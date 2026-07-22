El TC le allana el camino a la JNJ para que destituya al juez Richard Concepción Carhuancho

Juez Richard Concepción Carhuancho.

El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que complica la situación en la que se encuentra el hoy suspendido juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho, suspendido preventivamente por la Junta Nacional de Justicia por haber incluido a Nicanor Boluarte en una diapositiva de una clase y haber pedido que se elimine del registro de video dicha parte.

Se trata de las demandas que iniciaron los abogados de Boluarte y Mateo Castañeda contra el juez, con las que buscaban que este último no sea quien resuelva el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía solicitó por el caso Los Waykis en la Sombra.

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Como se recuerda, mientras se debatía el pedido de prisión preventiva –que se extendió por varias sesiones–, Concepción Carhuancho dio un curso en el instituto Udeapolis titulado “La corrupción en el sistema de administración de justicia”. En las diapositivas del curso incluyó una imagen elaborada por un medio de comunicación que mostraba a Boluarte y Castañeda como presuntos integrantes de una organización criminal.

Como era de esperarse, los investigados se quejaron al respecto, pero la Sala de Apelaciones Nacional desestimó la recusación y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial declaró que no ameritaba iniciar una investigación disciplinaria.

Diapositiva del juez Richard Concepción Carhuancho.

Sin embargo, la JNJ de todos modos inició una investigación disciplinaria contra el juez Richard Concepción Carhuancho y ahora el TC le allana el camino para que lo sancione con hasta la destitución del cargo.

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TC contra Concepción Carhuancho

Según el TC, el juez Richard Concepción Carhuancho “no tuvo mayor reparo ni diligencia en resguardar la imagen de imparcialidad que le tocaba denotar en cualquier espacio o entorno”. Consideran que el hecho de haber incluido una imagen que mostraba a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda como parte una presunta organización criminal, aunque no los haya mencionado en su clase, “evidentemente pone en entredicho la objetividad del juez emplazado y denota un notorio prejuicio en contra de los favorecidos”.

En el fallo también se valora el hecho de que el juez haya dicho que incluir dicha imagen “fue un error”, con lo que, dice el Tribunal, “no solo reconoció que la presentación efectivamente se hizo, sino que además no debió ocurrir”.

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El TC sostiene que el juez Concepción Carhuancho ya habría tenido “cierta tendencia en su opinión” sobre el hermano de la expresidenta Dina Boluarte y Mateo Castañeda antes de su decisión sobre el pedido de prisión preventiva, “que, coincidentemente, fue la de disponer dicha medida preventiva contra los favorecidos”.

El Tribunal Constitucional de Perú emite una resolución que dispone la exclusión del juez Richard Concepción Carhuancho de las investigaciones del caso Los Waykis en la Sombra.

“Así las cosas, este Tribunal advierte que la actuación del juez Richard Augusto Concepción Carhuancho ha generado una severa afectación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial, en su dimensión subjetiva, en conexidad con el derecho a la libertad personal de los beneficiarios”, concluye el TC.

Por ello, el Tribunal Constitucional exhorta al juez a que “no vuelva a incurrir en la inconducta funcional”, ordena que sea excluido del caso Los Waykis en la Sombra y que se remita copia certificada de su sentencia a la JNJ “a efectos de que evalúe proceder conforme a sus atribuciones”.

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La JNJ ya inició un proceso disciplinario, donde se dictó un apartamiento preventivo del cargo de 6 meses. Falta que se tome la decisión final.