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“Estamos destrozados”: la autocrítica de Harry Kane tras la caída ante Argentina y la frase sobre Messi que retumbó en Inglaterra

El capitán inglés analizó la eliminación en Atlanta, remarcó el impacto del astro argentino y asumió errores propios. Además, habló sobre su futuro en los Tres Leones

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Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial, Harry Kane lamentó la derrota, dijo estar “devastado” y reconoció las falencias propias en los momentos decisivos del encuentro. En medio del análisis y la autocrítica, además, el capitán de los Tres Leones dedicó unas palabras de admiración a Lionel Messi, quien a sus 39 años lideró a los campeones del mundo a una nueva final del máximo certamen.

El delantero inglés, que cumplirá 33 años a fin de mes, aludió a la leyenda argentina y su vigencia cuando fue consultado sobre si continuará en su selección más allá de este torneo y si cree que llegará a jugar otro Mundial.

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Todavía es muy pronto para decirlo. Me lo tomaré año a año y veré cómo me siento. Me encanta jugar para Inglaterra. Pero, por supuesto, cuatro años es mucho tiempo. Por otro lado, puedes ver a alguien como Messi rindiendo al máximo nivel incluso con mayor edad”, dijo, señalando como ejemplo al rosarino.

Lionel Messi se acercó a saludar a Harry Kane tras el final del partido (REUTERS/Dylan Martinez)
Lionel Messi se acercó a saludar a Harry Kane tras el final del partido (REUTERS/Dylan Martinez)

“Sinceramente, no lo sé. Ahora mismo solo necesito procesar esta eliminación. Dimos todo lo que teníamos, pero al final, no fue suficiente”, completó el goleador, quien este miércoles alcanzó su partido número 121 con la camiseta de su selección, superando a Wayne Rooney y solo quedando por detrás de Peter Shilton (con 125 apariciones), el arquero que recibió los dos goles más recordados de la historia de los Mundiales, hace 40 años en la tarde que Diego Maradona marcó la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

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Kane, que también se abrazó con Messi al cabo del partido, expuso su decepción ante la prensa y en diálogo con BBC Sports: “Simplemente estoy destrozado. Destrozado por los chicos, por todos: el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados. Jugamos bien durante la gran mayoría del partido. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, intentamos aguantar, lo cual, en este nivel, no es suficiente”.

“Hemos trabajado tanto para llegar hasta aquí y los muchachos lo han dado todo, cada carrera, sudor, sangre y lágrimas. Quedarnos a las puertas así es durísimo”, amplió el atacante, que suma seis goles en la presente Copa del Mundo.

El goleador está disputando su tercera Copa del Mundo
El goleador está disputando su tercera Copa del Mundo

Sobre el desarrollo del juego, fue autocrítico con la postura del equipo tras ponerse en ventaja: “Creo que, especialmente en la primera parte y al inicio de la segunda, los presionamos bien, los pusimos bajo mucha presión, especialmente arriba, lo que nos permitió recuperar balones y controlar un poco mejor el partido. Después del gol, ya sea porque ellos pusieron más hombres en ataque o porque nosotros no pudimos igualarlos hombre a hombre, fue un ataque tras otro y solo intentamos resistir. Los chicos bloquearon muchos disparos, pero al final, no fue suficiente".

Al evaluar lo que deja esta Copa, la estrella inglesa se sinceró: “Tuvimos muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Llegamos a otra semifinal. Estamos cerca, solo necesitamos encontrar esa pieza que nos falta en la fase final del torneo. Estos torneos te agotan, física y mentalmente. Hay mucho esfuerzo y presión, y hemos demostrado mucho de eso durante las seis o siete semanas que estuvimos juntos. Pero sí, nos falta esa pieza final”.

Kane dejó abierta su continuidad en la selección inglesa (REUTERS/Agustin Marcarian)
Kane dejó abierta su continuidad en la selección inglesa (REUTERS/Agustin Marcarian)

Inglaterra jugará este sábado desde las 18:00 (hora argentina) ante Francia en Miami para definir el tercer y cuarto puesto.

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