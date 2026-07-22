Corte de agua para este viernes 24 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal informó que este 24 de julio se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana como parte de un programa de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La medida comprenderá tanto a viviendas como a establecimientos comerciales ubicados en las zonas incluidas en el plan de intervención.
La empresa precisó que la restricción se ejecutará de manera escalonada, de acuerdo con el cronograma establecido para cada sector. En ese sentido, la duración del corte variará según el distrito, el área específica y el horario previsto para la ejecución de los trabajos.
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Asimismo, indicó que estas acciones tienen como finalidad garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y contribuir a la continuidad del suministro.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
- A.H. Villa Progreso
- Proyecto Integral Perú Unido
- A. H. Los Olivos
- A. H. Manuel Arévalo
- A. H. El Paraíso
- PJ San Gabriel sector Vallecito Alto
- A. H. Valle Hermoso
- A. H. Villa Santa Rosa comité 47
- A. H. Comité 39 (Mzs. 216 y 127)
- A. H. San Martín
- A. H. Valle Alegre
- PJ Los Forestales
- A. H. Los Jardines
- A. H. José María Arguedas
- A. H. Dora Francisca Zea sector Vallecito Alto
- A. H. 3 de Mayo
- A. H. Vallecito Nuevo
- A. H. Ampliación sector Vallecito Alto V etapa
- A. H. 24 de Junio
- A. H. Las Rocas
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Lurigancho
Urb. San Antonio de Carapongo de 4ta etapa
Cuadrante:
APV Cruz de Mayo de Carapongo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Callao
- Av. Néstor Gambeta
- Av. Morales Duárez
- Calle Circunvalación
- Calle El Sol
- Av. Argentina
- Calle 4
- Av. Pérez Salmón
- Calle Fernando Wieland
- Av. Oscar Benavides
- Ps. Callejón Villegas
- Calle Callejón
- Industrial
- Av. Atalaya
Hora: (viernes 24 de julio) - 3 a. m. (sábado 25 de julio)
Cercado de Lima
- Urb. Pando 3ra etapa
- C.H. Palomino
- P.J. Los Sauces
- Urb. Avep 2da etapa
- Urb. Palomino
- A. H. Luis Pardo
- Urb. Las Brisas 2da etapa
Cuadrante:
- Av. Venezuela
- Av. Alborada
- Calle Leónidas La Serre
- Av. Bertello
- Santa Teodosia
- Av. Santa Bernardita
- Todas las calles interiores a este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
- P. J. Los Sauces
Cuadrante:
- Av. Venezuela
- Av. La Alborada
- Ca. Leónidas La Serre
- Av. Alejandro Bertello
- Ca. Santa Teodosia
- Av. Santa Bernardita
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
- P.J. Urb. Pando 3ra etapa
- C.H. Palomino
- P.J. Los Sauces
- Urb. Avep 2da etapa
- Urb. Palomino
- A.H. Luis Pardo
- Urb. Las Brisas 2da etapa
Cuadrante:
- Av. Venezuela
- Av. Alborada
- Calle Leónidas La Serre
- Av. Bertello
- Santa Teodosia
- Av. Santa Bernardita
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
San Juan de Lurigancho
- P. J. Sagrado Madero
- A. H. Corazón de Jesús sector Los Ángeles
- AF Lomas de Sagrado Madero
- PJ Nuevo Perú sector Ampliación Nuevo Perú
- A. H. Kawachi
- PJ Nuevo Perú
- A. H. Los Rosales
- A. H. San Francisco de Asís
- A. H. Las Casuarinas
- A. H. Ampliación Las Casuarinas
- A. H. Nuevo Perú
- AF Nuevo 2do sector
- PJ Canto Chico
- AF Monte Sinaí
- AF Nuevo Amanecer
- A. H. Santa Rosa de Lima parcela A sector Sagrado Corazón de Jesús
- Asoc. Brisas
- Asoc. Juventud Unida
- A. H. Santa Rosa de Lima parcela B sector Juventud Unida
- Agrup. Las Lomas Montreal
- A. H. Santa Rosa sector Terrazas de Canto Grande
- A. H. 15 de Enero
- A. H. Ampliación 15 de Enero
- Agrup. Los Portales de Las Flores
- Agrup. 15 de Enero Primavera
Hora: 11 a. m. - 15 p. m.
Lurigancho
Urb. San Antonio Carapongo 4ta etapa
Cuadrante:
APV Cruz de Mayo de Carapongo
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
Carabayllo
- A. H. Belén
- A. H. Bello Horizonte I y II etapa
- A. H. Las Casuarinas
- A. H. Las Lomas de San Felipe
- A. H. 1ro de Noviembre
- A. H. La Primavera
- A. H. Vista Hermosa
- Asociación de Vivienda Los Ángeles de Naranjal
- A. H. Las Delicias
- A. H. El Palomar
- A. H. Los Rosales
- Asoc. Vivienda Familias Viña del Carmen Santa Ana de Carabayllo
- Asoc. de Propietarios Villa del Carmen de Carabayllo
- Asoc. Vivienda Los Ángeles del Naranjal
- Asoc. Vivienda Villa El Carmen
- Asoc. Fundo Villa Santa Rosa
- Urb. Bello Horizonte
Hora: 12 m - 8 p. m.
Lurigancho
Urb. San Antonio Carapongo 4ta etapa
Cuadrante:
APV Cruz de Mayo de Carapongo
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
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