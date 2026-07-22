Perú

Keiko Fujimori juramentaría a su gabinete ministerial el mismo 28 de julio: la señal que dejó su reunión con la Iglesia Evangélica del Perú

Los representantes de las iglesia aceptaron reprogramar la misa de acción de gracia solo por este año debido a circunstancias excepcionales

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Keiko Fujimori
Keiko Fujimori juramentaría a su gabinete ministerial el mismo 28 de julio

Luego de su reunión con representantes de iglesias evangélicas en el Perú, se confirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori pidió que la tradicional misa de acción de gracias no se realice el 29 de julio, sino al día siguiente, el 30 de julio. Según Miguel Bardales, uno de los representantes que se reunieron con la lideresa de Fuerza Popular, ella se reunirá el miércoles con su gabinete ministerial.

La decisión comunicada por el vocero de las iglesias evangélicas podría significar que la presidenta electa no solo ya tendría confirmados a los futuros integrantes de su gabinete ministerial, sino que incluso podría juramentar a sus ministros el mismo día

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“Hemos venido a traer la invitación y ella nos ha explicado que la situación del país merece una atención, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas y que, por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia del 29 al 30”, explicó Bardales a Panamericana.

Keiko Fujimori juramentaría a su gabinete ministerial el mismo 28 de julio. REUTERS/Angela Ponce
Keiko Fujimori juramentaría a su gabinete ministerial el mismo 28 de julio. REUTERS/Angela Ponce

Informes de transferencia se entregarán este jueves

En paralelo a la organización del inicio de gobierno, este jueves se entregarán los informes finales de transferencia de los ministerios. Como se recuerda, Marco Vinelli está a cargo del equipo de transferencia de Fuerza Popular y remitirá a Fujimori el saldo final de cada cartera para que se adopten las primeras decisiones en cada sector.

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Para la senadora electa de Fuerza Popular, Patricia Juárez, esa documentación describa con precisión el estado de la administración pública. “El informe contenga la situación real de los ministerios, y que ese informe tenga la absoluta transparencia y reúna todas las condiciones que dice la ley”.

Juárez añadió que el contenido de esos documentos será determinante para los primeros pasos del nuevo gobierno. “Finalmente, a partir de ese documento y el diagnóstico que tenemos los equipos técnicos respecto a los diversos ministerios, se tomarán las primeras decisiones. Por eso es importante que refleje la situación real de los ministerios”, afirmó en contacto con la prensa.

Tres personas de pie en fila: una mujer con blazer de rayas, una mujer con blazer azul claro, y un hombre con traje negro, en un espacio interior
Patricia Juárez y Cecilia Chacón de Fuerza Popular posan junto a un colega en un evento político. (Partido Politico Fuera Popular cuenta de X)

Presidente Balcázar podría tomar una decisión sobre Pedro Castillo

La legisladora electa también se refirió a la posibilidad de que el presidente interino José María Balcázar aproveche los últimos días de su mandato para conceder un indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo, una opción que habría sido mencionada como promesa por parte del actual gobernante.

Ante esa hipótesis, Juárez sostuvo que una medida de ese alcance debería quedar en manos de la nueva jefa de Estado. “Yo creo que hay desesperación, porque son promesas en su momento para llegar a la presidencia de la República, como el señor Balcázar o inclusive el propio Roberto Sánchez, para poder usar el sombrero del señor Castillo”.

La representante de Fuerza Popular insistió en que, por ahora, solo existen versiones no confirmadas y pidió prudencia política en el cierre de la administración interina. “Esa es una decisión, que seguramente corresponderá en su momento a la presidenta ya elegida. Lo que existen son rumores, muchos rumores, pero creemos que el sentido de responsabilidad en decisiones políticas tan trascendentes e importantes debe primar. Y entonces, esperemos que el señor Balcázar culmine su mandato como él siempre lo ha dicho”.

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