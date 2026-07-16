¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas? La conductora no descarta un histórico encuentro: “La televisión es una caja de sorpresas”

Magaly Medina, junto a sus invitados Ric La Torre y Kurt Villavicencio, analiza la reciente entrevista a Ethel Pozo y debate sobre la posibilidad de un futuro encuentro con Gisela Valcárcel. ¿Se dará la entrevista del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

La entrevista que Magaly Medina realizó a Ethel Pozo continúa generando repercusiones. Luego de que la conversación fuera considerada por muchos televidentes como uno de los momentos televisivos más comentados de los últimos años, la periodista volvió a referirse al tema durante la edición del 15 de julio de Magaly TV La Firme. Sin embargo, esta vez el foco estuvo puesto en una interrogante que desde hace décadas despierta la curiosidad del público: ¿es posible un encuentro entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel?

La pregunta fue planteada por el influencer Ric La Torre, quien recogió el sentir de miles de usuarios en redes sociales y consultó directamente a la conductora si la presencia de Ethel Pozo en su programa podía convertirse en el primer paso para concretar el esperado cara a cara con la popular ‘Señito’.

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Lejos de descartar la posibilidad, Magaly Medina sorprendió con una respuesta abierta, asegurando que la televisión cambia constantemente y que nadie puede anticipar lo que ocurrirá en el futuro.

Las personalidades televisivas Magaly Medina y Gisela Valcárcel conversan sentadas en un sofá de un ambiente interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ric La Torre pregunta si la entrevista a Ethel Pozo abre la puerta a Gisela Valcárcel

Durante el bloque de conversación, Ric La Torre explicó que la duda no nacía únicamente de él, sino también del enorme interés que existe entre los usuarios de redes sociales por ver reunidas a dos de las figuras más influyentes de la televisión peruana.

"Y la verdad te digo una cosa... todo este junte, porque la gente también se lo pregunta y yo vengo también un poco a ser la voz de las redes. ¿Tú crees que exista este preámbulo para ese gran momento televisivo que esperamos hace mucho tiempo, tu encuentro con Gisela?“, preguntó.

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La interrogante provocó inmediatamente las risas de Magaly Medina, quien respondió con humor antes de desarrollar su respuesta. "¿Qué pasó, Patrick?“, comentó entre carcajadas. Mientras en el set se escuchaban bromas sobre el poco tiempo disponible antes del corte comercial, tanto Ric La Torre como Kurt Villavicencio insistieron en conocer la posición de la conductora. "Que dé la respuesta“, se escuchó decir en el estudio.

Magaly Medina habla mientras Gisela Valcárcel la escucha atenta en un set de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina: “La televisión es una caja de sorpresas”

Tras unos segundos de risas, Magaly Medina respondió con un mensaje que llamó la atención porque, a diferencia de otras ocasiones, no descartó la posibilidad de reunirse con Gisela Valcárcel.

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"Yo no sé si algún... la televisión es una cosa, es una caja de sorpresas. Justamente por eso todavía esta caja boba sigue llamando la atención del público, porque nadie sabe lo que puede pasar de acá a varios años. Quién sabe si ella no está en un canal de televisión y viene y acepta sentarse aquí“, expresó.

Con estas palabras, la periodista dejó abierta una puerta que durante mucho tiempo parecía completamente cerrada. Para Magaly Medina, precisamente uno de los mayores atractivos de la televisión consiste en que constantemente ocurren hechos que parecían imposibles.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina aclara que Ethel Pozo y Gisela Valcárcel son situaciones diferentes

Luego de escuchar la respuesta, uno de los presentes recordó que pocos imaginaban ver a Ethel Pozo sentada en el set de Magaly TV La Firme. "Pero mira, ha estado Ethel ayer acá sentada“, comentó. Sin embargo, Magaly Medina marcó rápidamente una diferencia. "Pero Ethel no es Gisela“, respondió.

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Desde el panel insistieron en que la entrevista con Ethel Pozo también parecía imposible meses atrás. "Sí, no es Gisela, pero igual Magaly, a veces también algunas cosas que no le gustan...“ Por su parte, Ric La Torre añadió: "Y era un encuentro que no esperábamos tampoco ver a Ethel aquí“.

Mientras otro de los invitados calificó aquella entrevista como un momento “de colección”. "No, ha sido, ha sido de colección, de colección“, comentó.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

“Nadie sabe lo que puede pasar”, insiste Magaly Medina

Pese a las insistencias, Magaly Medina prefirió no aventurar ninguna respuesta definitiva y reiteró que el futuro siempre puede sorprender. "Bueno, pero no sé, nadie sabe lo que puede pasar de acá en el futuro. Nadie sabe. Nadie sabe“, afirmó.

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Ante ello, Ric La Torre respondió: "Veremos. Ojalá“. Mientras otro de los presentes recordó que la decisión también dependería de Gisela Valcárcel. "Habría también que ver si Gisela también quisiera venir. Ese es otro detalle, ¿no?“, comentó entre risas.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

El próximo podcast de Gisela Valcárcel entra en la conversación

La conversación tomó un nuevo rumbo cuando Ric La Torre recordó que Gisela Valcárcel prepara el lanzamiento de un nuevo formato digital. "Pero ahora va a sacar su streaming o su podcast el viernes, Gisela“, comentó.

Desde el panel precisaron que se trata del estreno de un contenido en su canal de YouTube. "No, es su canal de YouTube el viernes“, aclararon. Ric insistió: ”Claro, va a sacarlo“.

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Mientras otro de los invitados comentó que podría tratarse del inicio de una nueva etapa. "Un preámbulo, ¿no?"

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina considera que un podcast sería un espacio más neutral

Al escuchar la posibilidad de un encuentro fuera de la televisión tradicional, Magaly Medina sorprendió nuevamente al reconocer que un podcast ofrece condiciones completamente distintas para desarrollar una conversación.

Antes, incluso bromeó sobre el crecimiento de las plataformas digitales. "Más competencia para todos los canales de streaming“, dijo entre risas.

Luego, cuando uno de los invitados imaginó la posibilidad de que primero Gisela Valcárcel visitara el podcast de Magaly Medina y posteriormente ella acudiera al canal de YouTube de la conductora de El Gran Show, la periodista respondió:

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"De repente“. Acto seguido explicó por qué considera que ese formato facilita otro tipo de entrevistas.

"Porque el podcast para mí es un espacio diferente, más neutral, donde también se tratan temas más personales que temas, digamos, de este tipo“, sostuvo.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

“Las dos divas de la televisión”

La conversación continuó con un comentario que provocó nuevas risas dentro del estudio. Uno de los presentes afirmó: "Las dos divas de la televisión juntas en el podcast, ¿te imaginas? Dos mujeres que se asemejan en muchas cosas“. Lejos de rechazar la afirmación, Magaly Medina respondió:

"Eso sí es cierto“. El invitado continuó enumerando algunas coincidencias entre ambas. ”Nacieron el mismo año“.

A lo que la periodista respondió: "Tenemos la misma edad“. Después añadió otros aspectos de sus historias personales. ”Madres solteras que sacaron adelante a sus hijas, a sus hijos, cada una por su cuenta, pero claro, temperamentos totalmente diferentes. Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe“, comentó.

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¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina insiste en que el futuro puede sorprender

Antes de despedir a sus invitados, Magaly Medina volvió a dejar abierta la posibilidad de que ese encuentro llegue a producirse. "Bueno, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Uno nunca sabe lo que va a pasar“, afirmó.

Por su parte, Ric La Torre insistió en que sería un acontecimiento de enorme impacto."Estaría muy bueno ese encuentro, Magali“, comentó.

Mientras otro de los presentes bromeó sobre el enorme interés que despertaría. "¿Te imaginas?“ Ric concluyó con una frase que resume el potencial mediático de esa reunión. ”Los clicks, Magaly“, dijo entre risas.

La periodista optó por cerrar el tema y despedir a sus invitados. "Chicos, ha sido un gusto tenerlos aquí. Rick La Torre, gracias“, expresó. El influencer respondió: ”Gracias, Magaly“.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.