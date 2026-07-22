Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

En una divertida conversación, Mario Hart confiesa cómo Roberto Martínez lo apadrinó en sus inicios en la televisión, consiguiéndole un lugar en "El Gran Show". Además, revela la increíble estrategia que Roberto ideó para que no lo ampayaran con Vanessa Terkes, ¡usándolo a él como señuelo! | Sin Que decir / YouTube

Mario Hart sorprendió al público al revelar, después de más de una década, la estrategia que Roberto Martínez le pidió ejecutar para proteger el inicio de su relación con Vanessa Terkes. El piloto compartió la anécdota en el pódcast Sin más que decir, donde explicó en detalle el plan que permitió a la pareja mantener su romance lejos de los focos mediáticos en sus primeras etapas.

La amistad entre Mario Hart y Roberto Martínez surgió a raíz de un proyecto televisivo vinculado a Magaly Medina. “Mi relación y amistad con Roberto empieza con Magaly en un reality en donde le enseño a manejar. Es por Roberto que entro a ‘ El Gran Show’ y empieza mi amistad con él”, relató Hart. La relación profesional pronto se transformó en un vínculo de confianza, lo que llevó a Hart a involucrarse en una de las estrategias que jamás imaginó.

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El piloto explicó que, cuando Martínez comenzó a salir con Vanessa Terkes, le solicitó su colaboración para despistar a la prensa y evitar que los reporteros descubrieran el romance. De acuerdo con Hart, la solicitud fue clara y directa: “Necesito que me hagas un favor, ven y tú vas a esperar a Vanessa en la puerta de Aura, vas a salir con ella, nos encontramos arriba y ahí hacemos el traspaso de carros, pero que crean que es contigo, yo no pinto”, afirmó el piloto, citando palabras de Martínez.

Mario Hart cuenta el secreto detrás del ‘ampay’ con Vanessa Terkes.

La verdad de su ‘ampay’ con Vanessa Terkes

El plan se ejecutó según lo acordado y tuvo el desenlace esperado. “Yo salgo con Vanessa y me ampayan con Vanessa. Él luego confirmó su relación con Vanessa y por eso lo puedo contar”, relató Hart en el pódcast. L

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as imágenes de aquel momento fueron publicadas por la revista Magaly TeVe en 2012, donde se veía a Hart y Terkes caminando por las calles de Miraflores tras salir de una discoteca de la zona. La escena fue interpretada por la prensa y el público como el inicio de un romance entre ambos, aunque la versión recién revelada por Hart arroja luz sobre lo que realmente ocurrió.

Vanessa Terkes, reconocida por su papel protagónico en la serie La Tayson, aparecía en las fotos junto a Mario Hart, entonces parte del elenco de Combate. El ‘ampay’ publicado por la prensa generó especulaciones sobre una posible relación sentimental, aunque en realidad formaba parte de la estrategia ideada por Martínez. Con el paso del tiempo, la relación entre Martínez y Terkes se hizo pública, lo que permitió a Hart compartir los detalles de la maniobra en el espacio Sin más que decir.

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La vez que Vanessa Terkes habló de la infidelidad de Martínez

En 2023, Vanessa Terkes habló abiertamente sobre la infidelidad que sufrió por parte de Roberto Martínez durante su breve relación en 2012. La actriz recordó en el programa de YouTube Café con la Chevez, del diario Trome, que el exfutbolista le negó en repetidas oportunidades sus deslealtades “Me lo negó hasta Fiscalía”, confesó la intérprete, quien destacó el carisma y caballerosidad de Martínez, pero aseguró que la fidelidad fue el mayor obstáculo en su relación.

El romance entre Vanessa Terkes y Roberto Martínez solo duró tres meses y terminó en buenos términos, según anunció la propia actriz en un comunicado de la época. A pesar del dolor que le causó la infidelidad, la actriz afirmó que conserva una amistad con el exfutbolista, aunque prefiere mantenerla en privado para evitar especulaciones. “Yo sí creo en la amistad con el ex”, declaró.

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La peruana, conocida por su trabajo en televisión a nivel nacional e internacional, aseguró que la experiencia afectó su vida personal y profesional, pero con el paso del tiempo guarda cariño por el exjugador. “No sé cómo estará ahora, de repente ha recapacitado. Yo creo que no cambian, con todo el cariño que le tengo”, expresó la artista.

Vanessa Terkes revela que Roberto Martínez le fue infiel. Instagram.