Ignacio Buse vs Kilian Feldbausch: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Ignacio Buse continúa firme en su objetivo de seguir sumando victorias en la gira europea de polvo de ladrillo. Luego de un sólido estreno en el ATP 250 de Kitzbühel, el tenista peruano afrontará este miércoles un nuevo examen en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo austriaco, cuando se mida con el suizo Kilian Feldbausch, una de las revelaciones del certamen tras superar con éxito la fase clasificatoria.

El peruano llega con la confianza renovada luego de imponerse al checo Vit Kopriva en la primera ronda, resultado que tuvo un significado especial. Buse no solo avanzó a los octavos de final, sino que además consiguió tomarse revancha de un rival que lo había derrotado en sus tres enfrentamientos previos, cortando una racha negativa y confirmando el buen momento que atraviesa en el circuito ATP.

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Enfrente estará un rival que, pese a ocupar el puesto 284 del ranking mundial, llega con argumentos para ilusionarse. Feldbausch clasificó al cuadro principal dejando en el camino al brasileño Gustavo Heide, primer sembrado de la fase previa, y luego dio otro golpe al eliminar al paraguayo Daniel Vallejo, quien venía de alcanzar las semifinales del ATP 250 de Bastad y aparecía como favorito para avanzar.

El tenista peruano se lució durante su debut ante el checo checo Vit Kopriva. (Video: ATP Tour)

El suizo ha mostrado un tenis agresivo y de mucha intensidad durante toda la semana, por lo que Buse deberá mantener el nivel exhibido en su debut si quiere seguir avanzando en un torneo donde busca recuperar sensaciones tras una serie de resultados que, si bien fueron positivos, lo dejaron siempre a un paso de las rondas decisivas.

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Ignacio Buse vs Kilian Feldbausch: día, hora y canal TV del partido

El compromiso entre Ignacio Buse y Kilian Feldbausch se disputará este miércoles 22 de julio en la cancha Grandstand del ATP 250 de Kitzbühel, torneo que forma parte de la gira europea sobre arcilla.

El encuentro está programado para iniciar a las 05:30 horas de Perú (07:30 de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; 06:30 de Bolivia y Venezuela; 12:30 de España).

Lamentablemente, el partido no contará con transmisión oficial por televisión ni vía streaming para Latinoamérica, por lo que los aficionados solo podrán seguir el desarrollo del marcador a través de las plataformas oficiales del circuito ATP y los canales informativos del torneo.

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Buse y Feldbausch se verán las caras por un lugar en los octavos de final del Generali Open. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Solo un partido entre ambos en el historial

Aunque será la primera vez que se enfrenten en un torneo ATP, Buse y Feldbausch ya tienen un antecedente en el circuito Challenger.

El único duelo entre ambos se disputó en los octavos de final del Challenger de Santiago 2025, donde el peruano impuso condiciones con un triunfo por 6-3 y 7-6 sobre la cancha central del torneo chileno.

Las estadísticas de aquel encuentro reflejan un partido muy parejo, especialmente en el segundo parcial. Feldbausch cometió cinco dobles faltas, mientras que Buse solo registró una. El peruano logró tres quiebres de servicio, uno más que el suizo, diferencia que terminó siendo decisiva para quedarse con el pase a la siguiente ronda.

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El joven tenista Ignacio Buse no puede contener la emoción tras proclamarse campeón en Hamburgo. Observa la ceremonia de premiación, el levantamiento del trofeo y la lluvia de confeti que sellan un día inolvidable en su carrera profesional.

Buse busca volver a los ocho mejores de un torneo

El encuentro representa una gran oportunidad para Ignacio Buse, que intentará volver a disputar unos cuartos de final por primera vez desde la inolvidable semana en la que conquistó el ATP 500 de Hamburgo en mayo, el título más importante de su carrera.

Desde aquella histórica consagración, el peruano ha mantenido un nivel competitivo, aunque sin lograr instalarse nuevamente entre los ocho mejores de un torneo. En Roland Garros cayó en la primera ronda; posteriormente alcanzó los octavos de final en Queen’s y Mallorca, consiguió su primer triunfo en un cuadro principal de Wimbledon antes de despedirse en la segunda ronda y, más recientemente, no pudo superar el debut en el ATP 250 de Gstaad.

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