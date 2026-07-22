Desaparecidos en el Huascarán: familiares los buscan con equipos de montañistas privados y piden ayuda

Con velas encendidas, fotografías y oraciones, familiares y amigos de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán realizaron una vigilia y pidieron apoyo para intensificar la búsqueda, al advertir que sin un helicóptero de alta montaña las tareas de rescate siguen limitadas. “Hoy nos reunimos con un solo propósito: unirnos en oración y esperanza por el pronto encuentro de Artidoro Salas, Saúl Mendoza y Alejandro Ugarte”, dijo un familiar durante el encuentro.
La última ubicación del grupo fue registrada en un sector conocido como la Garganta, a más de 6.000 metros (19.685 pies) sobre el nivel del mar, según el informe obtenido mediante el reloj inteligente de Alejandro Ugarte. En esa zona, de difícil acceso por grietas, avalanchas y vientos, los rescatistas enfrentan condiciones extremas.
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Para financiar el operativo, los allegados organizaron una rifa solidaria que permitió contratar a un equipo de rescate privado, pero insistieron en que aún falta el recurso clave para operar a esa altitud. “Por favor, soliciten un helicóptero sofisticado para que puedan ubicarle a los tres montañistas que ha desaparecido en el Huascarán. Nosotros, la familia, le esperamos”, pidió Nancy Lirio, familiar de Artidoro Salas.
Imágenes impactantes de un arriesgado rescate en una montaña nevada. Un equipo de montañistas trabaja coordinadamente para descender a una persona por una pendiente peligrosa. | Radio San Viator
Mientras continúan las labores, Paola Quiapina, pareja de Alejandro Ugarte, publicó mensajes de aliento dirigidos al montañista y compartió imágenes en las que alimenta a perros sin hogar, al recordar que uno de sus mayores sueños era crear un albergue para animales rescatados. En otra publicación, la repostera e influencer solicitó comprensión a sus clientes tras suspender temporalmente sus actividades para dedicar su tiempo a la búsqueda.
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Nueva avalancha en el Huascarán detiene la búsqueda
Una nueva avalancha en el nevado Huascarán obligó a frenar el avance de un grupo de rescatistas contratado por las familias de los tres montañistas desaparecidos desde el pasado 14 de julio, Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, cuando perdieron comunicación con sus familiares aproximadamente a una altura de 6.000 metros sobre el nivel del mar.
El grupo de rescate no pudo avanzar al punto objetivo en el que se piensa que se podrían encontrar los montañistas para continuar con su búsqueda. “Por temas de una avalancha no han podido avanzar al campamento 2 porque ellos se están dirigiendo a las coordenadas ya más precisas que tenemos”, afirmó Bruno Quiapina, cuñado de Alejandro Ugarte.
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El equipo logró alcanzar el Campo 1, pero el desprendimiento de nieve les cerró el paso hacia el Campo 2. Al mismo tiempo, un dron detectó huellas cerca de la cumbre, a más de 6.400 metros, en el punto donde se perdió la comunicación con los desaparecidos.
Mientras la búsqueda en altura se reordena, la Asociación de Montañistas informó que quedó descartada una de las primeras hipótesis. “Al inicio, para la información, fue que estaban en el Campo 2, cerca de La Garganta, pero para eso fueron muy rápido estos 12 montañistas checos a buscarlos. Los buscaron hasta más de la medianoche, no lograron ubicarlos”, señaló el presidente de la entidad, Beto Pinto, según ATV.
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