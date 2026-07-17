Santos Laguna rescindió contrato de Pedro Aquino tras mala campaña con Alianza Lima: ¿Dónde jugará el volante peruano?

Pedro Aquino dejó de pertenecer a Santos Laguna tras acordar la rescisión de su contrato. El volante peruano quedó como agente libre y podrá negociar con cualquier club. (Santos Laguna

Santos Laguna alcanzó un entendimiento con Pedro Aquino para dar por terminado el contrato que los vinculaba hasta agosto de 2027. Con el acuerdo ya cerrado y a la espera de la confirmación formal, el mediocampista peruano quedó habilitado para negociar con cualquier institución y definir su próximo destino.

La salida se produce después de un semestre en el que Aquino perdió espacio en el fútbol peruano. En medio de versiones sobre su continuidad y luego del Torneo Apertura 2026, el jugador se despidió públicamente de Alianza Lima y alistaba su regreso a Torreón para incorporarse a los entrenamientos.

En paralelo, el club mexicano resolvió cortar el vínculo y liberar al futbolista para que se contacte con el equipo de su preferencia.

La rescisión en Santos Laguna y el nuevo escenario contractual

La directiva de Santos Laguna tomó la determinación de finalizar el vínculo con Pedro Aquino, que estaba pactado hasta agosto de 2027, según dio a conocer el periodista César Luis Merlo. De acuerdo con lo informado, ambas partes llegaron a un acuerdo para dar por concluido el contrato y el trámite quedó listo, con la formalidad pendiente para que el anuncio sea oficial.

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Con esa salida, Aquino pasó a estar disponible en el mercado: quedó libre para contactarse con el equipo de su preferencia. El giro modifica el escenario previsto semanas atrás, cuando el mediocampista debía volver a la Comarca una vez concluido su préstamo en Alianza Lima y, desde allí, resolver qué hacer con su futuro deportivo durante el resto del año.

En ese marco, el recorte en el conjunto de Torreón respondió a una decisión vinculada al armado del plantel. El nuevo entrenador, Renato Paiva, no lo contempló dentro de su planificación, mientras el club avanzaba en la reorganización de la plantilla de cara a la siguiente ventana de transferencias.

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El paso por Alianza Lima y la despedida pública del mediocampista

La etapa de Pedro Aquino en Alianza Lima concluyó con una emotiva despedida. El volante agradeció al club luego de un torneo en el que las lesiones limitaron su participación. (Alianza Lima)

Antes de conocerse el acuerdo de rescisión con Santos Laguna, el presente de Aquino ya estaba marcado por la falta de continuidad. En 2026, Pablo Guede no lo consideró una pieza importante por su condición física y, con ese diagnóstico, el futbolista perdió minutos a lo largo del Torneo Apertura.

Al término de ese campeonato, Aquino comunicó su salida de Alianza Lima con un mensaje publicado en Instagram. “El último baile. El último entrenamiento. Siempre alegre. Gracias por todo, Alianza Lima”, escribió, junto a una imagen en la que se lo observa levantando el galardón del Apertura.

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Su etapa en La Victoria dejó lecturas distintas dentro del club. En la tribuna, su partida se asumió con naturalidad por el rendimiento condicionado por problemas físicos. Puertas adentro, según lo que trascendió , predominó la tristeza por la salida de un compañero que mantuvo un vínculo estrecho con el vestuario pese a su participación limitada.

El defensor Gianfranco Chávez fue mencionado como uno de los más afectados por la despedida. Ambos se conocieron desde etapas formativas y coincidieron luego en Alianza Lima en un tramo de madurez profesional, aunque con realidades diferentes. Con la salida de Aquino, también se apuntó al inicio de un éxodo de futbolistas con menor protagonismo en el plantel.

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Continuidad y su estado físico

Las lesiones y la falta de continuidad marcaron el último año de Pedro Aquino. Su escasa participación también se reflejó en una reducción de su cotización en el mercado internacional. (Alianza Lima

El recorrido reciente de Aquino estuvo atravesado por cambios de entrenador y por un físico que condicionó su presencia. La directiva de Alianza Lima había buscado un jugador de perfil similar al de Erick Noriega, con mayor experiencia, y esa búsqueda derivó en la cesión anual de Aquino, quien ingresó de inmediato en la consideración del entonces técnico Néstor Gorosito.

En ese primer tramo, pese a que ya se hablaba de un estado físico delicado, pudo alternar y sumar minutos entre agosto y diciembre: registró once apariciones y dos goles. Con esos antecedentes, se proyectaba una mejora para 2026, pero el escenario se modificó con la llegada de Guede.

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El nuevo entrenador, que lo tenía bien referenciado por su rendimiento previo en la Liga MX, advirtió que la lesión de rodilla iba a representar un obstáculo ante las exigencias de las cargas precompetitivas. El Apertura 2026 terminó con una participación mínima: el volante pasó el torneo como suplente y solo ingresó durante los últimos cinco minutos de la goleada ante FBC Melgar, en Matute.

Con ese telón de fondo, y cuando su regreso a Torreón asomaba como un paso administrativo tras el préstamo, el desenlace terminó por acelerarse: Santos Laguna acordó la rescisión y el mediocampista peruano quedó liberado para negociar su próximo contrato.

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