Fiestas Patrias: cinco destinos para disfrutar cerca de Lima y la mejor hora para evitar el tráfico

Declaran feriado y día no laborable en dos regiones del país en conmemoración de fechas cívicas. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Las Fiestas Patrias son una de las temporadas con mayor movimiento vehicular del año, ya que miles de personas aprovechan el feriado largo para salir de Lima y visitar destinos turísticos cercanos. Sin embargo, esta alta demanda suele traducirse en largas filas de vehículos y tiempos de viaje prolongados, especialmente en las principales vías de acceso y salida de la capital.

De acuerdo con información difundida por Yango Ride, esta situación se agrava en una ciudad que ya enfrenta altos niveles de congestión. Según el más reciente informe del TomTom Traffic Index, Lima ocupa el primer lugar como la ciudad con mayor congestión vehicular del mundo, con conductores que pierden cerca de 188 horas al año atrapados en el tráfico.

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Las horas punta, comprendidas entre las 6:00 y las 9:00 a. m. y las 6:00 y las 8:00 p. m., concentran el mayor flujo de vehículos. Durante el feriado largo, este escenario se intensifica debido a que miles de limeños deciden abandonar la ciudad casi al mismo tiempo para aprovechar los días de descanso.

Declararon feriado y día no laborable en dos regiones del país. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Planificar la salida marca la diferencia

Ante este panorama, Yango Ride recomendó a los viajeros organizar con anticipación sus desplazamientos y consultar el estado del tránsito en tiempo real antes de iniciar el recorrido. La empresa sostuvo que elegir el momento adecuado para salir puede reducir significativamente el tiempo de viaje y evitar los principales puntos de congestión.

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“Durante Fiestas Patrias es normal que muchas personas salgan de Lima casi a la misma hora, lo que genera una mayor congestión en las principales vías de salida de la ciudad. Planificar el viaje con anticipación y revisar el estado del tránsito en tiempo real permite elegir un mejor momento para salir y empezar el feriado de una forma mucho más tranquila”, señaló Daniel Prado, Country Manager de Yango Perú.

Con base en los patrones de movilidad registrados en temporadas de alta demanda, la compañía compartió una serie de recomendaciones para quienes planean realizar escapadas de corta distancia durante el feriado, considerando tanto el destino como el horario más conveniente para emprender el viaje.

Miles de viajeros enfrentan tráfico lento al retornar a Lima tras Semana Santa. - Crédito: Andina

Cinco destinos y el mejor horario para visitarlos

Entre las alternativas cercanas a Lima que recomienda Yango Ride figuran destinos turísticos, culturales y naturales que pueden recorrerse en menos de una hora desde la capital. Para cada uno de ellos, la empresa sugirió horarios que permiten reducir la exposición al tráfico.

Barranco (30 minutos): recorrer el Puente de los Suspiros, galerías de arte y el malecón. Se recomienda llegar temprano por la mañana, antes del incremento de visitantes al mediodía.

Pachacámac (45 minutos): visitar el santuario arqueológico accediendo por la Panamericana Sur. Lo ideal es salir antes de las 9:00 a. m.

Cieneguilla (1 hora): disfrutar de caminatas, restaurantes campestres y actividades al aire libre. Se aconseja evitar la salida durante la mañana del sábado, cuando el tránsito alcanza su mayor intensidad.

Chosica (1 hora): conocida como la “Villa del Sol”, es recomendable salir temprano por la Carretera Central para evitar los cuellos de botella.

Playas del sur (1 hora): destinos como Punta Hermosa y San Bartolo son más accesibles si el viaje comienza muy temprano o después del mediodía.

Una región del Perú disfrutará de un feriado este 7 de enero. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Estas recomendaciones buscan facilitar el desplazamiento durante uno de los periodos con mayor demanda de viajes en el año, permitiendo que los visitantes aprovechen mejor su tiempo de descanso y reduzcan las demoras ocasionadas por la congestión vehicular.

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¿Cómo planificar mejor los viajes?

Yango Ride explicó que el análisis de los datos de movilidad permite identificar los horarios de mayor circulación y los patrones de tráfico que se repiten durante los feriados largos. Esta información ofrece a los usuarios herramientas para tomar decisiones antes de salir de casa y evitar los momentos de mayor congestión.

“Los datos de movilidad nos permiten entender mejor cómo se desplazan las personas durante los feriados de alta demanda. Identificar los patrones de tráfico y las horas de mayor flujo ayuda a que los viajeros tomen decisiones más informadas incluso antes de salir de casa. Una vez concluido el feriado, en Yango también podremos analizar estas tendencias y compartir información sobre cómo evolucionó la movilidad durante Fiestas Patrias”, agregó Daniel Prado.

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Apurímac celebrará feriado regional este 28 de marzo y disfrutará de un fin de semana largo. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La empresa destacó que planificar el destino es importante, pero también lo es definir la mejor hora de salida y la ruta más conveniente. De esta manera, los viajeros pueden reducir el tiempo que permanecen en el tráfico y disfrutar de una experiencia más cómoda durante el feriado largo por Fiestas Patrias.