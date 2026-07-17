Karina Jordán pide ayuda para su primo “Chicho” Ugarte Jordán desaparecido en el Huascarán: “Fuerza primito”

Karina Jordán compartió en Instagram un mensaje por su primo Alejandro “Chicho” Ugarte Jordán, desaparecido en el Huascarán. IG

Karina Jordán atraviesa días de angustia familiar y pidió apoyo por la desaparición de su primo Alejandro “Chicho” Ugarte Jordán, uno de los tres andinistas que permanecen no ubicados tras perder comunicación durante una expedición en el nevado Huascarán, en Áncash.

La actriz utilizó sus redes sociales para difundir el caso, compartir imágenes del montañista y enviar un mensaje de fuerza mientras avanzan las labores de búsqueda en una de las zonas más complejas de la Cordillera Blanca.

A través de historias de Instagram, Jordán publicó fotografías de su primo en la montaña y junto a la bandera peruana sobre la nieve. Su mensaje fue breve, pero directo: “Fuerza primito. Fuerza”.

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El Ministerio del Interior ordenó el envío inmediato de un helicóptero de la PNP para reforzar el operativo de búsqueda. Composición: Infobae

Quién es Alejandro “Chicho” Ugarte Jordán y qué se sabe de su desaparición

La desaparición de Alejandro “Chicho” Ugarte Jordán fue reportada luego de que él y otros dos andinistas perdieran comunicación durante una expedición en el Huascarán. Junto a él también se reportó como desaparecidos al fotógrafo Freddy Saúl Mendoza y al guía de alta montaña Artidoro Salas Gaitán.

De acuerdo con lo informado, los tres fueron vistos por última vez el lunes 13 de julio, cuando ascendían por el nevado. La zona en la que se habría producido la pérdida de contacto es conocida como La Garganta, ubicada entre el Campo 1 y el Campo 2, a aproximadamente 6.000 metros sobre el nivel del mar, un tramo donde el clima y el terreno complican las labores de rescate.

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En el reporte disponible también se indica que la expedición quedó separada durante el descenso, luego de una tormenta. La última comunicación llegó el martes 14 de julio a las 9:00 a. m., cuando Alejandro envió un mensaje de WhatsApp para informar que el grupo se encontraba perdido.

El mensaje de Karina Jordán: fotos en la nieve y un pedido de fuerza

La actriz se sumó a la cadena de apoyo y esperanza difundiendo imágenes de “Chicho” Ugarte en plena actividad de montañismo. El contenido de sus historias mostró escenas de escalada y de cumbre, una forma de retratarlo en el lugar donde más se le identifica: la montaña.

Jordán no dio detalles adicionales en su mensaje, pero su publicación evidenció el estado emocional de la familia y el pedido implícito de visibilización del caso para acelerar la búsqueda.

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“Fuerza primito”, escribió la actriz junto a imágenes de su familiar practicando montañismo.

La campaña para apoyar a los rescatistas

El pedido de ayuda también fue replicado por Diego Seyfarth, esposo de Karina Jordán. El actor y productor utilizó sus redes sociales para difundir una campaña dirigida a respaldar a los equipos que trabajan en condiciones extremas en el Huascarán.

“Apoyemos a los Rescatistas en su ardua labor de encontrar a Artidoro, Freddy y nuestro querido primo Alejandro. Muchas gracias”, escribió, junto a un afiche que invita a donar víveres, agua, botiquines, barras energéticas, implementos para el frío y aportes económicos para reforzar la operación.

El mensaje de Seyfarth apuntó a un punto clave del operativo: el alto costo y la exigencia logística de un rescate en alta montaña, en un terreno donde las condiciones pueden cambiar en minutos.

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Diego Seyfarth difundió una campaña para apoyar a los rescatistas con implementos para el frío, víveres y botiquines. IG

Cómo se organiza la búsqueda en el Huascarán: patrullas, coordinación y apoyo aéreo

La búsqueda moviliza a equipos especializados y mantiene coordinación entre instituciones que operan en la región. Según la información disponible, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash informó que coordina con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía, la Asociación de Guías de Montaña del Perú, la Red de Salud Huaylas Norte y otras entidades.

Las patrullas se despliegan entre el Campo 1 y Campo 2, con cerca de 20 especialistas recorriendo el sector. A ese esfuerzo se sumó el apoyo aéreo: se solicitó un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú y también se mencionó el helicóptero policial enviado por el Ministerio del Interior.

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En paralelo, los familiares y amigos mantienen campañas públicas y cadenas de oración, mientras esperan información oficial del avance del operativo.

Dos helicópteros participarán en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde las primeras horas del jueves. Composición: Infobae