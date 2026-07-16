Magaly Medina sorprendida con el cambio de vida de Sheyla Rojas tras regresar al Perú: “Volvió al rico canje, ya no hay provedor”

Magaly Medina analiza el sorprendente regreso de Sheyla Rojas a Perú y su vuelta al mundo de los 'canjes'. Tras mostrar una vida de lujos en México, la 'Shey Shey' ahora promociona servicios y comida en sus redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

El regreso de Sheyla Rojas al Perú, luego de darse por terminada su relación con el empresario mexicano Sir Winston, continúa generando comentarios en los programas de espectáculos. Esta vez fue Magaly Medina, quien dedicó parte de la edición del 15 de julio de Magaly TV La Firme para analizar las recientes publicaciones de la exchica reality en redes sociales y comparar el estilo de vida que mostraba cuando residía en Guadalajara, México, con el que actualmente exhibe durante su estadía en territorio peruano.

Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora aseguró que las imágenes compartidas por Sheyla Rojas evidencian un cambio importante en la forma en que disfruta sus viajes y actividades, destacando especialmente que volvió a promocionar productos y servicios mediante el conocido sistema de canje, una práctica muy común entre influencers y figuras del espectáculo.

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Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina compara la vida de Sheyla Rojas en México con su presente en Perú

Al introducir el tema, Magaly Medina recordó que durante los últimos años Sheyla Rojas acostumbraba compartir en sus redes sociales fotografías y videos de la vida que llevaba en México, donde aparecía practicando deportes exclusivos, visitando restaurantes de lujo y movilizándose en vehículos de alta gama.

Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, sostuvo que las publicaciones recientes muestran un panorama completamente diferente.

"Pero bueno, cambiando de tema, vamos con la Shey Shey, que sigue en Lima. Pero hemos descubierto en sus historias de Instagram que ella, después de estar, pues que siempre en su Instagram lucía la vida que llevaba en México, en Guadalajara, después de estar jugando el pádel, paseándose en el Rolls-Royce, disfrutando de exquisitos restaurantes de cinco tenedores, pues resulta que ahora ha vuelto al rico canje criollo“, comentó.

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Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina destaca que Sheyla Rojas volvió a realizar canjes

Mientras se proyectaban imágenes de las historias publicadas por Sheyla Rojas, Magaly Medina explicó que uno de los aspectos que más llamó su atención fue que la influencer agradeciera públicamente a una empresa de transporte que facilitó el traslado de ella y de su familia durante un viaje por el norte del país.

Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

"Como por ejemplo este, donde está dando las gracias y haciendo un canjecito cuando viajó a Chota. Necesitó que una van la trasladara a ella y a su familia. Así que ella, ni corta ni perezosa, se fue directo a su canje. El canje que funciona tan bien aquí y al que ella ya no estaba acostumbrada“, manifestó.

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Según la conductora, este tipo de publicaciones evidenciarían un retorno a las dinámicas que mantenía antes de mudarse a México.

Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

“Notamos un cambio brusco de estilo de vida”, afirma Magaly Medina

La periodista insistió en que el contraste entre ambas etapas resulta evidente para quienes siguen desde hace tiempo las publicaciones de Sheyla Rojas.

"Pero notamos que hay un cambio brusco de estilo de vida, ¿no? Porque allá del pádel, con la ropa bien puesta, con los Rolls-Royce, con la Lamborghini, paseándose, resulta que ahora, pues para pagar la van que iba a trasladar por diferentes sitios a su familia, pues ella dijo: ‘Acá, el rico canje’“, expresó.

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Durante su comentario, Magaly Medina volvió a mencionar algunos de los lujos que, según dijo, eran habituales en la vida que la exchica reality mostraba mientras residía en Guadalajara.

Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda los lujos que mostraba Sheyla Rojas en México

La conductora enumeró algunos de los elementos que, desde su perspectiva, simbolizaban el elevado nivel de vida que Sheyla Rojas compartía en sus redes sociales cuando mantenía una relación con Sir Winston.

"Ahí ya no había Lamborghini, no había Rolls-Royce, no había ningún tipo de camioneta de lujo y ella volvió a sus viejas épocas“, comentó.

Acto seguido, continuó con un tono irónico. "Ella dijo: ‘Acá, esto es Perú, vamos a tratar otra vez de empezar de cero con el rico canje’“, señaló.

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Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

Los restaurantes y la gastronomía también fueron parte del comentario

Además del transporte, Magaly Medina comentó que Sheyla Rojas también aprovechó sus redes sociales para recomendar algunos establecimientos gastronómicos durante su visita a Chota y Cutervo.

"Y no solo eso, porque ha publicitado restaurantes, los platos de cuyes que ha comido en Chota, en Cutervo. Ahí está publicitando un restaurant que creo que queda en la plaza de Chota“, dijo.

Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que Sheyla Rojas volvió al “rico canje”

Continuando con su análisis, la conductora resumió su percepción sobre la nueva etapa de Sheyla Rojas. "O sea, ella feliz de la vida pagando todos sus gustitos con el rico canje“, afirmó.

Desde su punto de vista, las recientes publicaciones representan una diferencia evidente respecto al contenido que la exchica reality compartía cuando se encontraba viviendo en México. La periodista insistió en que el cambio fue tan marcado que llamó la atención de la producción del programa.

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Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.

“Qué tal diferencia”, dice Magaly Medina

Hacia el final del comentario, Magaly Medina volvió a enfatizar que el contraste entre ambas etapas resulta evidente. "Qué tal diferencia. Es lo que nos ha llamado la atención, es, digamos, un cambio brusco que nosotros lo hemos sentido, pero guau, ¿qué pasó aquí?“, expresó.

Fue entonces cuando lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

“Ya no está el proveedor”: la frase con la que Magaly Medina cerró su comentario

Después de analizar las publicaciones de Sheyla Rojas, Magaly Medina concluyó su intervención con un comentario irónico relacionado con el fin de la relación sentimental entre la influencer y Sir Winston. "Ya no está el proveedor“, dijo entre risas.

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Magaly Medina reacciona al regreso de Sheyla Rojas y sorprende con comentario sobre sus canjes. Captura: Magaly TV La Firme.