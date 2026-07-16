Seis escoltas presidenciales de Perú son apartados tras ser grabados en una discoteca durante una comitiva oficial

Seis escoltas presidenciales de Perú fueron captados bebiendo y bailando en una discoteca durante una comisión oficial de seguridad de José María Balcázar. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Seis agentes de la escolta presidencial de Perú fueron captados mientras bebían y bailaban en una discoteca durante una comisión oficial para resguardar al presidente José María Balcázar en el norte del país. El sonado caso fue revelado recientemente por el programa Esta Noche.

El llamativo incidente, registrado durante una gira oficial por Chiclayo y Cajamarca, ya generó repercusiones inmediatas y la apertura de un proceso disciplinario sumario contra los involucrados.

Según informó RPP Noticias, los efectivos policiales asignados a la seguridad personal del presidente de la República fueron separados de sus funciones tras la difusión de imágenes en las que se les observa en una discoteca local consumiendo bebidas alcohólicas y bailando.

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El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, declaró que la institución tomó medidas inmediatas para determinar las responsabilidades individuales de los seis agentes y las eventuales sanciones por su conducta.

Fotografía de archivo en la que se captó al presidente interino de Perú, José María Balcázar, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

“Ya se tomaron inmediatamente las medidas. Han sido separados de la seguridad personal del presidente constitucional de la República, el doctor José María Balcázar Zelada, no son más seguridad personal y se ha iniciado una investigación administrativa disciplinaria por un equipo especializado con carácter sumario para resolver”, señaló Arriola a RPP Noticias, mientras informaba sobre un operativo diferente en el distrito limeño de Villa El Salvador.

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El contexto del viaje

De acuerdo con un informe de Esta Noche, conducido por Milagros Leiva, los seis agentes pertenecen a la unidad de Seguridad del Estado encargada de proteger al mandatario durante una gira oficial efectuada entre el 26 y el 30 de junio.

Durante ese periodo, la comitiva acompañó al mandatario peruano en actividades en Chiclayo y Cajamarca, funciones por las que recibieron viáticos financiados con recursos públicos destinados específicamente a cubrir necesidades operativas.

Entre los identificados por el reportaje figuran el comandante Jepherson Miguel Paredes Torres, jefe de la escolta presidencial para esa comisión, el mayor Jimy John Julca Oliva, el subbrigadier Edgar Calle Córdoba, el suboficial de primera Jhere Romario Phillipps Dávila, el suboficial de tercera Anthony Samudio Canales y el suboficial técnico de tercera Edson Ronald Caballero Mayta. El Estado peruano habría desembolsado más de 17 mil soles en viáticos para el grupo durante esta misión.

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Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

Las imágenes difundidas por el programa muestran a los escoltas en una noche de música, cerveza y whisky, a pesar de encontrarse en pleno servicio. Especialistas consultados por Esta Noche recordaron que, durante este tipo de comisiones, los agentes permanecen en servicio de forma permanente y no pueden abandonar al dignatario sin autorización formal del comando. “No puede haber alguien que descuide y mucho menos que vaya a una discoteca descuidando su servicio”, se escuchó en el reportaje.

Revisión de protocolos

El comandante general de la PNP puntualizó que la investigación sumaria permitirá también una revisión rigurosa de los protocolos y planes de operación del personal encargado de la seguridad presidencial en desplazamientos al interior del país.

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“Hay que analizar bien los protocolos, los planes de operaciones de este personal que viajó con el presidente para brindarle seguridad”, afirmó Arriola, según RPP Noticias.

Consultado por el mismo caso, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, consideró la situación grave y pidió una investigación severa. “Realmente vergonzoso”, declaró tras ver las imágenes, y añadió que, si se comprueba lo ocurrido, debería aplicarse la máxima sanción posible. “Si esto es como lo estamos viendo, es grave, es muy grave y tiene que haber la máxima sanción”, manifestó.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Uso de recursos públicos

La asignación de viáticos, que superó los 17 mil soles, y el uso de tiempo de servicio para actividades recreativas han colocado el foco en la gestión de recursos públicos y la responsabilidad de quienes ocupan cargos en la seguridad presidencial. Tanto la Policía Nacional del Perú como autoridades locales han insistido en la necesidad de una respuesta institucional firme ante el incidente.

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Mientras se desarrolla el proceso disciplinario sumario, la PNP continúa la investigación para establecer las sanciones correspondientes y ajustar los protocolos de seguridad presidencial. Los resultados de esta pesquisa serán determinantes para la eventual reincorporación o destitución definitiva de los agentes implicados, así como para posibles cambios en la asignación de comisiones de servicio a futuro.