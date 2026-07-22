Leslie Shaw responde a Mario Hart por decir que no quiso lastimarla: “Me quiso jod***”

Leslie Shaw responde a Mario Hart y revela acciones legales tras el fin de su relación

Leslie Shaw refutó públicamente las recientes declaraciones de Mario Hart y aseguró que el piloto sí intentó perjudicarla tras el fin de su relación. La cantante, quien acudió como invitada al programa de televisión Magaly TV, la firme, sostuvo que las disculpas que ofreció Hart en un pódcast no se corresponden con las acciones legales que él emprendió poco después de la ruptura.

Durante su aparición en televisión, Leslie Shaw manifestó que las palabras de Mario Hart en el pódcast Sin + que decir, donde él aseguró que nunca buscó hacerle daño, no se alinean con los hechos ocurridos tras el fin de la relación. Según explicó la cantante, el piloto inició dos procesos legales en su contra, lo que para ella evidencia una clara contradicción respecto a su actual discurso. “Me quiso jod***. Lo que dice es que ‘ay, yo nunca le quise hacer daño’. Si no me quisiste hacer daño, ¿para qué mie* me mandas dos querellas? Porque la primera se la rechazaron y él apeló. Eso fue ahí nomás cuando terminé”, expresó la artista.

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La intérprete de “La Faldita” detalló que el origen de las querellas estuvo en el uso de apodos en un programa de espectáculos. Shaw afirmó que Hart presentó como prueba los enlaces de ese espacio televisivo, donde ella se refirió a él con sobrenombres como “Daddy Yankee de bolsillo”. Este episodio, relatado por la cantante, sucedió poco después de que ella descubriera una infidelidad. La artista sostuvo en el mismo programa: “Lo más estúpido es que mandó los links de ese programa de chismes, donde yo le decía Daddy Yankee de bolsillo, hueva*** le decía”. Según su testimonio, la situación legal coincidió con un momento personal difícil.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Se defiende de acusaciones

El conflicto no terminó en el plano judicial. Shaw también enfrentó críticas públicas y acusaciones de mentir sobre la infidelidad. En respuesta, la cantante defendió la veracidad de su relato y comparó su relación pasada con la etapa sentimental que vive actualmente.

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“La gente dice: ‘Está despechada’. O sea, me hizo cachuda dos veces y, para colmo, me quiso sacar plata... ¿para qué tengo que mentir yo en estas cosas?... Yo no soy una mentirosa. Mi novio es alto, lindo, es atento, es artista, es compositor. En cambio, el otro, yo no sé qué le ha visto la María Pía. ¿Pagan poco en los pódcast o qué? ¿Las marcas auspician eso?”, declaró la cantante.

Por su parte, Mario Hart abordó el tema de la ruptura en el pódcast Sin + que decir y admitió públicamente que cometió una infidelidad durante su relación con Shaw. El piloto y exintegrante de Combate fue enfático al reconocer que sí existió una traición, aunque puntualizó que no fue con Korina Rivadeneira, su actual expareja.

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“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo muchas veces he aceptado en mi relación con Leslie yo cometí un error. Yo también habría podido negar el tema de la infidelidad con la otra persona, porque nunca hubo imágenes... Yo creo que sí le debo unas disculpas... hubo una intención de perdonarme y no se da... ella creo que da muestras de que me podía perdonar, pero en eso yo corto la relación con ella y sí hay unas disculpas pendientes, puede ser específicamente por eso”, afirmó Hart.

La controversia se da en medio de la reciente separación de Hart con Korina Rivadeneira, lo que ha reavivado el interés mediático en los pormenores de su vida sentimental. El cruce de declaraciones entre ambos artistas expone una vez más los conflictos personales y legales que siguieron al fin de su romance y la manera en que ambos han reconstruido sus vidas.

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Años después de su mediática ruptura, Mario Hart se sienta en 'Sin Q' Decir' para aclarar los rumores. El piloto reflexiona sobre la inmadurez que marcó el fin de su romance con Leslie Shaw | Sin Que Decir / YouTube