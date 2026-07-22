Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

Pati Lorena aparece junto a una imagen de Samahara Lobatón, Pablo Heredia y Ale Fuller en un montaje periodístico que relaciona sus declaraciones con la salida de los tres.

Pati Lorena salió en defensa de Samahara Lobatón ante las críticas por su reciente salida con Pablo Heredia y Ale Fuller. Lorena aseguró que no existe motivo para hablar de traición o deslealtad hacia Shirley Arica, ya que la relación entre Heredia y Arica no se consolidó y la salida fue completamente amistosa.

Al explicar cómo se dio el encuentro, Lorena detalló: “Se fueron a cenar Renato, Pablo y Samahara. Y Pablo dijo voy a ir con una amiga, no dijo quién era y llegó con Ale”.

Sobre el trasfondo del conflicto, la modelo fue enfática: “Y qué tiene de malo, Samahara no ha salido con el marido de una amiga, con el esposo de una amiga que ha llevado a otra mujer, no”.

El contenido del video se centra en la defensa de Samahara Lobatón y Pablo Heredia, y la relación con Ale Fuller y Shirley Rojas, abordando la noción de deslealtad. Se trata de una cobertura de evento mediático.

Para Lorena, la situación no justifica los cuestionamientos hacia su amiga: “Shirley dejó bien claro que no quiere nada con Pablo, ni siquiera estuvieron. Fue un intento. ¿Pablo no puede rehacer su vida porque Shirley no quiere? ¿Cuál deslealtad? de qué estamos hablando”.

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La posición de Pati Lorena se conoció luego de que un programa de espectáculos difundiera imágenes del grupo saliendo de un restaurante en Miraflores. La reacción de Shirley Arica no tardó en llegar: dejó de seguir a Samahara en redes sociales y compartió un mensaje sobre la lealtad, lo que avivó las interpretaciones de un distanciamiento debido a la reunión.

Pati Lorena habla por teléfono en un segmento televisivo que aborda la ruptura de amistad entre Shirley y Samahara Lobatón.

La reacción de Shirley Arica y el impacto en el vínculo con Samahara Lobatón

El incidente cobró notoriedad porque la salida involucró a Ale Fuller, expareja de Pablo Heredia, junto al grupo. De acuerdo con el material difundido, los asistentes acudieron primero a una función de cine y luego a un restaurante en Miraflores. En redes sociales, Heredia solo compartió imágenes con Rossini y Samahara, sin evidenciar la presencia de Fuller, lo que generó suspicacias en el entorno mediático.

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El distanciamiento entre Shirley Arica y Samahara Lobatón se hizo patente tras la publicación de la frase “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”. Aunque Arica no mencionó a Lobatón directamente, el contexto de la publicación y la reciente salida reforzaron la interpretación de un conflicto.

Shirley Arica tomó una drástica decisión y dejó de seguir en redes sociales a Samahara Lobatón. El motivo sería una cena que tuvo Samahara con Ale Fuller y Pablo Heredia, lo que Shirley consideró una traición. Entérate de todos los detalles del nuevo escándalo de la farándula. TikTok/ Ric La Torre.

Testimonios en el entorno del espectáculo señalan que Shirley y Samahara mantenían una relación de amistad sólida después de su participación en La Granja VIP, la cual ahora se encuentra en entredicho tras la polémica. Además, la situación ha recordado antecedentes similares en los que la lealtad entre amigas fue puesta en duda.

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La intervención de Pati Lorena busca cerrar el debate y defender el derecho de sus amigos a compartir momentos sociales sin que esto se traduzca en conflictos o acusaciones públicas.