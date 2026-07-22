Se conoció nuevo destino de Guillermo Viscarra tras sorpresiva salida de Alianza Lima: “El DT lo conoce muy bien”

Guillermo Viscarra se ha asentado como el arquero titular de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Tras varios rumores, la salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima se terminó confimando ante el lamento de los hinchas. Esa drástica decisión del arquero fue motivada por su deseo de encontrar un nuevo equipo donde pueda sumar minutos y retomar el protagonismo en su carrera. Busca ofrecerle la continuidad que no logró obtener en su reciente experiencia.

Durante su tiempo en Matute, el arquero boliviano enfrentó una competencia intensa por el puesto titular. Pese a sus esfuerzos y dedicación en los entrenamientos, no logró desplazar a Alejandro Duarte, quien se mantuvo como dueño indiscutido del arco.

¿Cuál será el futuro de Guillermo Viscarra tras salida de Alianza Lima?

La partida de Guillermo Viscarra cayó como un baldazo de agua fría para los hinchas de Alianza Lima. El arquero decidió cambiar de rumbo en busca de continuidad, pero todavía su futuro es incierto. No se ha conocido nada sobre su próximo club, sin embargo medios argentinos informaron que despertó interés de un club histórico de ese país. Y un ‘viejo conocido’ lo quiere en su equipo.

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“San Lorenzo. En caso de darse la salida de Orlando Gill, el club tiene en carpeta al boliviano Guillermo Billy Vizcarra. 33 años, quedó libre y fue dirigido por Néstor Gorosito en Alianza Lima”, informó el periodista argentino Gonzalo Orellano.

Información sobre nuevo club de Guillermo Viscarra.

El lazo entre Guillermo Viscarra y ‘Pipo’ Gorosito

La trayectoria de Guillermo Viscarra en Alianza Lima comenzó a finales de 2024, cuando fue una de las primeras apuestas de Néstor Gorosito al asumir la dirección técnica. El portero, procedente de The Strongest, rápidamente se ganó la confianza del entrenador argentino y se consolidó como una pieza clave en el equipo.

Durante la gestión del ‘Pipo’, Viscarra sumó 51 partidos y logró mantener su portería en cero en 17 ocasiones. Su presencia fue habitual como titular, convirtiéndose en uno de los jugadores más utilizados a lo largo de ese ciclo. Y fue pieza fundamental en el ‘Bombonerazo’, donde los ‘blanquiazules’ eliminaron a Boca Juniors de la Copa Libertadores.

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A nivel internacional, el guardameta ostenta la titularidad en la selección de Bolivia, lo que ocasionó su ausencia en algunos encuentros del club peruano durante las fechas FIFA. Viscarra también fue el arquero principal en el repechaje rumbo al Mundial 2026, instancia en la que Bolivia fue derrotada por Irak por 2 a 1 y quedó fuera de la cita mundialista.

Alianza Lima dejó sin Copa Libertadores a los de Fernando Gago. (Video: ESPN)

La emotiva despedida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima

Decidido a buscar nuevas oportunidades, ‘Billy’ Viscarra se despidió de Matute con un mensaje emotivo dirigido a hinchas y compañeros. El arquero reconoció que su paso por el fútbol peruano estuvo lleno de desafíos que dejaron huella en su desarrollo profesional.

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En una publicación en Instagram, Viscarra confesó la dificultad de resumir lo vivido: “Los mejores momentos fueron tantos que es imposible resumirlos en un solo post”, compartió con sus seguidores al recordar su ciclo en el club.

El mensaje continuó con una reflexión personal: “Me llevo mucho más que partidos y atajadas. Me llevo aprendizajes, amistades y el cariño de una hinchada que acompaña en cada paso”, escribió, destacando el valor humano de su experiencia en Alianza Lima.

En el cierre de su despedida, el arquero expresó gratitud por el respaldo recibido: “Cada mensaje, cada aplauso y cada momento compartido. Alianza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón”, concluyó Viscarra, dejando en claro el impacto que tuvo su paso por el club peruano.

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Tras la salida de Guillermo Viscarra, Alianza Lima aceleró la búsqueda de un nuevo arquero. Pedro Gallese aparece entre las opciones, aunque las versiones sobre su fichaje siguen siendo contradictorias. (Alianza Lima)