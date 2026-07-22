Perú

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

La exparticipante de ‘La Granja VIP’ expresó que el argentino ya no tiene nada que ver con la ‘chica realidad’ por lo que su salida con amigos no debería afectarle

Guardar
Google icon
Díptico: mujer con cabello rubio y blusa blanca a la izquierda. A la derecha, una selfie de tres personas: dos hombres sonríen junto a una mujer con un teléfono
Pati Lorena aparece junto a una imagen de Samahara Lobatón, Pablo Heredia y Ale Fuller en un montaje periodístico que relaciona sus declaraciones con la salida de los tres.

Pati Lorena salió en defensa de Samahara Lobatón ante las críticas por su reciente salida con Pablo Heredia y Ale Fuller. Lorena aseguró que no existe motivo para hablar de traición o deslealtad hacia Shirley Arica, ya que la relación entre Heredia y Arica no se consolidó y la salida fue completamente amistosa.

Al explicar cómo se dio el encuentro, Lorena detalló: “Se fueron a cenar Renato, Pablo y Samahara. Y Pablo dijo voy a ir con una amiga, no dijo quién era y llegó con Ale”.

Sobre el trasfondo del conflicto, la modelo fue enfática: “Y qué tiene de malo, Samahara no ha salido con el marido de una amiga, con el esposo de una amiga que ha llevado a otra mujer, no”.

El contenido del video se centra en la defensa de Samahara Lobatón y Pablo Heredia, y la relación con Ale Fuller y Shirley Rojas, abordando la noción de deslealtad. Se trata de una cobertura de evento mediático.

Para Lorena, la situación no justifica los cuestionamientos hacia su amiga: “Shirley dejó bien claro que no quiere nada con Pablo, ni siquiera estuvieron. Fue un intento. ¿Pablo no puede rehacer su vida porque Shirley no quiere? ¿Cuál deslealtad? de qué estamos hablando”.

PUBLICIDAD

La posición de Pati Lorena se conoció luego de que un programa de espectáculos difundiera imágenes del grupo saliendo de un restaurante en Miraflores. La reacción de Shirley Arica no tardó en llegar: dejó de seguir a Samahara en redes sociales y compartió un mensaje sobre la lealtad, lo que avivó las interpretaciones de un distanciamiento debido a la reunión.

Una mujer con cabello claro sostiene un teléfono móvil junto a su oreja; el fondo morado tiene texto amarillo, logos de Magaly TV y ATV
Pati Lorena habla por teléfono en un segmento televisivo que aborda la ruptura de amistad entre Shirley y Samahara Lobatón.

La reacción de Shirley Arica y el impacto en el vínculo con Samahara Lobatón

El incidente cobró notoriedad porque la salida involucró a Ale Fuller, expareja de Pablo Heredia, junto al grupo. De acuerdo con el material difundido, los asistentes acudieron primero a una función de cine y luego a un restaurante en Miraflores. En redes sociales, Heredia solo compartió imágenes con Rossini y Samahara, sin evidenciar la presencia de Fuller, lo que generó suspicacias en el entorno mediático.

PUBLICIDAD

El distanciamiento entre Shirley Arica y Samahara Lobatón se hizo patente tras la publicación de la frase “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”. Aunque Arica no mencionó a Lobatón directamente, el contexto de la publicación y la reciente salida reforzaron la interpretación de un conflicto.

Shirley Arica tomó una drástica decisión y dejó de seguir en redes sociales a Samahara Lobatón. El motivo sería una cena que tuvo Samahara con Ale Fuller y Pablo Heredia, lo que Shirley consideró una traición. Entérate de todos los detalles del nuevo escándalo de la farándula. TikTok/ Ric La Torre.

Testimonios en el entorno del espectáculo señalan que Shirley y Samahara mantenían una relación de amistad sólida después de su participación en La Granja VIP, la cual ahora se encuentra en entredicho tras la polémica. Además, la situación ha recordado antecedentes similares en los que la lealtad entre amigas fue puesta en duda.

La intervención de Pati Lorena busca cerrar el debate y defender el derecho de sus amigos a compartir momentos sociales sin que esto se traduzca en conflictos o acusaciones públicas.

Temas Relacionados

Pati LorenaSamahara LobatónPablo HerediaAle Fullerperu-entretenimiento

Más Noticias

Bono Vivienda para solteros: ¿Hasta cuándo estará abierta la consulta pública y quienes pueden participar?

El Ministerio de Vivienda estudia cambios legales que ampliarían el universo de beneficiarios, permitiendo que personas sin carga familiar accedan por primera vez a subsidios estatales para comprar vivienda propia

Bono Vivienda para solteros: ¿Hasta cuándo estará abierta la consulta pública y quienes pueden participar?

Precio del dólar cae de nuevo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 22 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar cae de nuevo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 22 de julio

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

El equipo de la futura mandataria trabaja junto a creadores peruanos para definir los atuendos que marcarán el inicio de su gestión, con especial atención al significado de cada prenda

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

Thaisa Mc Leod, la gran ausente de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: Por qué no jugará y las opciones en la posición de opuesta

La jugadora de Atlético Atenea figuraba entre las habituales convocadas de la ‘bicolor’, pero Antonio Rizola sorprendió al dejarla fuera de la lista

Thaisa Mc Leod, la gran ausente de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: Por qué no jugará y las opciones en la posición de opuesta

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Los celestes reciben a los brasileños con la idea de comenzar a asegurar un lugar en los octavos de final del segundo torneo más importante del continente

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

Salvoconducto para Betssy Chávez: ¿sería el as bajo la manga de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas con México?

El TC allana el camino para que la JNJ destituya al juez Richard Concepción Carhuancho

Keiko Fujimori juramentaría a su gabinete ministerial el mismo 28 de julio: la señal que dejó su reunión con la Iglesia Evangélica del Perú

Vladimir Cerrón anuncia que deja la clandestinidad, celebra fallo del TC y afirma que fue “perseguido por una arbitrariedad”

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia se pronuncia tras ser captado con Ale Fuller: “No quiero que se ponga en duda el honor de una persona”

Pablo Heredia se pronuncia tras ser captado con Ale Fuller: “No quiero que se ponga en duda el honor de una persona”

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, denunció que sufrió tocamientos en conciertos: “Era un señor de seguridad”

Leslie Shaw responde a Mario Hart por decir que no quiso lastimarla: “Me quiso jod***”

Leslie Shaw revela que Mario Hart la querelló dos veces: “Me denunció por decirle ‘Daddy Yankee de bolsillo’”

Leslie Shaw asegura que Mario Hart quiso volver con ella: “Entérate Korina, me mandó rosas y hasta violines”

DEPORTES

Thaisa Mc Leod, la gran ausente de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: Por qué no jugará y las opciones en la posición de opuesta

Thaisa Mc Leod, la gran ausente de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: Por qué no jugará y las opciones en la posición de opuesta

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Erick Delgado dio singular advertencia sobre la nueva idea de Roberto Mosquera en Sporting Cristal: “No va a ser una aplanadora”