Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 entra en su recta decisiva. Desde este martes 14 hasta el domingo 19 de julio, las 18 selecciones participantes disputarán sus últimos cuatro encuentros en Osaka (Japón), Belgrado (Serbia) y Chicago (Estados Unidos), con el objetivo de asegurar un lugar en la ronda final del certamen.
Cada resultado será determinante para definir la clasificación a los cuartos de final. Solo los siete mejores equipos de la tabla avanzarán a la siguiente ronda, donde se unirán al anfitrión China. En esta nota podrás consultar los marcadores actualizados de todos los partidos de la Semana 3 y seguir cómo se desarrolla la lucha por los boletos a la ronda decisiva.
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Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026: partidos y marcadores
Martes 14 de julio
- 22:00 horas | Canadá vs. Argentina
Miércoles 15 de julio
- 01:30 horas | Bélgica vs. Cuba
- 05:20 horas | Japón vs. Italia
- 06:00 horas | Alemania vs. Eslovenia
- 09:30 horas | Ucrania vs. Irán
- 12:00 horas | Bulgaria vs. Polonia
- 13:00 horas | Serbia vs. Turquía
- 16:00 horas | Francia vs. Brasil
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. China
Jueves 16 de julio
- 01:30 horas | Bélgica vs. Italia
- 05:20 horas | Japón vs. Canadá
- 09:30 horas | Irán vs. Alemania
- 13:00 horas | Serbia vs. Ucrania
- 16:00 horas | China vs. Francia
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. Brasil
- 23:00 horas | Cuba vs. Argentina
Viernes 17 de julio
- 05:20 horas | Japón vs. Bélgica
- 09:30 horas | Turquía vs. Ucrania
- 13:00 horas | Irán vs. Eslovenia
- 16:00 horas | China vs. Bulgaria
- 20:00 horas | Brasil vs. Polonia
- 23:00 horas | Canadá vs. Cuba
Sábado 18 de julio
- 05:20 horas | Argentina vs. Italia
- 09:30 horas | Turquía vs. Eslovenia
- 13:00 horas | Serbia vs. Alemania
- 16:00 horas | Francia vs. Polonia
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. Bulgaria
- 22:00 horas | Bélgica vs. Canadá
Domingo 19 de julio
- 01:30 horas | Cuba vs. Italia
- 05:20 horas | Japón vs. Argentina
- 06:00 horas | Turquía vs. Irán
- 09:30 horas | Ucrania vs. Alemania
- 12:00 horas | China vs. Brasil
- 13:00 horas | Serbia vs. Eslovenia
- 16:00 horas | Bulgaria vs. Francia
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. Polonia
*Todos los horarios corresponden a la hora de Perú. Los resultados se actualizarán al finalizar cada partido.
¿Qué equipos clasifican a la fase final de la VNL 2026?
La fase final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 reunirá a ocho selecciones. Siete de ellas obtendrán su clasificación de acuerdo con la tabla general al término de la fase preliminar, mientras que China ya tiene asegurado su lugar por ser el país anfitrión del certamen.
Una vez definidos los clasificados, los ocho equipos disputarán los cuartos de final en un formato de eliminación directa. Los ganadores avanzarán a las semifinales y posteriormente competirán por el título de la VNL 2026, mientras que los equipos derrotados quedarán eliminados de la competencia.
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¿Cuándo se disputará la fase final de la VNL Masculina 2026?
Tras concluir la tercera semana de la fase preliminar, las selecciones clasificadas viajarán a Ningbo, China, para disputar la etapa decisiva del torneo. La fase final se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto y concentrará todos los partidos que definirán al campeón de la presente edición de la Liga de Naciones.
El calendario contempla cinco días de competencia: los cuartos de final abrirán la acción, seguidos por las semifinales y las jornadas que definirán el tercer puesto y el título. Todos los encuentros se jugarán en una misma sede, donde las ocho selecciones buscarán levantar el trofeo de la VNL 2026.
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