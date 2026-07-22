Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El cuadro celeste abre los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 este miércoles 22 de julio a las 19:30 en el Estadio Nacional, con transmisión por ESPN y streaming en Disney+ (Sporting Cristal)

Hoy, miércoles 22 de julio, Sporting Cristal afrontará en Lima un cruce clave frente a RB Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de encaminar la serie y sostenerse en el calendario internacional.

El partido se jugará en el Estadio Nacional, desde la 19:30 horas. La organización del encuentro incluye cobertura televisiva para Sudamérica y opción de seguimiento por streaming, dos vías que concentran la atención de los hinchas para ver el duelo en tiempo real.

El equipo rimense llega tras un triunfo reciente por la mínima en la Liga 1, mientras que el conjunto brasileño arriba luego de un empate en su torneo local.

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Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino contará con transmisión para Perú por ESPN y Disney+, opciones oficiales para seguir la ida de los playoffs de la Sudamericana. (Sporting Cristal)

En Perú, el encuentro se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN, señal que tendrá la transmisión para Sudamérica. Para quienes busquen seguirlo por internet, la alternativa disponible es Disney+, que emitirá el partido en directo vía streaming.

La guía de visualización se centra en esas dos opciones para el público peruano: ESPN como pantalla principal de TV y Disney+ como plataforma digital. El choque corresponde a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y se disputará en Lima.

El compromiso figura como un punto de inflexión en la agenda del equipo celeste por tratarse de una llave internacional, mientras que el rival brasileño llega con la condición de elenco ubicado en la zona alta del Brasileirao, según el propio material de referencia.

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Cómo llegan Sporting Cristal y Bragantino y posibles formaciones

Cristal iniciará la llave con Hernán Barcos entre sus novedades, mientras Bragantino intentará imponer su actualidad en Brasil. Ambos llegan con el objetivo de acercarse a octavos de final. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal llega al partido después de imponerse por 1-0 a Deportivo Garcilaso. En el otro frente, RB Bragantino arriba tras igualar 1-1 con Fluminense. El cruce en Lima marcará el inicio de la serie por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Para este encuentro, el material indica que Sporting Cristal no contará con Felipe Vizeu tras la rescisión de su contrato. También señala que el equipo tendrá a Hernán Barcos, Michael Hoyos y Juan Manuel Cuesta, quienes se incorporaron recientemente al plantel celeste.

En cuanto a los posibles once iniciales, Sporting Cristal aparece con: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Yoshimar Yotún, Ian Wisdom, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

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RB Bragantino figura con: Tiago Volpi; Aguntín Sant’Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Caué; Eric Ramirez, Rodriguinho; José Maria Herrera, Fernando, Lucas Henrique Barbosa; Eduardo Sasha.

El cruce se jugará en el Estadio Nacional de Lima, con Sporting Cristal como anfitrión en el primer duelo de la llave. El resultado de esta ida definirá el margen con el que ambos equipos encararán el siguiente compromiso de la serie internacional.

Ni Pedro Aquino ni Wilder Cartagena

El director deportivo Julio César Uribe enfría el mercado y niega que Pedro Aquino o Wilder Cartagena estén en planes inmediatos, mientras el club analiza cómo aprovechar la plaza liberada tras la salida de Felipe Vizeu (Sporting Cristal)

Consultado por posibles nombres para reforzar una posición del equipo, el director deportivo del equipo rimense, Julio César Uribe, rechazó las alternativas que habían surgido alrededor del mercado. Ante la mención de Pedro Aquino y Wilder Cartagena, sostuvo que no forman parte del radar inmediato de la institución.

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En ese sentido, Uribe añadió que la búsqueda no se limita a futbolistas consolidados. Dijo que, a su juicio, también hay jóvenes que podrían encontrar una oportunidad en ese puesto sin desentonar con la línea institucional del club.

Sobre el margen reglamentario para fichajes, señaló que la salida de Vizeu liberó un lugar. En ese punto, explicó: “Ante la ya conclusión y buen cierre de negociación con el buen profesional y mejor persona, Vizeu, se apertura un espacio más para lo que se pueda requerir en el tiempo que dure la posibilidad de incorporar otros jugadores”.

Uribe agregó que el club viene cumpliendo lo que había proyectado para esta ventana. “Estamos cumpliendo con lo comprometido, cuatro elementos que habíamos expresado y aún tenemos una posibilidad más”, afirmó.

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Esa plaza vacante, sin embargo, no se traducirá de inmediato en la contratación de un atacante. Cuando se le planteó esa posibilidad, respondió que ‘no’: “En su momento no, porque tenemos los delanteros que por requerimiento hemos planificado y si algún imprevisto se presentara, habría que esperar, y ojalá que no se presente, obviamente, tener todos los puestos cubiertos. En este momento, con las cuatro incorporaciones estamos cubiertos”.