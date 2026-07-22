El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

El video muestra un segmento televisivo de Magaly TV donde la conductora Magaly Medina comenta sobre el vestuario de Keiko Fujimori. Se observa a Medina en un estudio y a Fujimori en diferentes imágenes, vistiendo trajes en tonos blanco, azul claro y azul oscuro, en distintos entornos. Fujimori es vista caminando, hablando y gesticulando. En una secuencia, aparece frente a banderas peruanas. Gráficos en pantalla resaltan el estilo de Fujimori y la confección textil nacional, incluyendo frases como 'LA BUENA PERCHA DE KEIKO FUJIMORI' y '¡GAMARRA CORAZÓN!'. El programa ofrece un comentario sobre moda y figuras públicas.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, ha convertido su vestuario en un eje de proyección pública, consolidando una estrategia que trasciende la simple elección de prendas y que será seguida de cerca el 28 de julio, fecha en la que asumirá la presidencia en Lima. Ese día, millones de peruanos observarán tanto su discurso inaugural como la imagen con la que buscará marcar el inicio de una nueva etapa en la política nacional.

La atención sobre el aspecto visual de la dirigente no se restringe a los actos protocolares. En sus transmisiones en vivo, Fujimori ha destacado su interés por la textilería local y ha lucido creaciones de diseñadores nacionales como Jirko Sivirich y Sue Saknich, además de mencionar marcas de Gamarra, el emblemático distrito textil de la capital peruana. Esta exposición ha generado debate sobre la construcción de una imagen presidencial que integra elementos de identidad nacional y una lectura política de la moda.

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El traje como símbolo de poder y pertenencia

La preferencia por los trajes sastre es notoria en la presidenta electa. Según declaraciones recogidas en el entorno de la mandataria, Fujimori considera que estas prendas le otorgan comodidad y seguridad durante sus apariciones públicas. El equipo de asesores y los diseñadores que colaboran en su vestuario trabajan en piezas que conjugan formalidad, símbolos patrios y una interpretación política de la indumentaria.

Uno de los momentos más comentados fue la ceremonia de entrega de credenciales, celebrada el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional. Para esa ocasión, Fujimori eligió un sastre blanco de dos piezas diseñado por Jirko Sivirich, quien ha alcanzado reconocimiento internacional por llevar la identidad y paisajes de Perú a las pasarelas de alta costura. El diseñador relató que recibió la solicitud de incorporar un color específico: el verde.

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Peru's President-elect Keiko Fujimori, left, receives her credentials from National Elections Board President Roberto Burneo in Lima, Peru, Wednesday, July 15, 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

Detalles que fortalecen el vínculo con la cultura peruana

Yirko Sivirich narró que a partir de ese pedido surgió la inspiración para incluir referencias a la selva peruana y el bordado con la palabra “Perú”, integrando así elementos simbólicos en la prenda. “Vestir al presidente es algo superimportante”, afirmó el diseñador, quien relacionó ese logro con su propia trayectoria y con el hecho de que su taller se ubica en Gamarra, uno de los polos textiles más grandes del país.

La repercusión de este trabajo alcanzó a otras profesionales del sector. Una sastre local declaró que la aparición de Fujimori usando uno de sus blazers provocó un aumento significativo de seguidores en redes sociales y mencionó que la mandataria incluso la citó con nombre y apellido, lo que representó un impulso inesperado para su carrera.

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Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Más allá del sastre: diseñadores proponen una imagen diversa

El fenómeno de la moda presidencial no se limita a la confección de una prenda puntual. Según la información recabada, existe una diseñadora destacada por ser la primera mujer peruana enfocada en sastrería, un ámbito históricamente ocupado por hombres. Este dato ilustra cómo la exposición pública de la presidenta electa permite visibilizar trayectorias que desafían los esquemas tradicionales dentro del sector textil peruano.

A este diálogo se sumó el diseñador Jorge Luis Salinas, quien propuso ampliar el registro estético de Fujimori una vez que inicie su mandato. Salinas considera que la presidenta podría aparecer en público no solo con sastres, sino también con vestidos y conjuntos pensados para eventos oficiales, recepciones o encuentros bilaterales.

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Peru's President-elect Keiko Fujimori, with Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, greets supporters after receiving her official credentials following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Calidad, confección y referencias internacionales

Salinas aseguró que la presidenta electa “luce más delgada” y no teme experimentar con opciones más juveniles, siempre dentro de un marco de elegancia. Al respecto, mencionó como referentes visuales a la reina Letizia de España y a Kate Middleton, princesa de Gales, subrayando la importancia de la calidad de la tela, la confección precisa y el entalle para proyectar autoridad y sobriedad.

En línea con esta visión, el diseñador señaló que una imagen sobria no implica rigidez. Al referirse a la indumentaria que la mandataria usará el 28 de julio, sostuvo que la elección de una buena tela y una confección exacta bastan para garantizar una presencia sólida, con detalles perceptibles incluso en estilos más contenidos.

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