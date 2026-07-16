Así fue el traslado de Jackson Mora al penal Ancón I para cumplir su prisión preventiva de 15 años: esposado, abatido y bajo fuerte resguardo

Con una colcha gruesa de color rojo sobre el cuello —que en momentos le cubría también la cabeza— y las manos esposadas, Jackson Mora Rodríguez ingresó este miércoles 15 de julio al Establecimiento Penitenciario Ancón I, donde cumplirá los 15 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por su presunta participación en el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’.
Las imágenes de su traslado, captadas durante el operativo, muestran al exesposo de Tilsa Lozano visiblemente tenso, con la mirada atenta a lo que ocurría a su alrededor y un maletín pequeño entre las manos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el internamiento a través de un comunicado oficial: “En cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Judicial, el interno Jackson Mora Rodríguez, procesado por el presunto delito de fraude informático, ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Ancón I". La institución precisó que su permanencia en el recinto se desarrollará bajo las normas del régimen penitenciario vigente.
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El traslado en bus y bajo custodia policial
Según informó América Noticias en su cobertura del operativo, Mora llegó al penal junto a otros detenidos del mismo caso, todos trasladados en un bus del INPE bajo estrictas medidas de seguridad. Además de las esposas en manos y pies, el empresario portaba colchas y una maleta con sus pertenencias personales.
La colcha roja que llevaba sobre el cuello fue el elemento más visible del traslado: en varios momentos intentó cubrirse la cabeza con ella para pasar inadvertido ante las cámaras. El traslado puso fin a la incertidumbre de los días previos. El lunes 13 de julio, el reportero Smith Quispe de Latina Noticias había informado desde La Molina que el traslado estaba previsto para esa mañana, pero advirtió que podría postergarse hasta el día siguiente según el protocolo del INPE.
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El abogado defensor de Mora, que días antes había evitado dar declaraciones desde Paracas, anunció tras el internamiento que presentará un recurso de apelación para revertir la medida y lograr que su patrocinado afronte la investigación en libertad. Mientras ese recurso sea evaluado por una instancia superior, Mora permanecerá recluido en Ancón I.
El esquema de fraude que lo llevó a prisión
La investigación que derivó en la prisión preventiva de Mora apunta a un esquema de desvío de fondos públicos atribuido a la organización criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’. Según la tesis del Ministerio Público (MP), los presuntos integrantes de la red se habrían presentado ante el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, como trabajadores de una congresista, con el objetivo de ganarse su confianza.
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Bajo la promesa de agilizar la ejecución de un proyecto de agua y saneamiento para el distrito, habrían obtenido el documento de identidad del burgomaestre Abel Sánchez Cahuana y las claves de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Con esa información, la organización habría ejecutado la operación que derivó en el desvío de S/ 9.984.793 desde las cuentas de la municipalidad hacia la empresa FFC MMA SAC, vinculada a la familia Mora.
La Policía Nacional del Perú (PNP) logró recuperar aproximadamente S/ 8 millones mediante el bloqueo de cuentas bancarias, pero un saldo de alrededor de S/ 818.000 —equivalente al 10% que Mora reconoció como su comisión pactada— aún no ha sido ubicado. Las autoridades trabajan para determinar si ese monto se encuentra en cuentas de terceros o fue retirado de alguna entidad financiera.
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Los otros investigados y el estado del caso
Junto a Mora, el Poder Judicial ordenó 15 meses de prisión preventiva para otros investigados: César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini —señalado por la Fiscalía como el presunto cabecilla de la organización—, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros.
Un investigado más, Álvaro Andrés Vacacela Guerrero, afronta el proceso con comparecencia restringida. En su declaración ante el MP, Mora admitió que FFC MMA SAC recibió los fondos y que esperaba quedarse con el 10% del total como retribución. Explicó que aceptó la propuesta de Mesones Massini porque atravesaba dificultades económicas y porque confiaba en él.
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Su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, gerente general de la empresa, fue puesta en libertad tras acogerse a la figura de confesión sincera. El caso es investigado por el IV Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina por los presuntos delitos de fraude informático, delitos contra el patrimonio y banda criminal.
En las próximas semanas, la Fiscalía tiene programado citar a nuevos testigos y realizar peritajes contables adicionales en la municipalidad afectada para determinar el destino final de los fondos públicos desviados.
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