Thaisa Mc Leod, la gran ausente de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: Por qué no jugará y las opciones en la posición de opuesta

Thaisa Mc Leod no fue convocada por Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Antonio Rizola anunció la lista de convocadas de la selección peruana de vóley a un día del inicio de la Copa Sudamericana 2026. El técnico brasileño generó sorpresa al presentar una nómina con varias ausencias.

Una de las ausencias que más llamó la atención de los aficionados fue la de Thaisa Mc Leod, tras una destacada temporada con Atlético Atenea, un notable cambio físico y siendo la única opuesta habitual del equipo.

Antonio Rizola habló de la no convocatoria de Thaisa Mc Leod

En diálogo con Central Vóley, Antonio Rizola fue consultado sobre la ausencia de Thaisa Mc Leod en la convocatoria. En un primer momento, el entrenador brasileño evitó dar una respuesta directa, aunque dejó entrever que la exclusión de la jugadora estaría relacionada con que no se encuentra en óptimas condiciones.

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"Ahora, después de la copa hablamos. Cuando empieza la copa hablamos. Lo que dice siempre es que necesito de 14 atletas que estén en condiciones ideales para jugar. Quien no está en condición ideal para jugar no va, ya sea por lesión, por condición física o por cualquier condición, no va a estar. Gracias a Dios, tenemos un grupo de 21 atletas que pueden estar peleando y las catorce mejores van a estar allí“, expresó.

El técnico brasileño respondió por la no convocatoria de la opuesta en la selección peruana. Créditos: Central vóley / Youtube.

Las opciones de opuesta en la selección peruana de vóley

Antonio Rizola dejó fuera de la convocatoria a Thaisa Mc Leod y optó por incluir a otras jugadoras que no suelen desempeñarse como opuestas. Según la lista publicada para la Copa Sudamericana de Vóley, las opciones elegidas son Sandra Ostos, Antuanette Arteaga y Alondra Alarcón.

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Ostos juega habitualmente como punta en Alianza Lima, aunque en ocasiones ha ocupado el rol de opuesta. Arteaga, quien se destacó en Circolo Sportivo Italiano, tampoco tiene experiencia en esa posición y su función principal ha sido la de punta, al igual que Alarcón en Estados Unidos.

Resulta llamativo que Daniela Muñoz, con mayor experiencia en la posición de opuesta tras disputar la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en ese puesto por las lesiones en Universitario de Deportes, figure como punta en la convocatoria.

En caso de que Ostos, Arteaga y Alarcón no logren un buen desempeño, Muñoz aparece como alternativa para ocupar el puesto de opuesta en la selección peruana. También Coraima Gómez, considerada central, ha mostrado su versatilidad en la Copa Latina.

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Rizola ha señalado que todas las jugadoras deben estar preparadas para desempeñarse en cualquier zona del campo, lo que le permitiría sorprender al rival y sumar variantes ofensivas. Resta saber quién ocupará finalmente el lugar de Thaisa Mc Leod en este torneo.

La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Perú debuta ante Chile

La selección peruana de vóley debutará en la Copa Sudamericana hoy, miércoles 22 de julio, frente a Chile en el Coliseo Eduardo Dibós a las 18:15 horas (hora local). Ambos equipos disputarán uno de los clásicos sudamericanos de la disciplina.

El encuentro correspondiente a la primera fecha será transmitido a nivel nacional por Latina Televisión, disponible en el canal 2 y en el 702 en HD. También se podrá seguir en vivo mediante el sitio web y la aplicación oficial del canal.

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Infobae Perú brindará una cobertura integral del debut de la selección, con información previa, seguimiento punto a punto, resúmenes de las jugadas destacadas, declaraciones de protagonistas, resultados, tabla de posiciones y todos los detalles relevantes del torneo.