consciente de las limitaciones del plantel y de la necesidad de ajustar el estilo para potenciar los resultados.

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Sporting Cristal se impuso por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso en su debut en la Liga 1. A pesar de un claro dominio y múltiples ocasiones de gol, el equipo rimense consiguió los tres puntos gracias a una genialidad de Távara. ¡Mira el resumen completo!

¿Sporting Cristal buscará un volante central?

Uno de los puntos más críticos señalados por Erick Delgado fue la ausencia de un volante central de jerarquía. “Cristal sí necesita un volante central urgente porque de este tipo de jugadores no tiene ni uno”, advirtió. El exarquero resaltó el despliegue de Ian Wisdom, pero recalcó que Sporting Cristal carece de un mediocampista con peso específico para ordenar el juego y dar equilibrio en la medular.

La preocupación por ese vacío en el plantel se agudizó tras la salida de Gustavo Cazonatti, quien ocupaba ese rol estratégico. Según informaciones recientes, el club estaría evaluando alternativas para reforzar esa zona, conscientes de que la falta de un ‘6′ clásico puede exponer falencias tanto en recuperación como en la transición ofensiva.

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El periodista Paul Pérez mencionó en Modo Fútbol que en la entidad ‘bajopontina’ gusta el nombre de Rodrigo Ureña. Además, otros futbolistas que surgieron como opciones fueron Pedro Aquino y Wilder Cartagena, aunque fueron descartados por Julio César Uribe.

El desafío de Sporting Cristal es claro: la directiva evalúa si incorporar un volante central tras la salida de Gustavo Cazonatti, una decisión que podría definir el rumbo del equipo en la segunda mitad del año. El club ya estaría dispuesto a invertir para fichar a un mediocampista que aporte experiencia y orden, elementos que hoy parecen escasear en el plantel. El hecho de tener un cupo de extranjero disponible abre la posibilidad a más alternativas.

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