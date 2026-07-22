Pablo Heredia se pronuncia tras ser captado con Ale Fuller: “No quiero que se ponga en duda el honor de una persona”

El actor Pablo Heredia y la actriz Ale Fuller posan juntos en un evento, mientras una imagen individual de él con cielo azul de fondo acompaña la composición.

El actor argentino Pablo Heredia se pronunció públicamente después de que imágenes suyas junto a Ale Fuller fueran difundidas y generaran una ola de comentarios en redes sociales y medios de entretenimiento. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Heredia expresó la necesidad de aclarar la situación para evitar que se cuestione la integridad de las personas involucradas.

“Quiero tomarme un momento para aclarar algunas cosas que se vienen diciendo en los últimos días, no para alimentar la polémica, sino porque siento que se está afectando injustamente el nombre de personas que quiero y respeto”, señaló el actor. Heredia subrayó que, tras su llegada a Perú en 2015, construyó amistades importantes y negó haber tenido una relación sentimental con Mayra Goñi.

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“Con Mayra existió un acercamiento en un momento puntual, pero nunca hubo un vínculo amoroso. Por eso me parece injusto que hoy se intente instalar la idea de que Ale se involucró en una relación que nunca existió”, afirmó.

Pablo Heredia publica un comunicado en redes sociales para aclarar su situación sentimental con Ale Fuller y defender su honor, además de negar un vínculo amoroso con Mayra.

Sobre su vínculo con Ale Fuller, Heredia describió la relación como una etapa marcada por el cariño y el respeto, y enfatizó que la ruptura se debió a motivos personales. “Nuestra relación terminó por razones personales, no por una infidelidad. Con el tiempo tomé decisiones de las que me hago responsable y algunas de ellas terminaron exponiendo a Ale a una situación mediática que nunca mereció. Eso es algo que lamento sinceramente”, indicó.

El actor también hizo referencia a conversaciones privadas que se filtraron en el pasado, asegurando que esos mensajes no reflejan su realidad actual: “Fueron mensajes escritos desde la inmadurez y el impulso, en un momento muy distinto de mi vida. No era verdad y no reflejan lo que soy hoy”.

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Heredia concluyó su mensaje con palabras de reconocimiento hacia Ale Fuller: “Ale manejó esa etapa con una enorme altura y creo que merece que eso también sea reconocido”. Además, pidió a sus seguidores y al público no poner en duda el honor de la actriz, recalcando que “siempre actuó con respeto, incluso en los momentos más difíciles”.

Pablo Heredia y Ale Fuller son captados juntos en un local oscuro en San Isidro el 17 de julio.

El encuentro captado por Magaly TV

El pronunciamiento de Pablo Heredia se dio tras la difusión de imágenes por parte del programa Magaly TV La Firme, donde se observó al actor argentino junto a Ale Fuller fuera del domicilio de la actriz. Las cámaras captaron a la expareja manteniendo una conversación cercana, lo que bastó para que se reavivaran rumores sobre una posible reconciliación.

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El contenido presentado en el programa conducido por Magaly Medina generó reacciones inmediatas en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Muchos usuarios compartieron opiniones y especulaciones, centrando la atención en la vida privada de Fuller. Las imágenes se viralizaron y motivaron debates sobre la naturaleza del vínculo entre ambos artistas.

Una captura de pantalla del programa Magaly TV muestra a Pablo Heredia y Ale Fuller en un local de Miraflores, el viernes 17 de julio.

La repercusión de la emisión llevó a Heredia a explicar que su intención es evitar que el “ruido” mediático distorsione la verdad y proteger la imagen de quienes estuvieron implicados. El actor reiteró su pedido de respeto hacia las personas involucradas y agradeció el apoyo recibido de su entorno, marcando así un cierre a la ola de comentarios surgidos en torno a su encuentro con Ale Fuller.

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