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El machete del arquero inglés en una botella que sorprendió a Messi tras el triunfo: el dardo de un ayudante de Scaloni a Inglaterra

La encontró el masajista Marcelo “Daddy” D’Andrea y se la mostró a los jugadores. Los disparos en una hipotética definición por penales, según Jordan Pickford

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La botella del arquero inglés Jordan Pickford con la lista para una eventual definición por penales

Mientras los jugadores de la selección argentina festejaban en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tras la remontada ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, una secuencia al margen de la celebración acaparó todas las cámaras: el histórico masajista de la delegación, Marcelo “Daddy” D’Andrea, se encontró con un souvenir muy especial.

Se trató de la botella de agua de Jordan Pickford, en la que el arquero inglés tenía pegado un “machete” con los perfiles de los pateadores argentinos ante una eventual definición por penales. La imagen fue captada por TyC Sports y se hizo viral.

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Daddy se acercó con la botella a Nicolás González y a Lionel Messi, quienes la miraron con gesto de asombro. Segundos después, Enzo Fernández se sumó al grupo y, al leer las instrucciones que Pickford tenía preparadas para intentar adivinar los remates de la Scaloneta, no pudo contener la risa.

posteo luis martín botella de pickford
El posteo del PF Luis Martín con la botella de Pickford y el machete de los penales

Otro que se aprovechó de la situación y se burló de los ingleses fue el preparador físico Luis Martín, quien posteo en su cuenta de Instagram la foto con la siguiente frase: “Lástima, no teníamos los mismos planes che”.

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El gesto del arquero del Everton no sorprendió a los conocedores del fútbol inglés. Pickford es ampliamente reconocido por ese método de estudio: en torneos anteriores lo utilizó con éxito en definiciones desde los doce pasos, y antes del partido ya había declarado en conferencia de prensa que su equipo estaba “preparado para todo, 90 minutos, 120, penales”.

Argentina dio vuelta el partido en los últimos minutos del tiempo reglamentario, en lo que ya se cuenta como otra remontada épica de la era del entrenador Lionel Scaloni. Los ingleses, dirigidos por Thomas Tuchel, abrieron el marcador en el minuto 55 a través de Anthony Gordon y parecían encaminados hacia la final. Pero la Albiceleste no bajó los brazos.

A los 85 minutos, Messi ejecutó un córner corto y liberó a Enzo Fernández en la frontal del área. El volante del Chelsea cargó la pierna derecha y el disparo cruzado se coló en el palo de Pickford, quien no llegó a rozar el balón. Ya en el tiempo de descuento, Messi encaró por la banda derecha y colgó un centro al segundo palo que Lautaro Martínez cabeceó para sellar el 2-1 definitivo.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Pickford había sido figura hasta ese momento. El arquero inglés contuvo un remate a quemarropa de Julián Álvarez en el segundo tiempo y, en otra acción, desvió sobre la línea de gol un cabezazo de Nicolás González que ya buscaba la red. Esas atajadas le habían dado a Inglaterra la ilusión de llegar a la final, pero la jerarquía argentina terminó por imponerse.

Messi, quien fue a saludar a Harry Kane y al propio Pickford tras la eliminación inglesa, también tuvo su momento de confusión al intentar descifrar las anotaciones del guardameta rival.

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con capacidad para más de 82.500 espectadores. El recinto ya tiene historia con Argentina: allí venció a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y fue escenario de la final de la Copa América Centenario en 2016. El rival en la gran final será España, que eliminó a Francia con autoridad en la otra semifinal. El partido comenzará a las 16:00 (hora argentina).

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