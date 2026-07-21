Después de 22 años, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno devuelven al Perú una jornada histórica con doble triunfo en un ATP 250

El tenis peruano vive una semana para el recuerdo. En apenas dos días, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno consiguieron victorias en los cuadros principales de dos torneos ATP 250 distintos, un hecho que no ocurría desde hace más de dos décadas. El primero dio el golpe en Kitzbühel, mientras que el segundo hizo lo propio en Estoril, consolidando un presente que ilusiona de cara al futuro de este deporte en el país.
La seguidilla de alegrías comenzó el lunes con Ignacio Buse, quien se tomó revancha del checo Vit Kopriva en la primera ronda del ATP 250 de Kitzbühel. El peruano dejó atrás las tres derrotas consecutivas que había sufrido frente al europeo y consiguió un triunfo de enorme valor para instalarse en los octavos de final del certamen austriaco, donde continúa sumando confianza tras una temporada que lo ha llevado a consolidarse en la élite del tenis nacional.
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Un día después llegó otra gran noticia desde Portugal. Gonzalo Bueno, que había superado con éxito la fase de clasificación del ATP 250 de Estoril, protagonizó una espectacular remontada frente al local Tiago Pereira. Cuando parecía tener el partido perdido, el limeño levantó un 5-1 en contra en el tercer set para sellar una victoria memorable y conseguir el primer triunfo de su carrera en el cuadro principal de un torneo ATP 250.
Más allá de la importancia individual de ambos resultados, juntos marcaron un hito para el tenis peruano. De acuerdo con el portal especializado ‘ATPerú’, habían pasado 22 años desde la última ocasión en que dos tenistas nacionales ganaron sus respectivos partidos de primera ronda en torneos ATP 250 durante una misma semana.
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El antecedente se remonta a febrero de 2004, en el ATP de Viña del Mar, cuando Luis Horna derrotó al chileno Guillermo Hormazábal e Iván Miranda hizo lo propio frente al argentino Martín Vassallo Argüello. Desde entonces, el tenis peruano no había vuelto a celebrar una coincidencia de esta magnitud en el circuito principal.
La coincidencia adquiere aún más relevancia al tratarse de dos jugadores que no habían nacido al momento de las gestas de Horna y Miranda. Buse se ha consolidado como la primera raqueta nacional y viene de firmar una destacada gira europea, mientras que Bueno continúa dando pasos importantes para instalarse definitivamente en el circuito ATP tras varios meses de crecimiento sostenido.
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Bueno va por otro local en Estoril
El siguiente desafío de Gonzalo Bueno será nuevamente frente a un tenista portugués. En busca de un lugar en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril, el peruano se medirá con Jaime Faria, una de las principales figuras locales y jugador al que enfrentará por primera vez en el circuito profesional.
Faria guarda un recuerdo reciente del tenis peruano. El portugués integró el equipo de su país que cayó ante Perú en Lima por la Copa Davis hace un año, aunque en aquella serie no llegó a enfrentarse con Bueno.
Más allá del resultado que consiga en Portugal, el limeño ya aseguró la mejor clasificación ATP de su carrera. Gracias a su campaña en Estoril, aparece en el puesto 160 del ranking virtual, confirmando el progreso que ha mostrado durante la presente temporada. El encuentro por los octavos de final está programado para este jueves 23 de julio, en un horario que aún debe ser confirmado por la organización.
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No habrá antesala de la Davis en Kitzbühel
Por su parte, Ignacio Buse buscará seguir avanzando en Kitzbühel cuando enfrente este miércoles 22 de julio, desde las 05:10 horas de Perú, al suizo Kilian Feldbausch.
El helvético accedió a la siguiente ronda tras eliminar al paraguayo Daniel Vallejo, quien llegaba motivado luego de alcanzar las semifinales del ATP 250 de Bastad. Si el paraguayo hubiera avanzado, el torneo habría ofrecido una atractiva antesala de la serie de Copa Davis que disputarán Perú y Paraguay en Lima dentro de dos meses, enfrentando a las principales raquetas de ambos países.
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