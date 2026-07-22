Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, denunció que sufrió tocamientos en conciertos: “La gente te mete la mano”

Kiara Lozano de Corazón Serrano denuncia que sufrió tocamientos en conciertos de cumbia. YouTube: Carlos Orozco. IG

Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, denunció que sufrió tocamientos indebidos durante conciertos y que estos episodios no se limitaron a un solo país. En una entrevista con Carlos Orozco para su canal de YouTube, la cantante contó que le ocurrió en Ecuador, Bolivia y también en Perú, y que en una ocasión identificó como responsable a un miembro del personal de seguridad.

La conversación se dio cuando Orozco le mencionó un episodio de “acoso escénico” en Ecuador. Lozano respondió que no fue un hecho aislado: “Sí, me ha pasado más de una vez. Me ha pasado en Ecuador, me ha pasado en Bolivia, me ha pasado aquí en Perú. Casos hasta de tocamientos. Cuando sales, ¿no? Bajas del escenario, a veces toca pasar por donde está el público”.

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Kiara Lozano denuncia que sufrió tocamientos en conciertos de cumbia. TikTok.

“La gente te mete la mano”: Kiara Lozano

Lozano explicó que la situación suele ocurrir en el tránsito entre el escenario y la salida, cuando, por logística, debe pasar cerca del público. En ese espacio, según relató, se producen los tocamientos: “Y la gente te mete la mano”.

El testimonio incluyó un detalle de autoprotección que adoptó a partir de estas experiencias. “Por eso es que normalmente cuando yo salgo siempre veo al piso para saber si en caso suceda algo, quién fue”, señaló. En el diálogo, otra voz comentó que en esa zona “la gente estira y puede meter la mano”, a lo que ella asintió, reforzando la idea de que el riesgo aparece en momentos de exposición física y cercanía con la multitud.

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La cantante también lamentó el impacto de estos episodios en la percepción del público extranjero. “Y nunca se viralizó eso, creo que porque fue en el extranjero, recuerdo que fue en Bolivia. Y lamento mucho que pasen esas cosas, porque hay mucha gente que nos quiere muchísimo y son de otros países y a veces por una persona dejan mal, ¿no?”, agregó.

La cantante Kiara Lozano explicó cómo ocurren los tocamientos en conciertos y relató que reaccionó en el momento al descubrir a la persona: “Vi la mano”. IG

El momento en que identificó al responsable: “Vi la mano”

En la entrevista, Kiara contó que su estrategia de mirar al piso tuvo un objetivo concreto: poder ubicar a la persona que cometía el tocamiento. En una oportunidad, según dijo, esa atención le permitió identificar el hecho en el momento.

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“Sí, porque así fue como yo descubrí a la persona que me había tocado aquella vez. Estaba observando”, explicó antes de que le preguntaran si tomó alguna medida después. Su respuesta fue directa: “... y vi la mano. Por supuesto. Le mandé a la madre en medio de la gente. Y había gente que estaba grabando”.

El relato dejó claro que reaccionó de inmediato y en público, sin esperar a estar fuera del lugar. Esa reacción, según se desprende de sus palabras, ocurrió mientras aún estaba rodeada de asistentes y con teléfonos registrando la escena.

La denuncia más grave: “Era un señor de seguridad”

Uno de los puntos más delicados del testimonio fue cuando se le consultó quién fue la persona que la tocó. “¿Era un señor?”, le preguntaron. Lozano contestó: “Se lo señalé. Sí, era un señor de seguridad, incluso”.

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La sorpresa en la mesa fue inmediata: “¿De seguridad?”, insistieron. Ella confirmó y precisó el contexto: “Estaba haciendo seguridad para nosotras. Y ya te imaginas lo que hizo”.

Con esa frase, Lozano no solo describió un caso de acoso por parte del público, sino que ubicó un episodio en el que el presunto responsable habría sido parte del equipo destinado, justamente, a protegerlas durante el evento.

Los países mencionados y el patrón que advirtió

Lozano enumeró tres lugares donde dijo haber vivido situaciones similares: Ecuador, Bolivia y Perú. Lo presentó como un patrón reiterado: “Me ha pasado más de una vez”. En su relato, el factor común es el trayecto al bajar del escenario, cuando el contacto físico no controlado aumenta.

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La cantante no detalló si presentó denuncias formales ni describió consecuencias posteriores para el personal involucrado. Lo que sí expuso fue el mecanismo: el momento de vulnerabilidad se produce cuando el paso obliga a atravesar áreas con público y, según contó, cuando existe la posibilidad de que personas estiren las manos y cometan tocamientos.

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, revela que sufrió tocamientos en shows en Ecuador, Bolivia y Perú