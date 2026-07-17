Científicos de Perú, EE. UU., México y Canadá exploran en Talara uno de los sitios paleontológicos más importantes del Perú

Pampa La Brea fue escenario de una nueva campaña internacional de investigación paleontológica. Difusión

La provincia de Talara vuelve a concentrar la atención de la comunidad científica debido al avance de un proyecto internacional dedicado al estudio de especies que habitaron el norte peruano durante la última etapa de la Edad de Hielo. Las actividades reúnen a especialistas de distintas instituciones con el propósito de ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas prehistóricos conservados en esta zona del país.

El trabajo científico se desarrolla sobre un yacimiento que conserva restos fósiles con miles de años de antigüedad, un recurso que permite reconstruir aspectos de la fauna y del ambiente existentes antes de la desaparición de numerosas especies de gran tamaño. La información obtenida también aporta elementos para futuras investigaciones sobre la evolución de los ecosistemas sudamericanos.

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La iniciativa reúne universidades, museos y centros de investigación de Perú, Estados Unidos, México y Canadá. Esta cooperación internacional permite compartir conocimientos, procedimientos técnicos y recursos especializados para el análisis del material recuperado durante las campañas de excavación.

Pampa La Brea concentra una nueva campaña científica internacional

La Universidad Nacional de Piura informó sobre la culminación de una nueva etapa del proyecto internacional de investigación iniciado en 2024 para profundizar el estudio de los ecosistemas del Pleistoceno tardío en el norte del Perú. Las labores se realizaron en el yacimiento de asfalto de Pampa La Brea, ubicado en la provincia de Talara.

Este lugar figura entre los principales sitios paleontológicos del país debido a la conservación de fósiles con una antigüedad estimada entre 14 000 y 17 000 años. Los restos corresponden al periodo conocido como la Edad de Hielo y ofrecen información sobre la megafauna que ocupó esta región antes de su desaparición.

La expedición estuvo encabezada por el Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura y el Samuel Oschin Center for Global Ice Age Research de La Brea Tar Pits and Museum, institución perteneciente al Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos.

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Especialistas de cuatro países participaron en las investigaciones

El yacimiento conserva fósiles con una antigüedad estimada entre 14.000 y 17.000 años. Difusión

La campaña reunió a investigadores del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura, del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, del Centro de Investigación Paleontológica Quinametzin del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, del Royal Ontario Museum de Canadá y de la Universidad Nacional de Frontera.

La fase de campo se extendió durante tres semanas entre junio y julio. Según la información difundida por la Universidad Nacional de Piura, los trabajos estuvieron dirigidos por el Dr. Jean-Noël Martínez, director del Instituto de Paleontología de la UNP, y la Dra. Emily Lindsey, representante de La Brea Tar Pits and Museum.

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También participaron el MSc. Darshan Saavedra, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura; el Dr. Richard Cadenillas, de la Universidad Nacional de Frontera; el Dr. J. Alberto Cruz, del CIPAQ-INAH de México; y el Dr. Kevin Seymour, del Royal Ontario Museum. Después de las actividades en campo, el grupo destinó una semana adicional al trabajo especializado en los laboratorios del Instituto de Paleontología de la UNP.

Excavaciones permitieron ampliar la colección paleontológica

Las actividades incluyeron excavación, recuperación, procesamiento, preparación e identificación de material fósil. En estas tareas también participaron cinco estudiantes de universidades estadounidenses junto con alumnos de las escuelas profesionales de Ciencias Biológicas e Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Piura.

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Como resultado de esta etapa, la Universidad Nacional de Piura informó que aumentó el acervo paleontológico del Instituto de Paleontología. Asimismo, se actualizaron las identificaciones taxonómicas y se fortaleció la base de datos científica de la colección institucional.

La casa de estudios indicó que este proceso contó con el aporte de la ingeniera Claudia Sánchez, quien participó en la actualización de la información científica relacionada con los especímenes recuperados durante la expedición.

El proyecto incluyó actividades educativas en Talara

La divulgación científica también formó parte del programa desarrollado por el equipo de investigación. El 1 de julio se realizó una jornada educativa en la institución educativa Juan Pablo II – Las Semillitas, ubicada en Negritos, provincia de Talara.

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Durante esta actividad, estudiantes de inicial, primaria y secundaria conocieron las características de la megafauna del Pleistoceno mediante dinámicas didácticas. Además, recibieron información sobre la importancia de los depósitos naturales de asfalto para la conservación de restos fósiles.

Según la Universidad Nacional de Piura, estas acciones permiten acercar el conocimiento científico a la comunidad y fomentar el interés por el patrimonio paleontológico presente en la región.

Cooperación académica fortalece la formación de nuevos investigadores

La Universidad Nacional de Piura señaló que la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales favorece la formación de estudiantes y profesionales peruanos, quienes participan junto a especialistas con experiencia en investigaciones paleontológicas de alcance internacional.

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El intercambio académico facilita la incorporación de metodologías, técnicas especializadas y experiencias de investigación que fortalecen la preparación de los participantes en distintas áreas relacionadas con el estudio de fósiles y la reconstrucción de ecosistemas antiguos.

De acuerdo con la información institucional, este trabajo también refuerza el papel del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura como uno de los principales repositorios paleontológicos del Perú, debido a la colección científica que conserva y al desarrollo permanente de investigaciones sobre la biodiversidad del pasado.