Perú busca las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: ¿Qué resultados necesita para clasificar?

Perú busca clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: NORCECA

La selección peruana inicia este miércoles 22 de julio su participación en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 con un objetivo claro: meterse entre las cuatro mejores del torneo. La ‘bicolor’ disputará el certamen como anfitriona en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima y buscará aprovechar la localía para avanzar a las semifinales.

El combinado nacional integra el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. Sobre el papel, el conjunto brasileño aparece como el rival de mayor jerarquía; sin embargo, afrontará la competencia con un plantel alternativo debido a que su selección principal se encuentra disputando la Volleyball Nations League (VNL), lo que equilibra el panorama en la lucha por los dos boletos a las semifinales.

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Aun así, el desafío para Perú no será sencillo. Incluso con una nómina distinta, la ‘canarinha’ mantiene un alto nivel competitivo, mientras que las otras dos escuadras también buscarán aprovechar cualquier oportunidad para avanzar de ronda. Por ello, el equipo de Antonio Rizola deberá sumar victorias desde el inicio si quiere depender únicamente de sus propios resultados y mantener intactas sus aspiraciones en el torneo.

El entrenador brasileño evitó confiarse antes del debut de la 'bicolor' y explicó por qué considera que Chile y Bolivia serán rivales directos por uno de los cupos al Campeonato Sudamericano. (Video: Latina)

¿Qué resultados necesita Perú para avanzar?

El camino de la selección peruana comenzará frente a Chile, un rival directo en la lucha por la clasificación. Conseguir un triunfo en el debut será fundamental para encaminar el objetivo de avanzar a las semifinales y ganar confianza de cara a los siguientes compromisos.

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Después de ese encuentro, la ‘bicolor’ tendrá que enfrentar a Bolivia y Brasil. Para depender de sí misma y quedar muy cerca de la clasificación, Perú necesita conseguir al menos un triunfo más, ya sea ante las bolivianas o frente al conjunto brasileño. Con dos victorias en la fase de grupos, el equipo nacional tendría prácticamente asegurado su boleto a las semifinales, aunque la ubicación final dependerá también de la cantidad de puntos obtenidos y de los resultados de los demás integrantes del grupo.

Por el contrario, una derrota frente a Chile complicaría el panorama desde el inicio, ya que obligaría a Perú a recuperar terreno en las siguientes jornadas y, posiblemente, esperar una combinación favorable de resultados.

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Así se define la clasificación

La Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 reúne a ocho selecciones nacionales, divididas en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Durante la primera fase, todos los integrantes de cada serie se enfrentan entre sí bajo el sistema de todos contra todos.

El reglamento establece que una victoria por 3-0 o 3-1 otorga tres puntos al ganador y ninguno al perdedor. En cambio, si el partido termina 3-2, el vencedor suma dos unidades, mientras que el equipo derrotado recibe un punto.

Al concluir esta etapa, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. El primero del Grupo A se enfrentará al segundo del Grupo B, mientras que el líder del Grupo B jugará contra el escolta del Grupo A. Los vencedores disputarán la gran final del torneo y los perdedores lucharán por el tercer lugar. Los equipos que no logren avanzar también tendrán partidos para definir las posiciones del quinto al octavo puesto.

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La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Un debut clave para la ‘bicolor’

El estreno frente a Chile adquiere una importancia especial porque puede marcar el rumbo de la campaña peruana. Un triunfo permitiría afrontar con mayor tranquilidad los siguientes encuentros y acercaría considerablemente al equipo nacional a la siguiente ronda.

Además, el hecho de jugar como local representa una ventaja que Perú buscará aprovechar. El respaldo del público en el Coliseo Eduardo Dibós será un factor importante para un plantel que aspira a recuperar protagonismo a nivel sudamericano y regalarle una alegría a la afición.

Con dos victorias en la fase de grupos como principal objetivo, la selección peruana tiene un panorama favorable para instalarse entre las cuatro mejores del campeonato. Ahora, todo dependerá de trasladar ese favoritismo a la cancha y comenzar el torneo con el pie derecho en un duelo que puede ser decisivo para sus aspiraciones de llegar a las semifinales.

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