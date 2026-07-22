Resultados de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos y marcadores en vivo

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 llegó a su etapa más emocionante con el inicio de los cuartos de final. Tras superar la etapa preliminar, las ocho mejores selecciones del torneo se enfrentan en una instancia de eliminación directa, donde cada partido será decisivo y definirá a los equipos que mantendrán vivo el sueño de levantar el título.
Italia, Brasil, Japón, Turquía, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y China buscarán superar esta fase y convertirse en los cuatro semifinalistas de la competencia. Revisa los resultados de todos los encuentros de la ronda y conoce qué equipos avanzan a la siguiente ronda de la VNL Femenina 2026.
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Resultados de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
Los enfrentamientos de los cuartos de final se disputarán este miércoles 22 y jueves 23 de julio en el Domo de los Juegos de Asia Oriental, ubicado en Macao, China. A continuación, te compartimos la programación de los cruces y los resultados actualizados conforme finalice cada encuentro:
Miércoles 22 de julio
- 03:00 horas | Italia vs Países Bajos
- 06:30 horas | Brasil vs Japón
Jueves 23 de julio
- 03:00 horas | Turquía vs Canadá
- 06:30 horas | Estados Unidos vs China
¿Dónde ver los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026?
Los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 podrán seguirse a través de diferentes señales y plataformas digitales. La transmisión oficial del torneo estará disponible mediante VBTV, la plataforma de streaming de Volleyball World, donde los aficionados podrán acceder a todos los partidos de la competencia en vivo mediante una suscripción mensual de 9.99 dólares.
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En Perú y gran parte de Sudamérica, esta instancia del torneo también podrá seguirse a través de la señal de cable de DSports y su plataforma digital DGO, que permite acceder a los encuentros desde cualquier dispositivo móvil u ordenador para los usuarios que cuentan con el servicio.
- VBTV: transmisión completa de todos los partidos de la VNL Femenina 2026 vía streaming.
- DSports: partidos seleccionados del torneo para Sudamérica.
- DGO: plataforma digital para seguir los encuentros disponibles de DSports.
¿Cuándo se juegan las semifinales de la VNL Femenina 2026?
Las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 se disputarán el sábado 25 de julio en el Domo de los Juegos de Asia Oriental de Macao, China, sede de la fase final del torneo. Los cuatro equipos que logren superar los cuartos de final buscarán un lugar en la definición del campeonato bajo el formato de eliminación directa.
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La programación de las semifinales contempla dos encuentros en la misma jornada: el primer partido está previsto para las 16:00 horas de Macao, mientras que el segundo se jugará desde las 19:30 horas locales. Los cruces quedarán definidos una vez concluyan los duelos de cuartos de final entre Italia vs Países Bajos, Brasil vs Japón, Turquía vs Canadá y China vs Estados Unidos.
Programación de la final y partido por el tercer puesto
La jornada final de la VNL Femenina 2026 se desarrollará el domingo 26 de julio en Macao. Antes de conocer a la nueva campeona del torneo, las selecciones derrotadas en semifinales disputarán el partido por la medalla de bronce.
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El duelo por el tercer puesto está programado para las 15:30 horas de Macao, mientras que la gran final se jugará desde las 19:30 horas locales. En ese encuentro se definirá a la campeona de la edición 2026 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino.
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