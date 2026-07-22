Bono Vivienda para solteros: ¿Hasta cuándo estará abierta la consulta pública y quienes pueden participar?

Este reportaje informativo cubre una nueva propuesta gubernamental sobre vivienda. Se muestra a una pareja en un departamento y un documento oficial de la Ley de Vivienda de Interés Social. Un especialista del MVCS, José Cerrón, presenta la iniciativa. El contenido aborda el acceso a un 'Crédito Mivivienda' para solteros y sin hijos, e incluye una tabla con los rangos del 'Bono del Buen Pagador'. Se visualizan edificios de apartamentos.

Personas solteras y sin hijos podrían convertirse en beneficiarias del Crédito Mi Vivienda si el Gobierno aprueba un nuevo reglamento en evaluación. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha impulsado la propuesta, que busca ampliar el universo de quienes pueden solicitar apoyo estatal para adquirir una vivienda. Actualmente, la mayoría de los programas de vivienda social priorizan a familias nucleares o con hijos, dejando fuera a quienes viven solos.

El proyecto, según lo detallado en el reglamento de la ley 32379, se encuentra en etapa de consulta pública. Esta normativa define a la familia unipersonal como aquella integrada por una sola persona, sin cargas familiares. El objetivo es que estas personas puedan solicitar viviendas de interés social bajo las mismas condiciones que familias tradicionales, siempre que reúnan los requisitos del programa.

PUBLICIDAD

Durante el año, el MVCS entregó 45.100 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) correspondientes al programa Techo Propio. Foto: Revista ProActivo

Definición y alcance del nuevo reglamento

El documento en consulta establece que una familia unipersonal es una persona que reside sola y carece de dependientes, permitiendo su postulación a una vivienda de interés social. Entre las opciones mencionadas se encuentran el Crédito Mi Vivienda, la adquisición de una vivienda única u otros productos similares. El acceso dependerá del cumplimiento de los criterios exigidos por el programa, como nivel de ingresos y no ser propietario de un inmueble.

De acuerdo con el texto disponible para comentarios ciudadanos, la normativa busca eliminar barreras para quienes, hasta ahora, estaban excluidos de los subsidios estatales destinados a la compra de la primera vivienda.

PUBLICIDAD

Miles de familias en todo el país recibieron subsidios estatales para la adquisición y construcción de viviendas seguras - Techo propio

Beneficios económicos: el bono del buen pagador

Uno de los incentivos principales del Crédito Mi Vivienda es el bono del buen pagador, un subsidio estatal que no requiere devolución. Esta ayuda reduce el monto total a financiar mediante el crédito hipotecario, facilitando así el acceso a un inmueble propio. El bono varía según el rango de la vivienda: en el rango uno, se otorgan 27.800 soles; en el rango dos, el monto es 23.200 soles; y en el rango cuatro, la cifra llega a 7.900 soles.

Este mecanismo constituye una herramienta relevante para quienes buscan adquirir una vivienda y no cuentan con ahorros suficientes para la cuota inicial. El subsidio se convierte en un apoyo directo, especialmente valioso para personas solteras que suelen tener menos facilidades para acceder al crédito formal.

PUBLICIDAD

El MVCS indicó que el financiamiento se concretará mediante un acuerdo de endeudamiento entre el Estado peruano y el BIRF. Foto: Fondo Mivivienda

Requisitos para participar y plazos de la consulta

El reglamento establece criterios claros para quienes deseen postular, entre ellos, no ser propietario de otra vivienda y acreditar ingresos dentro de los límites fijados. Además, se exige no haber recibido antes apoyo estatal para la adquisición de inmuebles, lo que garantiza que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

La consulta pública sobre el proyecto de reglamento permanecerá abierta hasta el 14 de agosto, periodo en el que la ciudadanía puede remitir observaciones o sugerencias al Ministerio de Vivienda. Esta apertura busca transparentar el proceso y recoger aportes que contribuyan a mejorar la normativa antes de su aprobación final.

PUBLICIDAD

Así puedes acceder al bono. (Foto: Andina)

Potenciales beneficiarios y cambios en el acceso a la vivienda social

De aprobarse el reglamento, un sector hasta ahora excluido, como las personas solteras sin hijos, podría acceder por primera vez a subsidios y créditos estatales para la compra de su vivienda. El cambio representa un ajuste relevante en la política de vivienda, al reconocer la diversidad de estructuras familiares presentes en la sociedad peruana.

El Ministerio ha señalado que la modificación responde a la necesidad de adaptar los programas sociales a la realidad actual, donde el número de hogares unipersonales va en aumento y existe demanda insatisfecha de vivienda adecuada.

El bono Mivivienda verde 2024 podrá ser solicitado ya sea que estés adquiriendo una en el programa Techo Propio o con el Nuevo Crédito Mivivienda - Crédito Composición Infobae/MVCS

Expectativas y próximos pasos

El avance de la propuesta dependerá del análisis de las opiniones y sugerencias recibidas durante la consulta pública. Una vez cerrado este proceso, el Ministerio de Vivienda evaluará las aportaciones y, de considerarlas pertinentes, incorporará ajustes antes de aprobar el reglamento definitivo.

PUBLICIDAD

La entrada en vigencia del nuevo marco normativo abriría la puerta a la inclusión de miles de ciudadanos que, hasta ahora, no podían optar por un apoyo estatal para adquirir su primer inmueble. La medida también podría impactar en la demanda del sector inmobiliario y en la dinámica de los créditos hipotecarios, ampliando la base de beneficiarios.

La vivienda de interés social (VIS) era de 25 metros cuadrados y un solo cuarto. Ahora permite dos habitaciones. - Crédito Andina

Proceso de consulta y transparencia

La participación ciudadana en la elaboración de este reglamento se presenta como un elemento central del proceso. El Ministerio ha habilitado canales para que cualquier persona interesada envíe sus comentarios, lo que contribuye a garantizar la transparencia y legitimidad de la decisión final.

PUBLICIDAD

Expertos en vivienda social han valorado la iniciativa como un paso hacia la equidad en el acceso a los programas estatales, siempre que los mecanismos de evaluación y asignación se mantengan rigurosos y transparentes. El resultado de la consulta pública y la aprobación del reglamento definirán el alcance real de este cambio normativo.