Feminicida de Ate usó Facebook para confesar su crimen: “Hay algo que no saben”, dijo en video antes de ser capturado

El caso de Laura Huere Guerra continúa esclareciéndose y descartando de un presunto robo tras la confesión de Christian Francis Cruz Eusebio. Utilizó su Facebook para publicar un video en el que confesó haber acabado con la vida de la joven. El feminicidio ocurrió el 2 de julio en el distrito de Ate,

Una confesión transmitida por redes sociales

Durante semanas, Christian Cruz permaneció oculto mientras las autoridades lo buscaban como principal implicado en la muerte de Laura Huere Guerra. El giro inesperado se produjo cuando el propio Cruz difundió un video en Facebook donde relató su versión de los hechos.

Si bien era uno de los principales sospechosos, debido a que fugó después de que la familia encuentre más pruebas que lo involucraban con el crimen.

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El caso de feminicidio en Ate sumó controversia cuando el sospechoso hizo pública su confesión a través de Facebook, mientras la familia insiste en que se garantice justicia y sanción efectiva| ATV

En el material audiovisual, afirmó: “Hay algo que no saben”, aludiendo a circunstancias del encuentro con la víctima y mencionando que ambos portaban objetos cortantes.

“Yo no soy una persona obsesiva, yo estaba dispuesto a dejarla, pero no se dio porque al final ella me entendía y yo la entendía”, manifestó el ahora feminicida confeso, quien intenta justificar su delito.

La investigación indica que la relación había terminado días antes, y que el encuentro donde ocurrió el crimen se dio bajo el pretexto de devolver una computadora que pertenecía al sospechoso.

Hechos registrados y detención

Las cámaras de seguridad del distrito de Ate captaron los últimos minutos de vida de Laura y mostraron a Christian Cruz retirándose del lugar en bicicleta mientras la joven agonizaba. Tras el crimen, Cruz Eusebio se mantuvo prófugo. La policía logró ubicarlo en Pasco, donde finalmente fue detenido por agentes de la comisaría de Yanacancha.

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Según el abogado defensor, la detención se realizó tras la publicación del video en redes sociales. En sus declaraciones, el abogado explicó que existen audios y material probatorio en la carpeta fiscal, entre ellos grabaciones donde la víctima pide ser liberada por Cruz.

El caso de Laura Güere pone en evidencia falencias policiales, familia exige justicia | Foto: Domingo Al DÍa

En su confesión, Christian Cruz intentó atribuir parte de la responsabilidad a la víctima, alegando que fue herido en la mano durante la discusión. Sin embargo, la fiscalía destaca que el ataque fue premeditado y que el móvil corresponde a un caso de feminicidio, de acuerdo al marco legal peruano.

De esta manera, fue puesto a disposición de las autoridades y trasladado a Lima para continuar con las investigaciones.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú responde a emergencias policiales, denuncias por violencia, amenazas, desapariciones y situaciones de riesgo inminente. La línea gratuita 105 está habilitada las 24 horas del día en todo el territorio nacional. Personal especializado puede intervenir en casos de violencia familiar, delitos sexuales y protección inmediata a víctimas.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención especializada a víctimas de violencia de género, acoso, abuso sexual, trata de personas y otras formas de violencia familiar. A través de la Línea 100, disponible todo el año, profesionales orientan, brindan contención emocional y gestionan el acceso a servicios legales, psicológicos y sociales.