ERM 2026: JNE advierte que se requiere más de S/ 261 millones adicionales para garantizar las votaciones de octubre

Candidatos figuran en dos partidos distintos para las elecciones regionales y municipales | Foto: Gemini IA

El sistema electoral peruano, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), enfrenta un escenario complejo a pocos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Según Eder Quiroz, jefe de gabinete de asesores del JNE, existe un déficit de más de S/ 261 millones pese a la reciente aprobación de créditos suplementarios por parte del Congreso.

Durante una entrevista en JNE Tv, Quiroz detalló que “el sistema en su conjunto tiene un déficit, aun con el reciente crédito suplementario, de S/ 261 millones, de los cuales corresponden 28 millones al JNE, 183 millones a la ONPE y 49 millones al Reniec”.

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Esta brecha financiera preocupa a las autoridades, ya que afecta directamente la operatividad de las entidades responsables de organizar y fiscalizar el proceso electoral más grande del país.

El funcionario subrayó que los créditos aprobados destinan S/ 75 millones adicionales para el JNE y S/ 250 millones para la ONPE, pero estos montos no cubren la totalidad de los requerimientos de cara al 4 de octubre, fecha de la jornada electoral.

Además, señaló que Reniec no ha sido considerado en las recientes asignaciones presupuestales y enfrenta el riesgo de cerrar oficinas y suspender atención al público los fines de semana, situación que podría impactar en la actualización del padrón y la identificación de electores.

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Quiroz hizo hincapié en la necesidad de promulgar la autógrafa de ley aprobada por el Parlamento, advirtiendo sobre los plazos perentorios del cronograma electoral y el próximo cambio de mando presidencial, elementos clave para garantizar la transparencia y la legalidad de las ERM 2026.

Elecciones regionales y municipales en riesgo.| Andina

Más de 26 millones de votantes y una logística electoral sin precedentes

El proceso de las ERM 2026 movilizará a más de 26,3 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, según el padrón electoral definitivo aprobado por el JNE sobre la base de la información del Reniec.

Los peruanos elegirán a 13.148 autoridades, entre gobernadores regionales, alcaldes, consejeros y regidores, para renovar la gestión de los gobiernos subnacionales por los próximos años.

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La ONPE ha previsto la instalación de más de 10 mil locales de votación distribuidos en más de mil distritos y cerca de dos mil centros poblados en todo el país, lo que representa una de las mayores operaciones logísticas del Estado.

La organización incluye el traslado de material electoral, la implementación de sistemas tecnológicos, la capacitación de más de 800 mil miembros de mesa y la coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad durante la jornada.

El 24 de julio se realizará el sorteo nacional de los miembros de mesa, cuyos seleccionados recibirán capacitaciones presenciales los días 20 y 27 de septiembre. La ONPE espera que la formación de los titulares y suplentes reduzca incidencias y agilice la entrega de resultados oficiales.

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En paralelo, las candidaturas ingresaron a la etapa de evaluación ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de revisar expedientes, resolver observaciones y definir la lista final de postulantes. Quiroz advirtió que la falta de recursos podría afectar las labores de fiscalización y la operatividad de los 91 JEE en todo el territorio nacional.