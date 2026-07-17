Kiara Vicente extiende su vínculo con Géminis: seguirá bajo las órdenes de Natalia Málaga en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Deportivo Géminis continúa dándole forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y aseguró la permanencia de una de sus principales figuras. Kiara Vicente seguirá vistiendo la camiseta de las ‘guerreras’ luego de renovar su vínculo con la institución, por lo que continuará siendo una de las principales alternativas ofensivas del equipo dirigido por Natalia Málaga.
La punta nacional, quien también integra la selección peruana absoluta, cumplió una destacada campaña en el último certamen doméstico. Su regularidad en ataque, capacidad para asumir responsabilidades en momentos decisivos y crecimiento en la recepción la convirtieron en una de las piezas más importantes del conjunto de Comas, que volvió a instalarse entre los protagonistas de la Liga.
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Con esa base, la dirigencia apostó por mantener a una jugadora que conoce el sistema de trabajo de Málaga y que llega en un buen momento de madurez deportiva. El objetivo de ambas partes es claro: consolidar el proyecto y dar el siguiente paso para pelear por el título nacional.
“¡Kia seguirá siendo guerrera! Nos llena de orgullo anunciar la renovación de Kiara Vicente para la temporada 2026/2027. Desde la posición de punta, continuará aportando su velocidad, intensidad y capacidad para responder en los momentos decisivos, convirtiéndose en una pieza clave dentro del equipo. Su compromiso, carisma y espíritu competitivo reflejan el orgullo de defender nuestros colores en cada partido. ¡Vamos, guerrera!”, publicó Deportivo Géminis en sus redes sociales.
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La continuidad de Vicente representa una noticia importante para un equipo que buscará mantener la identidad competitiva mostrada durante la campaña anterior. Con un plantel que ha conservado buena parte de su columna vertebral, Géminis aspira a seguir creciendo bajo la conducción de Natalia Málaga, una entrenadora que logró devolver al club al grupo de equipos protagonistas del campeonato.
Deportivo Géminis, protagonista
La temporada 2025/26 dejó un balance positivo para Deportivo Géminis. El conjunto de Comas alcanzó las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, instancia en la que fue eliminado por el posteriormente campeón Alianza Lima, luego de competir de igual a igual durante buena parte de la serie.
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Posteriormente, las dirigidas por Natalia Málaga disputaron el encuentro por el tercer lugar frente a Universitario de Deportes, aunque terminaron quedándose con la cuarta posición del campeonato.
Más allá del resultado final, la campaña permitió confirmar el crecimiento del proyecto deportivo. Géminis mostró un equipo intenso, con una identidad de juego definida y varias jóvenes que asumieron un rol importante durante el torneo, consolidándose nuevamente entre los clubes más competitivos del voleibol peruano.
El mercado de Deportivo Géminis
Con la mira puesta en mejorar el cuarto lugar conseguido la temporada pasada, Deportivo Géminis ha optado por mantener la base de su plantel y reforzar posiciones específicas.
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Entre las renovaciones destacan Ariana Phillips, Kiara Vicente, Fabiana Hurtado, Ariana Vega, Alexa Vega, Estefany Mariñas y Miryec Muñoz, jugadoras que continuarán formando parte del proyecto encabezado por Natalia Málaga.
En cuanto a las incorporaciones, el club ya confirmó los fichajes de Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez y Alondra Alarcón, quienes buscarán aportar variantes y fortalecer un plantel que aspira a competir nuevamente por los primeros lugares.
La principal baja es la de la brasileña Katielle Alonzo, quien anunció su salida mediante redes sociales y continuará su carrera en el Afyon Belediye Yüntaş de Turquía. Su partida representa una pérdida sensible por la experiencia y el liderazgo que aportó durante la última campaña, aunque la dirigencia confía en que las nuevas incorporaciones y la continuidad de referentes como Kiara Vicente permitirán mantener el nivel competitivo del equipo.
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