Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla sobre los obstáculos superados y su visión de futuro para el Perú. Un mensaje de convicción, unidad y esperanza por un país más inclusivo para los peruanos históricamente postergados. (Crédito: Canal N)

Keiko Fujimori recibió este miércoles las credenciales que la acreditan como presidenta constitucional de la República del Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia presidida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Gran Teatro Nacional de Lima. Ante un auditorio colmado de simpatizantes de Fuerza Popular, la mandataria electa tomó el podio tras recibir el documento de manos del presidente del JNE, Roberto Burneo, y trazó en poco más de 22 minutos los pilares de su futura administración. “El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita un gobierno que los resuelva", afirmó ante los aplausos del recinto.

El discurso combinó un llamado a la unidad nacional con anuncios de gestión. Fujimori convocó a “todas las fuerzas políticas democráticas, gobiernos regionales y locales, sector privado, academia y a cada ciudadano a unirnos con madurez y convicción”, y subrayó que “la reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias”, sino construir sobre ellas. Prometió a quienes no votaron por ella que “pondremos el Estado al servicio de la población” y adelantó que cada ministerio tendrá objetivos concretos y medibles, con un gabinete de rigor técnico. “No hemos venido a administrar la inercia, sino a recuperar el sentido de urgencia del Estado”, remarcó.

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Keiko Fujimori saluda al público tras recibir las credenciales que la acreditan como presidenta electa del Perú en el Gran Teatro Nacional de Lima, otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones. (Jurado Nacional de Elecciones)

Discurso de la presidenta electa

A continuación el discurso completo de la presidenta electa Keiko Fujimori:

Recibimos estas credenciales con profundo agradecimiento, con humildad y, sobre todo, con plena conciencia de la enorme responsabilidad que representa. Las recibimos como el mandato que millones de peruanos han depositado en nosotros para servir al Perú con honestidad, decisión y entrega.

Quiero agradecer, en primer lugar, a Dios, porque en los momentos más difíciles me dio la fortaleza para seguir adelante. Este camino no ha sido sencillo, ha estado lleno de desafíos, de obstáculos, de momentos de incertidumbre y de decisiones difíciles, pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale todo el esfuerzo.

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Peru's President-elect Keiko Fujimori, flanked by Peru's Interim President, Jose Maria Balcazar and Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), holds the official credentials she received from Burneo, following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Quiero expresar también mi sincero reconocimiento a los miembros de mi partido y a los líderes de las distintas fuerzas políticas que, más allá de nuestras diferencias, comprendieron la trascendencia del momento que vivía el país y se unieron en defensa de la democracia.

Hoy finalmente ha terminado el proceso de elecciones generales. Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo. Un rumbo que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de los peruanos, por la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y hacia la verdadera inclusión de los peruanos históricamente postergados y permanentemente olvidados. Vamos a forjar un Perú más inclusivo donde la prosperidad sea compartida por todos los peruanos.

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Durante más de veinticinco años he recorrido nuestro país. He conversado con miles de familias. He escuchado sus preocupaciones, sus esperanzas y también sus decepciones.

La presidenta electa fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. Fotos y videos muestran los momentos más destacados de la ceremonia y las celebraciones posteriores. Difusión

He visto comunidades enteras esperando durante décadas una carretera que nunca llegó. Hospitales que no pueden atender con dignidad a quienes más los necesitan. Escuelas donde el esfuerzo de nuestros niños supera largamente las condiciones en las que estudian. Centros poblados que aún esperan acceder al agua potable. Agricultores que producen con enorme sacrificio, pero enfrentan demasiadas barreras para progresar. Familias que continúan esperando un título de propiedad que les otorgue seguridad y les permita construir un futuro con mayor tranquilidad.

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He visto también el rostro más doloroso de la desigualdad, que son esos niños que enfrentan la desnutrición cuando deberían estar creciendo con todas las oportunidades. Jóvenes llenos de talento que sienten que su futuro depende más del lugar donde nacieron, que de su propio esfuerzo.Y madres y padres que trabajan todos los días con la esperanza de que sus hijos puedan vivir mejor que ellos.

Esas imágenes no son estadísticas. Son rostros. Son nombres. Son historias.

Ese es el Perú que debemos transformar. No con discursos, sí con resultados y me comprometo que desde hoy se convierten también en la principal responsabilidad de mi gobierno.

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Durante mucho tiempo hemos convivido con un Estado que llega tarde, que responde lentamente o simplemente no llega a quienes más necesitan su presencia. Esa realidad tiene que cambiar.

Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta constitucional del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Reuters)

El Perú no necesita un Gobierno que explique los problemas, necesita un Gobierno que los resuelva.

No hemos venido a administrar la inercia, hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado.

Ha llegado el momento de acelerar las decisiones que el país viene esperando desde hace mucho tiempo con orden, con responsabilidad, con eficiencia y, sobre todo, con sensibilidad humana.

Nuestro objetivo será construir un Estado que funcione. Un Estado que proteja, que acompañe y que genere oportunidades.

Queremos un Perú donde la seguridad permita vivir sin miedo, donde el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para todos, donde la inversión genere empleo de calidad, donde el progreso deje de ser un privilegio de algunos y se convierta en patrimonio de toda la Nación.

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No venimos a cambiar lo que está funcionando, venimos a asegurar que los beneficios del crecimiento sí lleguen a todos los rincones de nuestro país. Estoy convencida de que el Perú tiene todo para convertirse en ese gran país que soñamos. Lo único que necesita es un Estado que esté a la altura de su gente.

Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031 de manos del Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional de Lima. (Jurado Nacional de Elecciones)

Vamos a gobernar recorriendo el Perú, escuchando a su gente y verificando personalmente que los compromisos se cumplan porque un Gobierno no se mide por la cantidad de anuncios, sino por las soluciones que entrega.

Cada carretera terminada, cada escuela reconstruida, cada hospital funcionando, cada familia que accede por primera vez al agua potable, cada joven que encuentra una oportunidad para estudiar o trabajar. Esos serán los verdaderos indicadores del éxito de nuestro Gobierno.

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Por eso quiero anunciar que instauraremos una nueva forma de gestionar el Estado. Cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar, cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances, porque gobernar significa rendir cuentas.

Los recursos públicos pertenecen a todos los peruanos y administrar esos recursos exige responsabilidad, eficiencia y honestidad.

No permitiremos que la burocracia siga convirtiéndose en un obstáculo para quienes necesitan respuestas urgentes. El Estado tiene que recuperar esa capacidad de resolver y resolver a tiempo.

Merecemos tener la certeza que el Gobierno está en acción, que tiene decisión, coraje y voluntad política para poner orden y eso lo lograremos con la alianza clave entre el Gobierno y el pueblo.

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Nuestro Gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria porque el país necesita un gabinete que sepa tomar decisiones, que actúe con rigor técnico y que comprenda que servir al Estado es uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano.

Haremos un llamado no a la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad. Este es un llamado a reconocer que todos tenemos un rol que cumplir y que la pluralidad de ideas bien encausadas se puede convertir en nuestra mayor fortaleza.

Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une. Significa entender que ningún Gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio.

Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, al sector privado, a los trabajadores, a los emprendedores, a la academia, a las organizaciones sociales y a cada ciudadano que quiera aportar al desarrollo del país, a unirnos con madurez, con convicción.

A lo largo de mi vida pública he aprendido que hacer política exige fortaleza, también exige humildad y, sobre todo, exige aprender. He aprendido de mis errores y de mis aciertos, de los momentos difíciles, de los momentos alegres.

He aprendido a pedir perdón, pero sobre todo a perdonar, por eso creo profundamente en la reconciliación. El Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad, con confianza.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, recibe sus credenciales de Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Gran Teatro Nacional de San Borja, Lima. (Jurado Nacional de Elecciones)

Compatriotas:

Quiero reafirmar también nuestro compromiso con una economía que genere prosperidad, inversión y empleo, no porque las cifras sean importantes por sí mismas, sino porque detrás de cada punto de crecimiento existen miles de familias que encuentran trabajo, pequeños empresarios que pueden expandir sus negocios y jóvenes que descubren nuevas oportunidades para construir su futuro.

Nuestro desafío consiste en lograr que los beneficios del crecimiento lleguen especialmente a quienes esperan desde hace demasiado tiempo una oportunidad. Ese será el verdadero sentido de la inclusión. No repartir pobreza, sino generar oportunidades. No crear dependencia, sino fortalecer las capacidades y las libertades. No ofrecer privilegios, sino garantizar los derechos. Queremos un Perú donde el talento sea más importante que el lugar de nacimiento, donde el esfuerzo vuelva a ser el principal camino hacia el progreso.

Compatriotas:

Hoy quiero dirigirme también a quienes depositaron su confianza en nosotros. Gracias, gracias por creer que el Perú puede abrir una nueva etapa. No los defraudaremos.

Quiero dirigirme también a quienes tuvieron dudas y, aun así, nos dieron la oportunidad. Sabemos que la confianza ciudadana no se exige, se construye y se fortalece cumpliendo la palabra, ese es nuestro compromiso.

Pero quiero hablar, especialmente, a quienes no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad.

La democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor: gobernar para todos.

Hoy también quiero expresar el inmenso honor que representa convertirme en la primera mujer elegida por el voto popular para ejercer el cardo de Presidenta de la República. Asumo este hecho histórico con enorme orgullo.

Lo entiendo como una responsabilidad inmensa frente a millones de mujeres peruanas que, durante generaciones, abrieron camino con esfuerzo, sacrificio y valentía.

Pienso en las madres que sostuvieron a sus familias en los momentos más difíciles. En todas aquellas que muchas veces trabajaron en silencio, sin reconocimiento, pero que nunca dejaron de creer en un Perú mejor. Ese triunfo les pertenece a todas ustedes.

Que ninguna niña vuelva a pensar que existe un sueño demasiado grande para ella, que todas las mujeres sepan que el talento, el esfuerzo y la perseverancia siempre encontrarán un camino cuando un país decide abrir oportunidades para todos.

Hoy también quiero agradecer, de manera muy especial, a mi familia. Papá, mamá, siempre los llevo en mi corazón.

A mis hermanos, a Sachi que está acá, gracias por sostenerme cuando el camino parecía más duro.

A mis hijas, Kyara y Kaori, ustedes han crecido enfrentando circunstancias que ninguna familia desea vivir. Sin embargo, jamás perdieron la fortaleza, la dignidad, ni la esperanza. Gracias por enseñarme que el amor siempre encuentra la forma de trascender en el tiempo, derribar los muros y vencer la adversidad. Ustedes son el mayor orgullo de mi vida.

Y no puedo dejar de agradecer a mi familia política y a quienes se han mantenido firmes a mi lado. A Lucho, a Miki gracias por acompañarme en este desafío. No ha sido una decisión fácil, ni para ustedes ni para sus familias. Nos espera un gran reto. Ustedes son mis grandes compañeros de batalla.

Compatriotas:

Los peruanos hemos demostrado una y otra vez que sabemos levantarnos después de cada dificultad. Lo hicimos frente al terrorismo, a los desastres naturales, durante la pandemia y cada vez que la historia puso a prueba nuestro carácter. Porque hay algo que nadie podrá quitarnos jamás, nuestra capacidad de volver a empezar, nuestra resiliencia, nuestra fe, nuestra esperanza.

Ha llegado el momento de creer nuevamente en nosotros, de recuperar la confianza. No prometo que el camino será fácil, ninguna transformación verdadera lo es. Habrán desafíos, momentos difíciles, decisiones complejas, pero pueden tener la seguridad de una cosa: durante cinco años habremos logrado construir un Perú más seguro, más justo, más próspero, más unido.

Ese será el verdadero balance de nuestro gobierno.

Al final de mi mandato, rendiré cuentas ante Dios y la historia y lo haré con la frente en alto, porque tengan la certeza que habré puesto todo mi empeño y voluntad para sacar adelante a nuestro Perú.

No será la tarea de una sola persona, ni de un solo Gobierno, será la obra colectiva de millones de peruanos que aman profundamente esta tierra.

Que Dios ilumine cada una de nuestras decisiones.

Que Dios bendiga a cada familia peruana.

Que Dios bendiga a nuestra patria.

¡Viva el Perú!