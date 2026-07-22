Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Ale Hohberg y Carlos Garcés, referentes en ataque de Cienciano. - Crédito: Liga 1

Hoy, miércoles 22 de julio, Cienciano da inicio a su travesía en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana 2026. Visita La Fortaleza para calibrar el nivel de Lanús, vigente monarca del certamen que se ha propuesto a luchar por el bicampeonato tras un mal andar en la Copa Libertadores.

Dónde ver Cienciano vs Lanús por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Los seguidores de Cienciano y Lanús en Perú y Sudamérica podrán ver el partido a través de DSports, canal exclusivo de DIRECTV. Quienes prefieran la opción digital encontrarán el encuentro en DGO, la plataforma de streaming vinculada al mismo operador.

Además, Infobae Perú cubrirá el evento con previa, actualizaciones al minuto, resúmenes de jugadas destacadas y declaraciones de los protagonistas. De este modo, los aficionados contarán con todas las alternativas para no perderse ningún detalle de este compromiso internacional que despierta gran expectativa entre los hinchas de ambas instituciones.

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Horario de Cienciano vs Lanús por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El primer enfrentamiento entre Cienciano y Lanús por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el miércoles 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con capacidad para 47.090 personas. El encuentro marcará un momento decisivo en la competencia continental.

El horario del partido varía según el país: en Perú, Brasil, Colombia y Ecuador inicia a las 19:30 horas; en Chile, Bolivia y Venezuela a las 20:30 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay el inicio será a las 21:30 horas. Aficionados de toda la región podrán seguirlo en directo.

¿Cómo llega Cienciano al enfrentamiento de Copa Sudamericana 2026?

Cienciano ha hecho de la Copa Sudamericana su competición favorita. Por segunda edición consecutiva ha alcanzado la fase eliminatoria, aunque ahora quiere superarla y mantenerse en carrera. Al menos su reciente performance invita al optimismo, pero no deberá confiarse en su trayecto, que empezará con un obstáculo demasiado importante.

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Durante la Fase de Grupos dio una grata sorpresa al pasar por encima de sus oponentes. La primera rueda fue más que impecable, pero no debe dejarse de lado que en la reanudación de su serie tuvo algunos tropiezos que ensuciaron su tránsito, aunque su clasificación no corrió peligro.

Ubicándose como segundo por detrás del Atlético Mineiro, Cienciano se hizo de su boleto en los dieciseisavos de final y tendrá que esforzarse demasiado para superar aquella instancia. Entre sus filas cuenta con la experiencia de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg; además, en la parcela técnica aparece Horacio Melgarejo, que recientemente acaba de recibir una fuerte sanción en Liga 1 por inconducta.

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Cienciano, unido en su nueva aventura en la Sudamericana. - Crédito: @Cienciano

¿Cómo llega Lanús al enfrentamiento de Copa Sudamericana 2026?

Lanús disputó la Copa Libertadores 2026 en el Grupo G, donde alcanzó el tercer lugar con nueve puntos, a tres unidades de LDU de Quito y Mirassol, que avanzaron a octavos de final.

El ‘granate’ mostró fortaleza ante los líderes del grupo, aunque no logró sumar fuera de casa, lo que limitó sus posibilidades en el torneo. Al ubicarse tercero, accedió a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Aunque el reciente derrape ha afectado a Lanús, el plantel ha dejado atrás la experiencia en la Libertadores y enfocarse al 100% en su nuevo desafío en la Sudamericana, torneo del que es actual monarca.

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Lanús inicia su defensa al título de la Copa Sudamericana. - Crédito: Difusión

Alineaciones probables Cienciano vs Lanús por play-off ida de Copa Sudamericana 2026

- Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

- Lanús: F. Petroli; G. Pérez, C. Izquierdoz, R. de Jesús, S. Marcich; A. Medina, A. Cardozo, R. Carrera, D. Aquino; E. Salvio, W. Bou.