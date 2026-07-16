Lo que no se vio del épico triunfo de Argentina sobre Inglaterra: una arenga clave, el cruce Montiel-Bellingham y el gesto de Messi

Se terminó el partido. Los jugadores se abrazan después de otra gesta histórica de la selección argentina (REUTERS/Dylan Martinez)

(Desde Estados Unidos) Qué difícil es describir con palabras lo que se vivió este 15 de julio en Atlanta, una ciudad que por siempre será recordada por todos los argentinos como el lugar donde Argentina revirtió un 0-2 en 13 minutos contra Egipto para seguir en el Mundial y como la sede de una nueva gesta histórica de esta Selección, que le dio vuelta el resultado a Inglaterra para clasificarse a su segunda final de la Copa del Mundo consecutiva tras el título en Qatar 2022.

El duelo empezó un rato antes del comienzo del encuentro. Como se esperaba, el cruce de hinchadas fue uno de los espectáculos más maravillosos que nos regaló este torneo. En un estadio que contó con más del 60 por ciento de fanáticos argentinos, la hinchada nacional se quedó con el show. Fue estruendosa la silbatina cuando por los parlantes surgió “God Save the King”, el himno inglés. Mientras en la pantalla gigante 360° que tiene el recinto se veía a los jugadores de los Tres Leones cantando, el bullicio fue impactante.

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Lo mismo sucedió en el momento del himno argentino. La parcialidad inglesa abucheó el himno patrio, pero desde las tribunas y en la cancha, el sonido habrá llegado a más de 120 decibeles cuando los futbolistas argentinos empezaron a entonar la canción mientras desde afuera se los acompañó como nunca antes en este torneo de la FIFA. El semblante de los jugadores lo decía todo: la procesión fue por dentro, pero se desató en un momento único para todos y que también será para coleccionar.

Más allá del clima en las tribunas, se jugó un partido y ahí la selección argentina fue más. Por eso sorprendió cuando el equipo de Thomas Tuchel golpeó a los 10′ del complemento gracias a Anthony Gordon, flamante refuerzo del Barcelona español. Pero a partir de ahí fue que Messi y compañía se adueñaron para siempre del trámite del encuentro. La reacción de los futbolistas tras el cabezazo de Alexis Mac Allister que pegó en el palo lo decía todo. Algo similar ocurrió con la definición de Nicolás González, que se fue cerca del segundo palo que defendió Pickford. Hasta que llegó el desahogo total.

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Argentina encontraba pases filtrados en los espacios que dejaba la defensa inglesa y Enzo Fernández agarró un papel de calcar y frotó hasta hacer un golazo parecido al que le convirtió a México hace poco menos de cuatro años en Medio Oriente por cómo fue la ejecución del disparo. La celebración fue total, pero hubo algo que sobresalió por encima de todo: una buena parte de los jugadores (el propio volante del Chelsea, Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul sobre todo) empezó a pedir aún más aliento del público, y entre ellos se arengaba para ir a buscar el triunfo, como el tiburón cuando huele sangre en medio del mar. La contracara fueron Harry Kane, Anderson y John Stones, para citar algunos ejemplos de un seleccionado europeo que sintió el cachetazo en la cara.

La arenga de Enzo después de su gol para el 1-1 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Y antes del segundo tanto argentino, después de que Messi mostró la mejor versión de su pierna inhábil para darle un pase a la cabeza a Lautaro Martínez, se vio otro fiel reflejo del gen competitivo y victorioso que tiene este equipo nacional. En una corrida por la banda derecha entre Jude Bellingham, De Paul y Gonzalo Montiel, la estrella del Real Madrid se fue afuera con la pelota y la figura de River se dio vuelta, lo miró a la cara y le dijo algo que sólo ellos sabrán qué, pero demostró el tenor del momento del juego que acabó a los pocos minutos con un 2-1 glorioso para los campeones del mundo.

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Una vez que el árbitro marroquí pero nacionalizado estadounidense Ismail Elfath pitó el final del partido en Atlanta, se desató el caos y la locura. En las tribunas y en el campo de juego. Del público y de los jugadores argentinos, que festejaron a tono una victoria heroica que va a ser recordada por generaciones presentes y futuras. Y en el medio de eso, el capitán de la Selección con el 10 en su espalda saludó uno por uno a todos los ingleses tras el duelo. Si bien todos la aceptaron, Kane lo felicitó por el pase a la definición del Mundial. La segunda para este grupo que no para de agigantar su leyenda.

O Montiel MIJANDO na cara do Bellingham pic.twitter.com/3jKyQxZMPR — chumb0 (@chumb0s) July 15, 2026