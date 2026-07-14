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Ignacio Buse sube en el ranking ATP y sigue como número uno de Perú: así quedaron los tenistas nacionales

‘Nacho’ mejoró un lugar y conserva el liderazgo peruano con 1.413 puntos. En la próxima parada, debutará este martes 14 de julio ante Stefanos Tsitsipas en el ATP 250 de Gstaad

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Ranking ATP – Ignacio Buse - Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Perú – deportes – 13 julio
La actualización semanal mantiene a Ignacio Buse como el mejor peruano del circuito y lo pone ante un estreno exigente en Suiza, donde jugará la primera ronda contra el griego Stefanos Tsitsipas (Andina)

Ignacio Buse llegó a una nueva semana con señales positivas en el circuito profesional. En la actualización más reciente de la clasificación de la Association of Tennis Professionals (ATP), el peruano avanzó un escalón y ratificó su condición de primera raqueta nacional, con una diferencia marcada sobre sus compatriotas.

El listado mundial continúa encabezado por el italiano Jannik Sinner y, en ese panorama, Buse aparece en el puesto 33 con 1.413 puntos, cifra que lo sostiene como el referente peruano del momento.

El siguiente desafío ya tiene día y rival: este martes 14 de julio disputará la primera ronda del ATP 250 de Gstaad (Suiza) frente al griego Stefanos Tsitsipas, ubicado 85° en el escalafón.

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Buse se mantiene al frente y se prepara para el debut en Gstaad

Ranking ATP – Ignacio Buse - Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Perú – deportes – 13 julio
Ignacio Buse consolidó su condición de primera raqueta del Perú tras subir un lugar en el ranking ATP. Ahora afrontará un exigente debut ante Stefanos Tsitsipas en el ATP 250 de Gstaad. (Andina)

El ascenso de Ignacio Buse coincidió con la antesala del torneo suizo, una estación clave en su calendario inmediato. La ATP lo situó esta semana en la casilla 33 con 1.413 puntos, registro con el que continúa como el peruano mejor posicionado, lejos del resto de jugadores del país.

En el cuadro principal del ATP 250 de Gstaad, Buse tendrá un estreno exigente. Según el ordenamiento vigente, enfrentará a Stefanos Tsitsipas, quien figura 85° del mundo. El partido quedó programado para el martes 14 de julio, dentro de la primera ronda del certamen.

La actualización también volvió a marcar el contexto global del circuito: la clasificación internacional permanece liderada por Jannik Sinner, nombre que encabeza el listado en esta edición del ranking.

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Bueno escala y se afirma como la segunda raqueta peruana

Ranking ATP – Ignacio Buse - Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Perú – deportes – 13 julio
El ascenso de Gonzalo Bueno en la clasificación ATP lo mantiene como el escolta de Ignacio Buse entre los peruanos. El tenista mejoró su ubicación tras una nueva actualización. (Andina)

Detrás de Buse, el movimiento más notorio dentro del grupo principal de peruanos lo protagonizó Gonzalo Bueno. El tenista avanzó seis lugares en la clasificación y reforzó su ubicación como el segundo mejor representante del país en el conteo mundial.

En el ranking de esta semana, Bueno aparece en el puesto 176 con 322 puntos. Su recorrido más reciente, sin embargo, estuvo ligado a la fase previa del torneo de Gstaad. En la clasificación, quedó eliminado frente al brasileño Igor Marcondes tras un marcador de 6-4 y 7-6 (5).

El propio texto de referencia también consigna el apodo con el que suele ser identificado: “Gonza”. Su ascenso en el ranking se dio pese a esa derrota en la instancia de qualy, dentro de un panorama en el que cada suma de puntos y cada semana de competencia pueden generar variaciones importantes en el orden general.

Varillas sube 29 puestos y el resto de peruanos también se mueve en la lista

Ranking ATP – Ignacio Buse - Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Perú – deportes – 13 julio
El ranking ATP mostró una semana de variaciones para el tenis peruano. Varillas avanzó 29 lugares y Mauricio Echazú firmó el salto más importante entre los representantes nacionales. (Andina)

El tercer lugar peruano en el ranking quedó en manos de Juan Pablo Varillas, quien registró el salto más grande dentro del trío principal. En la actualización actual, Varillas escaló 29 posiciones y figura en la ubicación 279, con 202 unidades.

Más atrás, la tabla mostró cambios para otros integrantes del tenis peruano. Conner Huertas del Pino avanzó siete lugares y pasó a ocupar el puesto 634, mientras que Arklon Huertas del Pino retrocedió tres casillas y quedó 703°.

En el mismo bloque, Christopher Li tuvo un descenso de 13 posiciones y se instaló en el lugar 932. El mayor salto entre los peruanos lo firmó Mauricio Echazú, con una mejora de 197 escalones hasta el puesto 1770, el avance más pronunciado del grupo en esta semana.

La actualización también reflejó retrocesos en la parte final del listado nacional: Nicolás Baena bajó 18 posiciones y se ubicó en la casilla 1910. A su vez, José Luis Claro y Luis José Nakamine cayeron 14 lugares y aparecen igualados en el puesto 1981 del ranking ATP.

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