Alianza Lima retiene a una de sus figuras del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley: central renovó por la temporada 2026/27

El club anunció la extensión del contrato de la voleibolista, referente del equipo por su presencia en la red y su liderazgo, en una apuesta por sostener la base competitiva para la próxima campaña (Alianza Lima Vóley)

Alianza Lima ratificó la continuidad de Diana de la Peña. La central peruana renovó su vínculo con el club y seguirá defendiendo la camiseta blanquiazul en la próxima temporada, en una relación que se inició en la campaña 2020/21 y que se prolongará en el actual proyecto deportivo.

De la Peña se mantuvo como una de las referentes del equipo por su presencia en la red, su regularidad y su conducción dentro del campo. Su permanencia refuerza una base que, en los últimos años, sostuvo una de las etapas más exitosas del vóley del club, con protagonismo en la liga local y participación en competencias internacionales.

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La institución comunicó la extensión del contrato con un mensaje centrado en el compromiso de la jugadora con el plantel. “La central peruana continuará vistiendo la blanquiazul luego de renovar su vínculo con nuestra institución”, expresó el club en su anuncio.

Continuidad de una referente desde la temporada 2020/21

Alianza Lima aseguró la permanencia de Diana de la Peña para la próxima temporada. La central extenderá un vínculo iniciado en 2020/21 y reforzará la base del equipo blanquiazul. (Alianza Lima Vóley)

La renovación de Diana de la Peña consolida la apuesta del equipo por sostener piezas clave de su estructura. Desde su llegada a La Victoria en la temporada 2020/21, la central se afianzó en el sexteto por su solidez en el trabajo de bloqueo y su capacidad para sostener el rendimiento a lo largo del calendario.

En ese ciclo, Alianza Lima construyó una racha de resultados que marcó una referencia en el ámbito nacional. De la Peña integró el grupo que alcanzó el tricampeonato, un logro que la ubica entre las protagonistas del período reciente del club en el torneo local.

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La central también tuvo presencia en las campañas en el plano internacional, una dimensión que el club destacó como parte del recorrido del plantel. “Ha sido parte de la conquista del tricampeonato nacional, además de representar al club en importantes competencias internacionales”, señaló Alianza Lima en el texto difundido para oficializar la continuidad.

La extensión del vínculo, de acuerdo con lo comunicado, se enmarca en el objetivo de mantener un núcleo competitivo para la siguiente temporada. Alianza Lima sostuvo que la renovación apunta a fortalecer la base del equipo para los compromisos del calendario que se aproxima, tanto en el ámbito local como fuera del país.

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Aporte en la red y peso en los logros recientes del club

La central continuará como uno de los pilares del sexteto blanquiazul. Su regularidad y protagonismo en las campañas más exitosas respaldan la decisión de extender su vínculo. (Alianza Lima Vóley)

En la dinámica del plantel, De la Peña se convirtió en una de las piezas centrales del funcionamiento. Su aporte fue asociado por el club con el equilibrio del equipo en la red, un aspecto que se proyectó en partidos decisivos de los campeonatos obtenidos en el ciclo reciente.

Dentro de esa evaluación, la institución resaltó rasgos vinculados a su rol de líder en el campo. “Con entrega, liderazgo y un enorme sentido de pertenencia”, indicó el club, al describir la manera en que la central asumió su paso por el equipo desde su arribo en 2020/21.

El tramo más exitoso del vóley aliancista, según los textos difundidos, tuvo en la central una presencia constante. En esa línea, el anuncio subrayó que la deportista fue “protagonista de una de las etapas más exitosas del vóley aliancista”, un reconocimiento que vincula su continuidad con la intención de sostener un estándar competitivo.

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La confirmación de su permanencia se dio como una señal de estabilidad en el armado del plantel. El club sostuvo que la jugadora seguirá en el proyecto que buscará defender el dominio en el ámbito nacional y potenciar el rendimiento en los torneos internacionales en los que participe.

Presencia en la selección peruana y distinciones individuales

La renovación de Diana de la Peña también destaca una carrera respaldada por convocatorias a la selección y premios individuales que reflejan su crecimiento en el vóley peruano. (FPV)

La continuidad de De la Peña en Alianza Lima se suma a su recorrido con la selección peruana absoluta. Los textos la describen como integrante habitual del combinado nacional y como una de las cartas principales del equipo en competencias internacionales.

El anuncio también repasó reconocimientos individuales que forman parte de su carrera. Entre ellos, se mencionó la distinción como Mejor Central de la Copa América 2025, el premio a Mejor Servicio de la Challenger Cup 2018 y el reconocimiento como Mejor Central de la Copa Panamericana U18 2015.

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En la comunicación oficial, el club vinculó esos logros con una trayectoria sostenida en el alto rendimiento. “A lo largo de su carrera ha sido reconocida con importantes distinciones individuales”, señaló la institución, al enumerar los premios consignados en el anuncio.

Con la renovación, Alianza Lima aseguró la continuidad de una central que, según el club, combina presencia en la red, liderazgo y experiencia internacional, y que seguirá formando parte del plantel que afrontará la próxima temporada con la base del ciclo que obtuvo el tricampeonato nacional.