Sporting Cristal anuncia la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti: continuará su carrera en el Mirassol del Brasileirao

Sporting Cristal ha sorprendido al anunciar la salida de Gustavo Cazonatti , jugador clave en el mediocampo del equipo de Roberto Mosquera y quien se perfilaba para asumir un rol más protagonista en el segundo semestre del año luego de superar una dura lesión. Sin embargo, el club ha confirmado que el futbolista brasileño se marcha de la entidad ’ rimense ’ para continuar su carrera en el Mirassol de la liga de su país.

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