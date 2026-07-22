Perú

Corte de agua para este viernes 24 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal indicó que estas labores forman parte de un plan de mantenimiento preventivo orientado a asegurar el correcto estado y funcionamiento de la infraestructura hidráulica

Guardar
Google icon
Sedapal precisó que la duración de la interrupción dependerá del área intervenida y del desarrollo de las labores técnicas - Créditos: Magnific.
Sedapal precisó que la duración de la interrupción dependerá del área intervenida y del desarrollo de las labores técnicas - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este 24 de julio se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana como parte de un programa de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La medida comprenderá tanto a viviendas como a establecimientos comerciales ubicados en las zonas incluidas en el plan de intervención.

La empresa precisó que la restricción se ejecutará de manera escalonada, de acuerdo con el cronograma establecido para cada sector. En ese sentido, la duración del corte variará según el distrito, el área específica y el horario previsto para la ejecución de los trabajos.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicó que estas acciones tienen como finalidad garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y contribuir a la continuidad del suministro.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

  • A.H. Villa Progreso
  • Proyecto Integral Perú Unido
  • A. H. Los Olivos
  • A. H. Manuel Arévalo
  • A. H. El Paraíso
  • PJ San Gabriel sector Vallecito Alto
  • A. H. Valle Hermoso
  • A. H. Villa Santa Rosa comité 47
  • A. H. Comité 39 (Mzs. 216 y 127)
  • A. H. San Martín
  • A. H. Valle Alegre
  • PJ Los Forestales
  • A. H. Los Jardines
  • A. H. José María Arguedas
  • A. H. Dora Francisca Zea sector Vallecito Alto
  • A. H. 3 de Mayo
  • A. H. Vallecito Nuevo
  • A. H. Ampliación sector Vallecito Alto V etapa
  • A. H. 24 de Junio
  • A. H. Las Rocas

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal pidió a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y contar con reservas en recipientes adecuados - Créditos: Magnific.
Sedapal pidió a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y contar con reservas en recipientes adecuados - Créditos: Magnific.

Lurigancho

Urb. San Antonio de Carapongo de 4ta etapa

Cuadrante:

APV Cruz de Mayo de Carapongo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Callao

  • Av. Néstor Gambeta
  • Av. Morales Duárez
  • Calle Circunvalación
  • Calle El Sol
  • Av. Argentina
  • Calle 4
  • Av. Pérez Salmón
  • Calle Fernando Wieland
  • Av. Oscar Benavides
  • Ps. Callejón Villegas
  • Calle Callejón
  • Industrial
  • Av. Atalaya

Hora: (viernes 24 de julio) - 3 a. m. (sábado 25 de julio)

La empresa informó que realizará una interrupción programada del servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución - Créditos: Magnific.
La empresa informó que realizará una interrupción programada del servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución - Créditos: Magnific.

Cercado de Lima

  • Urb. Pando 3ra etapa
  • C.H. Palomino
  • P.J. Los Sauces
  • Urb. Avep 2da etapa
  • Urb. Palomino
  • A. H. Luis Pardo
  • Urb. Las Brisas 2da etapa

Cuadrante:

  • Av. Venezuela
  • Av. Alborada
  • Calle Leónidas La Serre
  • Av. Bertello
  • Santa Teodosia
  • Av. Santa Bernardita
  • Todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

  • P. J. Los Sauces

Cuadrante:

  • Av. Venezuela
  • Av. La Alborada
  • Ca. Leónidas La Serre
  • Av. Alejandro Bertello
  • Ca. Santa Teodosia
  • Av. Santa Bernardita

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

  • P.J. Urb. Pando 3ra etapa
  • C.H. Palomino
  • P.J. Los Sauces
  • Urb. Avep 2da etapa
  • Urb. Palomino
  • A.H. Luis Pardo
  • Urb. Las Brisas 2da etapa

Cuadrante:

  • Av. Venezuela
  • Av. Alborada
  • Calle Leónidas La Serre
  • Av. Bertello
  • Santa Teodosia
  • Av. Santa Bernardita

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal programó un corte de agua para ese 24 de julio - Créditos: Magnific.
Sedapal programó un corte de agua para ese 24 de julio - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

  • P. J. Sagrado Madero
  • A. H. Corazón de Jesús sector Los Ángeles
  • AF Lomas de Sagrado Madero
  • PJ Nuevo Perú sector Ampliación Nuevo Perú
  • A. H. Kawachi
  • PJ Nuevo Perú
  • A. H. Los Rosales
  • A. H. San Francisco de Asís
  • A. H. Las Casuarinas
  • A. H. Ampliación Las Casuarinas
  • A. H. Nuevo Perú
  • AF Nuevo 2do sector
  • PJ Canto Chico
  • AF Monte Sinaí
  • AF Nuevo Amanecer
  • A. H. Santa Rosa de Lima parcela A sector Sagrado Corazón de Jesús
  • Asoc. Brisas
  • Asoc. Juventud Unida
  • A. H. Santa Rosa de Lima parcela B sector Juventud Unida
  • Agrup. Las Lomas Montreal
  • A. H. Santa Rosa sector Terrazas de Canto Grande
  • A. H. 15 de Enero
  • A. H. Ampliación 15 de Enero
  • Agrup. Los Portales de Las Flores
  • Agrup. 15 de Enero Primavera

Hora: 11 a. m. - 15 p. m.

Lurigancho

Urb. San Antonio Carapongo 4ta etapa

Cuadrante:

APV Cruz de Mayo de Carapongo

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Carabayllo

  • A. H. Belén
  • A. H. Bello Horizonte I y II etapa
  • A. H. Las Casuarinas
  • A. H. Las Lomas de San Felipe
  • A. H. 1ro de Noviembre
  • A. H. La Primavera
  • A. H. Vista Hermosa
  • Asociación de Vivienda Los Ángeles de Naranjal
  • A. H. Las Delicias
  • A. H. El Palomar
  • A. H. Los Rosales
  • Asoc. Vivienda Familias Viña del Carmen Santa Ana de Carabayllo
  • Asoc. de Propietarios Villa del Carmen de Carabayllo
  • Asoc. Vivienda Los Ángeles del Naranjal
  • Asoc. Vivienda Villa El Carmen
  • Asoc. Fundo Villa Santa Rosa
  • Urb. Bello Horizonte

Hora: 12 m - 8 p. m.

Lurigancho

Urb. San Antonio Carapongo 4ta etapa

Cuadrante:

APV Cruz de Mayo de Carapongo

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Temas Relacionados

corte de aguaLuriganchoSan Juan de LuriganchoLima CercadoCallaoperu-noticias

Más Noticias

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

La exparticipante de ‘La Granja VIP’ expresó que el argentino ya no tiene nada que ver con la ‘chica realidad’ por lo que su salida con amigos no debería afectarle

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

Nuevo sismo de magnitud 4.1 remece Lima: epicentro fue en Huarochirí hoy, miércoles 22 de julio

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el temblor se registró a las 7:25 de la mañana y tuvo una profundidad de 101 kilómetros

Nuevo sismo de magnitud 4.1 remece Lima: epicentro fue en Huarochirí hoy, miércoles 22 de julio

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

El piloto contó que junto al exfutbolista planearon una estrategia para despistar a la prensa y evitar que se descubriera el inicio de la relación con la actriz peruana

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

El tenista peruano comenzó perdiendo ante Kilian Feldbausch, pero lo remontó en el Abierto de Generali

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Trabajadores CAS rechazan pago gradual de su gratificación decretado por el MEF y planean marchas

El MEF decreto el pago del 10% de la gratificación para los CAS y los trabajadores ya planean movilizaciones en contra

Trabajadores CAS rechazan pago gradual de su gratificación decretado por el MEF y planean marchas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

Salvoconducto para Betssy Chávez: ¿sería el as bajo la manga de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas con México?

El TC allana el camino para que la JNJ destituya al juez Richard Concepción Carhuancho

Keiko Fujimori juramentaría a su gabinete ministerial el mismo 28 de julio: la señal que dejó su reunión con la Iglesia Evangélica del Perú

Vladimir Cerrón anuncia que deja la clandestinidad, celebra fallo del TC y afirma que fue “perseguido por una arbitrariedad”

ENTRETENIMIENTO

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

Pablo Heredia se pronuncia tras ser captado con Ale Fuller: “No quiero que se ponga en duda el honor de una persona”

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, denunció que sufrió tocamientos en conciertos: “Era un señor de seguridad”

Leslie Shaw responde a Mario Hart por decir que no quiso lastimarla: “Me quiso jod***”

DEPORTES

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Thaisa Mc Leod, la gran ausente de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: Por qué no jugará y las opciones en la posición de opuesta

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Erick Delgado dio singular advertencia sobre la nueva idea de Roberto Mosquera en Sporting Cristal: “No va a ser una aplanadora”