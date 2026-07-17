Perú

Susel Paredes le desea lo “mejor” a Keiko Fujimori como presidenta del Perú: “Como es su primer trabajo, le pondrá empeño”

La congresista y candidata a la Alcaldía de Lima afirmó que espera que el próximo gobierno sea beneficioso para el país, aunque mantuvo su tono crítico hacia el fujimorismo

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La congresista Susel Paredes responde con sarcasmo a la pregunta sobre qué le desearía a Keiko Fujimori como presidenta, refiriéndose a ello como su 'primer trabajo'. (Crédito: TikTok/@suselparedes)

La congresista de oposición Susel Paredes se pronunció sobre la elección de Keiko Fujimori como presidenta constitucional del Perú y le envió un mensaje en el que le deseó éxitos durante su gestión. Sin embargo, sus declaraciones estuvieron marcadas por un tono irónico al referirse a la experiencia laboral de la lideresa de Fuerza Popular.

La también candidata a la Alcaldía de Lima señaló que espera que el próximo gobierno sea beneficioso para todos los peruanos y afirmó que Fujimori se esforzará por desempeñar adecuadamente el cargo. Sus declaraciones se producen luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregara las credenciales oficiales a la mandataria electa, quien asumirá la Presidencia para el periodo 2026-2031.

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Susel Paredes reacciona a la elección de Keiko Fujimori con comentario irónico sobre su “primer trabajo”. (Foto composición: Infobae Perú/Reuters)
Susel Paredes reacciona a la elección de Keiko Fujimori con comentario irónico sobre su “primer trabajo”. (Foto composición: Infobae Perú/Reuters)

“Es su primer trabajo”

Consultada por la prensa sobre qué augurios le deseaba a la nueva jefa de Estado y si tenía previsto felicitarla personalmente, Paredes respondió que esperaba que al país le vaya bien durante el próximo quinquenio, aunque aprovechó para lanzar un comentario irónico sobre la trayectoria de la presidenta electa.

“No, le deseo lo mejor, ¿no? Para que el Perú le vaya bien y como es su primer trabajo, estoy segura que le va a poner mucho empeño, ¿no? Va a llegar temprano, va a hacer todo lo que corresponde, como toda persona que trabaja por primera vez en su vida, le pone entusiasmo a su primer trabajo. Así es que le deseo lo mejor”, expresó la parlamentaria ante los medios de comunicación.

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Las declaraciones hicieron referencia a una crítica que distintos sectores políticos han formulado anteriormente contra Keiko Fujimori respecto a su experiencia laboral fuera del ámbito político. Pese al tono de sus palabras, Paredes reiteró que espera que el nuevo Gobierno tenga un desempeño favorable por el bienestar del país.

Paredes denuncia motivaciones políticas detrás del intento de inhabilitación
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Crítica al fujimorismo

Susel Paredes ha mantenido una postura crítica frente a Fuerza Popular durante los últimos años. En la campaña electoral de segunda vuelta, la legisladora confirmó públicamente que no respaldaría la candidatura de Keiko Fujimori y manifestó sus diferencias con las propuestas y el proyecto político del fujimorismo.

Tras la oficialización de los resultados y la entrega de credenciales por parte del JNE, diversas figuras de la oposición comenzaron a pronunciarse sobre el próximo Gobierno. En ese contexto, Paredes optó por expresar sus buenos deseos para la gestión de la presidenta electa, aunque acompañó su mensaje con una frase irónica que rápidamente llamó la atención y generó repercusión entre los presentes.

Susel Paredes durante el debate del Pleno del Congreso sobre el proyecto de ley que busca eliminar la palabra "género" del Estado. (Congreso)
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