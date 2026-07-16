¿Ethel Pozo en ATV? Magaly Medina sorprende con inesperada respuesta: “No me molestaría verla en ATV, sería un ‘señito’ reloaded”

Magaly Medina aseguró que Ethel Pozo tiene futuro en televisión si mantiene la personalidad que mostró durante su entrevista y afirmó que el público la ha redescubierto. ATV/ Magaly TV La Firme.

La entrevista que Magaly Medina realizó a Ethel Pozo continúa generando comentarios dentro y fuera de la televisión. Luego del encuentro que sorprendió a la audiencia por el tono conciliador y la sinceridad de la hija de Gisela Valcárcel, la conductora volvió a referirse al tema durante la edición del 15 de julio de Magaly TV La Firme. En esta ocasión, compartió una conversación con Kurt Villavicencio, quien analizó la evolución televisiva de la presentadora y coincidió en que el público ha descubierto una faceta completamente distinta de ella.

Durante el intercambio de opiniones, ambos reflexionaron sobre el papel que Ethel desempeñó en América Hoy, las críticas que recibió durante años y las razones por las que consideran que ahora podría tener una nueva oportunidad en la pantalla chica.

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Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica por qué Ethel Pozo tenía un rol diferente en América Hoy

El análisis comenzó cuando Kurt Villavicencio recordó la llegada de Janet Barboza al magazine matutino y el rol que terminó asumiendo dentro del programa.

"Era tanto octubre, noviembre y diciembre como invitada frecuente... colaboradora, que en febrero del 21 la ponen como gran jale y ya ella se alucinaba...“, comentó.

A partir de ese recuerdo, Magaly Medina explicó que, desde una perspectiva de producción televisiva, la presencia de Janet Barboza respondía a una necesidad muy específica dentro del formato.

"Pero yo creo que era porque como la personalidad de Ethel no es para criticar, no le gusta, ¿no? Entonces yo creo que necesitaban, en la cabeza del productor, o sea, viendo esto con ojos de productor, alguien que sí lanzara los dardos cuando era necesario“, sostuvo.

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Magaly Medina, junto a sus invitados Ric La Torre y Kurt Villavicencio, analiza la reciente entrevista a Ethel Pozo y debate sobre la posibilidad de un futuro encuentro con Gisela Valcárcel. ¿Se dará la entrevista del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

Kurt Villavicencio recuerda cómo era Ethel Pozo en América Hoy

A continuación, Kurt Villavicencio respaldó el análisis de la conductora y recordó su propia experiencia como invitado en América Hoy. "Y le funcionaba. O sea, yo cuando he ido de invitado a América Hoy, siempre, me acuerdo que un año fui muy seguido, siempre quien tenía la batuta para tirar el dardo, el puñal, quien estaba ahí era Janet“, comentó.

Según explicó, Ethel Pozo asumía una posición mucho más calmada dentro del panel. "Ethel tenía una postura, como ya la hemos visto, muy conciliadora, muy calmada, que muchos hemos criticado también, que la sentimos como fingida en ese rol“, afirmó.

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No obstante, consideró que la imagen que mostró recientemente es completamente distinta y mucho más cercana a su verdadera personalidad. "Pero como mencionaste tú, yo también lo he dicho en ‘Qué bochinche’ en su momento, creo que si ella finalmente decide hacer ya una carrera televisiva mostrando lo que te mostró a ti ayer, lo que le mostró a Pía Copello, sin más que decir... conectaría muchísimo más. Y lo que empezó a hacer, ¿no? Y lo que empezó a hacer“, agregó.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina afirma que Ethel Pozo tiene futuro en televisión

Las declaraciones de Kurt Villavicencio encontraron rápidamente el respaldo de Magaly Medina, quien aseguró que el cambio mostrado por Ethel Pozo podría marcar un antes y un después en su carrera.

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"Me parece que sí tiene futuro“, respondió. La periodista explicó que precisamente ese mismo día le consultaron si le incomodaría que la hija de Gisela Valcárcel fuera convocada por ATV para participar en algún proyecto.

Su respuesta sorprendió. "Hoy día me lo preguntaron justamente y voy a ser infidente, ¿no? Si a mí me molestaría que la llamen a este canal para algún proyecto. Yo dije: ‘No, no me molesta’“, reveló.

Las presentadoras Magaly Medina y Ethel Pozo aparecen en un programa de televisión, junto a una imagen retrospectiva de Medina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina asegura que el público ha redescubierto a Ethel Pozo

Para la conductora, el principal cambio no está relacionado únicamente con la imagen de Ethel Pozo, sino con la forma en que ahora logra conectar con la audiencia.

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"Porque de verdad creo que si ella muestra esta personalidad afiatada, es tal cual es, entonces yo creo que, como ha pasado, el público ha descubierto a Ethel o la ha redescubierto“, afirmó.

Según explicó, la entrevista permitió que muchas personas conocieran una versión diferente de la presentadora, alejada del personaje que proyectaba diariamente en televisión. Esa autenticidad, considera, podría convertirse en el elemento más importante para impulsar una nueva etapa en su carrera.

Magaly Medina y Ethel Pozo comparten un abrazo sonriente en un set de televisión, indicando la buena recepción pública de una entrevista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kurt Villavicencio cree que el cambio comenzó en La Granja

Durante la conversación, Kurt Villavicencio señaló que, desde su perspectiva, la transformación de Ethel Pozo no comenzó con la entrevista en Magaly TV La Firme, sino durante su participación en La Granja. "Estamos justo hablando de lo que era ella en América Hoy, pero yo siento el cambio cuando ella estuvo en La Granja“, comentó.

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La observación provocó una respuesta en tono de broma de Magaly Medina. "Señito reloaded“, dijo entre risas. Kurt continuó con el comentario.

"Señito reloaded. Claro. Un ‘aló Gisela’, un ‘aló Ethel’ en ATV, de repente podría ser, ¿no? Pero yo recuerdo que desde La Granja ella ya sentí que era otra Ethel, siento que se desprendería de todo ese grupete“, expresó.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

El rechazo del público también marcó a Ethel Pozo

El panelista recordó que Ethel Pozo enfrentó un contexto complicado cuando fue anunciada como conductora del reality. Según explicó, gran parte del público mantenía una percepción negativa sobre ella incluso antes del estreno.

"Pero ¿sabes qué pasó también? Que en La Granja, Ethel venía con el background de que la gente quería a Yaco y a Ethel no la querían. Entonces, cuando a ella la anuncian como conductora de La Granja, la gente decía: ‘Ay, no, Ethel, ese programa va a fracasar, no va a servir, no sé, bla, bla, bla’. Y cuando dicen: ‘Yaco es el conductor’, ya la gente tenía otra mirada. Y nuevamente Ethel se cargó todo el hate que venía acumulando“, recordó.

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Para Kurt Villavicencio, esa percepción condicionó la forma en que muchos espectadores evaluaron el desempeño de la conductora.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

Kurt Villavicencio destaca el trabajo de Ethel Pozo en La Granja

A pesar de las críticas que existían en ese momento, Kurt Villavicencio aseguró que la conductora realizó un trabajo correcto en el reality. "Y por más que haya demostrado, porque a mí me parece que sí hizo un buen trabajo en La Granja“, afirmó.

Además, recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con ella en el ámbito digital. "Yo estuve trabajando también ahí en la parte digital, la tuve de invitada muchas veces y ella también se chuntaba mis críticas“, señaló.

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Incluso comentó que en varias oportunidades le expresó directamente algunos aspectos que consideraba debía mejorar.

"Yo decía: hay oportunidades en que los participantes un poco se alzaban para con ella y no la respetaban en su papel de conductora, que para mí siempre debería ser un reality. Claro. Y ella, yo le dije que para mí debería tener también la personalidad de ir de frente a toda esa situación, al diablo. Yo siento, yo siento...“, manifestó.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cree que Ethel Pozo atraviesa una nueva etapa

Las reflexiones compartidas durante el programa dejaron entrever un cambio significativo en la percepción que Magaly Medina tiene actualmente sobre Ethel Pozo. Después de años de cuestionar su desempeño en televisión, la periodista considera que la conductora finalmente encontró una versión mucho más auténtica de sí misma frente a las cámaras.

Para Magaly Medina, el principal aprendizaje de este proceso radica en que la personalidad natural de Ethel Pozo conecta mucho mejor con el público que el papel que desempeñó durante años en América Hoy. Por ello, no solo afirmó que tiene futuro en televisión, sino que también aseguró que no tendría ningún inconveniente si algún productor decidiera convocarla para un nuevo proyecto en ATV.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.