Sismo en Lima y Callao: 7 millones de personas y 2 millones de viviendas están en alto riesgo ante eventual terremoto de 8.8

Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra el registro de la actividad sísmica, con un mapa de Perú de fondo en las instalaciones de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú enfrenta un escenario de alta exposición a desastres naturales, según advirtió Leaner Arias Rojas, especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en una entrevista para Economía Para Todos de RPP. El organismo identificó que 182 distritos del país están en muy alto riesgo ante movimientos telúricos, con Lima encabezando la lista por su elevada concentración de población y viviendas vulnerables.

Más de 14 millones de personas y más de 4.605.000 viviendas en Perú se encuentran expuestas a un riesgo sísmico muy alto a escala nacional, de acuerdo con el análisis territorial realizado por el especialista de Cenepred. La capital, Lima, concentra la mayor exposición, con 56 distritos catalogados en muy alto riesgo, donde residen más de nueve millones de personas.

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Un grupo de vecinos de Lima permanece reunido en la calle durante una evacuación nocturna después de un sismo, frente a un edificio residencial iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima y Callao, epicentro de preocupación

En el caso de Lima Metropolitana y Callao, el escenario planteado por Cenepred incorporó la posibilidad de un sismo de magnitud 8,8, poniendo en riesgo a más de 1.979.000 habitantes de ambas jurisdicciones. El análisis detectó también que existen más de 725.000 viviendas y más de dos millones de personas en situación de alto riesgo en estas zonas urbanas densamente pobladas.

El estudio, presentado por Arias Rojas en la emisora peruana, detalló que, en total, entre Lima y Callao, hay más de 1.979.000 viviendas y más de siete millones de personas en condición de exposición elevada ante un posible evento sísmico de gran magnitud.

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Una familia de cuatro personas con mascarillas realiza un simulacro sísmico en la sala de su casa en Lima, cubriendo sus cabezas junto a una columna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que determinan el riesgo sísmico

La clasificación de muy alto riesgo no implica que todas las viviendas colapsarán, sino que la probabilidad de daños graves se incrementa por diversos factores. Cenepred toma en cuenta la densidad de población, la cercanía a fallas geológicas regionales o locales y la proximidad a la gran fosa del Pacífico, que puede generar sismos de gran magnitud.

Además, el análisis incorpora la vulnerabilidad física de las viviendas, el nivel socioeconómico de la población y variables como los ingresos per cápita. Perú se ubica dentro del cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, lo que eleva la amenaza para su territorio.

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Personal del Instituto Geofísico del Perú (IGP) supervisa intensamente datos sísmicos en tiempo real desde su centro de operaciones en Lima, asegurando el monitoreo constante ante posibles movimientos telúricos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenarios de riesgo por lluvias e inundaciones

El mismo método de evaluación aplicado a los sismos se utilizó para analizar el posible impacto del fenómeno de El Niño y las lluvias intensas. En este frente, Cenepred identificó dos amenazas principales: inundaciones y movimientos en masa, ambos con un alto potencial de daño para la población e infraestructura.

El estudio reveló que más de siete millones de personas y más de dos millones de viviendas se encuentran en muy alto riesgo por inundaciones, con una fuerte concentración en la costa norte, parte del centro del país y sectores del oriente. Además, están expuestas más de 14.700 instituciones educativas y más de 4.000 establecimientos de salud.

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El sismo se originó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, y se percibió sobre todo en el litoral norte de Lima. Foto: composición Infobae Perú/123RF

Movimientos en masa y afectación a infraestructuras

En cuanto a los movimientos en masa, el análisis ubicó a más de 1,3 millones de personas en zonas de alto riesgo, así como a más de 308.000 viviendas y más de 5.000 instituciones educativas. Entre 500 y más centros de salud también aparecen en áreas amenazadas por huaicos, activación de quebradas y deslizamientos en laderas.

Arias Rojas destacó que “estos escenarios no solo comprometen a la población y a las viviendas, sino también a infraestructura pública y vial”, incluyendo colegios, hospitales y carreteras.

Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para mitigar el riesgo

La principal recomendación de Cenepred es que la población conozca el riesgo específico del territorio donde reside. A partir de esa información, el organismo aconseja evitar la autoconstrucción y recurrir a especialistas para definir condiciones seguras de edificación. “Es fundamental reforzar infraestructuras y conocer los lugares más seguros dentro de la vivienda para ubicarse durante un sismo”, señaló la especialista en la entrevista con Economía Para Todos de RPP.

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El organismo subrayó que sus estudios están disponibles en la página web institucional y en la plataforma pública del Sistema De Información Para La Gestión Del Riesgo De Desastres, Sigrid. A partir de estos análisis, se comunican los resultados a gobiernos subnacionales y a diferentes sectores del Estado, con el objetivo de promover medidas de reducción del riesgo de desastres.

CENEPRED. (Agencia Andina)

Instrumentos para la gestión y respuesta ante desastres

Toda la información recabada por Cenepred se utiliza para orientar decisiones de prevención y gestión del riesgo. Los resultados se envían a las autoridades locales y nacionales, quienes deben acelerar la adopción de acciones preventivas antes de que se materialicen los escenarios de desastre.

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El especialista remarcó que estos instrumentos son claves para la toma de decisiones en materia de prevención y que, mientras más temprano se actúe, mayor será la capacidad de respuesta y reducción de daños ante eventos naturales de gran magnitud.