Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación

Esta tercera semana se resuelve la clasificación a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino. Crédito: FIVB

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 entra en su recta decisiva. Desde este martes 14 hasta el domingo 19 de julio, las 18 selecciones participantes disputarán sus últimos cuatro encuentros en Osaka (Japón), Belgrado (Serbia) y Chicago (Estados Unidos), con el objetivo de asegurar un lugar en la ronda final del certamen.

Cada resultado será determinante para definir la clasificación a los cuartos de final. Solo los siete mejores equipos de la tabla avanzarán a la siguiente ronda, donde se unirán al anfitrión China. En esta nota podrás consultar los marcadores actualizados de todos los partidos de la Semana 3 y seguir cómo se desarrolla la lucha por los boletos a la ronda decisiva.

PUBLICIDAD

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026: partidos y marcadores

Martes 14 de julio

22:00 horas | Canadá vs. Argentina

Miércoles 15 de julio

01:30 horas | Bélgica vs. Cuba

05:20 horas | Japón vs. Italia

06:00 horas | Alemania vs. Eslovenia

09:30 horas | Ucrania vs. Irán

12:00 horas | Bulgaria vs. Polonia

13:00 horas | Serbia vs. Turquía

16:00 horas | Francia vs. Brasil

20:00 horas | Estados Unidos vs. China

Jueves 16 de julio

01:30 horas | Bélgica vs. Italia

05:20 horas | Japón vs. Canadá

09:30 horas | Irán vs. Alemania

13:00 horas | Serbia vs. Ucrania

16:00 horas | China vs. Francia

20:00 horas | Estados Unidos vs. Brasil

23:00 horas | Cuba vs. Argentina

Viernes 17 de julio

05:20 horas | Japón vs. Bélgica

09:30 horas | Turquía vs. Ucrania

13:00 horas | Irán vs. Eslovenia

16:00 horas | China vs. Bulgaria

20:00 horas | Brasil vs. Polonia

23:00 horas | Canadá vs. Cuba

Sábado 18 de julio

05:20 horas | Argentina vs. Italia

09:30 horas | Turquía vs. Eslovenia

13:00 horas | Serbia vs. Alemania

16:00 horas | Francia vs. Polonia

20:00 horas | Estados Unidos vs. Bulgaria

22:00 horas | Bélgica vs. Canadá

Domingo 19 de julio

01:30 horas | Cuba vs. Italia

05:20 horas | Japón vs. Argentina

06:00 horas | Turquía vs. Irán

09:30 horas | Ucrania vs. Alemania

12:00 horas | China vs. Brasil

13:00 horas | Serbia vs. Eslovenia

16:00 horas | Bulgaria vs. Francia

20:00 horas | Estados Unidos vs. Polonia

*Todos los horarios corresponden a la hora de Perú. Los resultados se actualizarán al finalizar cada partido.

Los duelos más atractivos de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026. Crédito: Volleyball World

¿Qué equipos clasifican a la fase final de la VNL 2026?

La fase final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 reunirá a ocho selecciones. Siete de ellas obtendrán su clasificación de acuerdo con la tabla general al término de la fase preliminar, mientras que China ya tiene asegurado su lugar por ser el país anfitrión del certamen.

Una vez definidos los clasificados, los ocho equipos disputarán los cuartos de final en un formato de eliminación directa. Los ganadores avanzarán a las semifinales y posteriormente competirán por el título de la VNL 2026, mientras que los equipos derrotados quedarán eliminados de la competencia.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se disputará la fase final de la VNL Masculina 2026?

Tras concluir la tercera semana de la fase preliminar, las selecciones clasificadas viajarán a Ningbo, China, para disputar la etapa decisiva del torneo. La fase final se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto y concentrará todos los partidos que definirán al campeón de la presente edición de la Liga de Naciones.

El calendario contempla cinco días de competencia: los cuartos de final abrirán la acción, seguidos por las semifinales y las jornadas que definirán el tercer puesto y el título. Todos los encuentros se jugarán en una misma sede, donde las ocho selecciones buscarán levantar el trofeo de la VNL 2026.

PUBLICIDAD