Perú

Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú

El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Luego de su conversación en privado con Keiko Fujimori, Jorge Nieto, líder del partido del Buen Gobierno, descartó cualquier acuerdo de colaboración con la presidenta electa y aseguró que la bancada de su partido político será una "oposición leal al Perú“ que apoyará lo que consideren correcto y confrontará lo que rechace.

En conversación con Exitosa, el dirigente precisó que en el encuentro participaron “los cuatro dirigentes del partido Buen Gobierno" y remarcó que no asistió a título personal, sino con acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.

Ante la consulta sobre si se habló de integrar un gabinete más allá de su origen partidario, Nieto respondió de forma tajante: "No, no, no“. De igual forma, negó que se haya llegado a un acuerdo de gobierno o algún tipo de alianza.

PUBLICIDAD

Nieto dijo que fue invitado directamente por Keiko a una conversación y que aceptó “como corresponde a un país que tiene una política democrática”.

El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. REUTERS/Stifs Paucca
El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. REUTERS/Stifs Paucca

El Niño costero como la principal preocupación

Al describir el contenido del diálogo, Nieto ubicó al Niño costero al comienzo de la agenda y dijo que fue Keiko quien le preguntó directamente por ese tema. Según relató, le expuso la experiencia acumulada, las tareas que no se hicieron y las que todavía deberían ejecutarse.

En ese tramo, el dirigente advirtió sobre la magnitud del fenómeno. “Parece ser que va a ser uno de los más grandes en los últimos 200 años. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de gran magnitud", afirmó.

PUBLICIDAD

También detalló los efectos que, a su juicio, ya empiezan a verse y los que podrían profundizarse. Mencionó impacto en la pesca y en algunos sectores, además de sequías en el sur e inundaciones en el norte: “Mucha agua en un lado, muy poca en el otro”.

Sobre ese punto, planteó una respuesta de escala nacional. “Tenemos que enfrentarlo y tenemos que enfrentarlo. Yo siempre digo que en situaciones como esta tenemos que ser una sola fuerza“, dijo, y agregó que el objetivo debe ser reducir la pérdida de vidas y daños patrimoniales.

El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. REUTERS/Stifs Paucca
El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. REUTERS/Stifs Paucca

Seguridad, leyes “pro-crimen” y asistencia social integraron la agenda

Nieto sostuvo que otro de los ejes tratados fue la seguridad y describió un diagnóstico crítico sobre la Policía Nacional. “Le hemos planteado la necesidad de que se fortalezca la Policía Nacional, que se le reorganice. Está en muy mala situación”, afirmó.

Según su exposición, esa debilidad institucional impide enfrentar a la criminalidad con eficacia. En el mismo paquete incluyó su posición sobre normas que definió como leyes “pro-crimen”: dijo que algunas vinculadas a la extinción de dominio “tienen que ser precisadas”, pero que otras requieren derogación.

El dirigente añadió que en la conversación también puso sobre la mesa la situación educativa y la agenda agraria, en especial por la necesidad de fondos para emergencias en distintas zonas del país. Sumó además la anemia infantil, la atención a personas con discapacidad, los adultos mayores y las pensiones “tan atrasadas”.

Temas Relacionados

Jorge NietoKeiko FujimoriNiño Costeroperu-politica

Más Noticias

¿Los trabajadores part time tienen derecho al feriado?

El personal a tiempo parcial en Perú sí tiene derecho al pago de los feriados del 28 y 29 de julio, aunque el cálculo y la compensación varían según el régimen y las horas trabajadas

¿Los trabajadores part time tienen derecho al feriado?

FIL Lima 2026: Metropolitano, corredores y tren, opciones de transporte para llegar a la Feria Internacional del Libro

El evento cultural más importante de la capital contará con rutas de buses, corredores y taxis autorizados para facilitar el acceso de los asistentes hasta el Centro de Exposiciones Jockey

FIL Lima 2026: Metropolitano, corredores y tren, opciones de transporte para llegar a la Feria Internacional del Libro

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026

Las últimas horas han estado marcadas por una serie de movimientos telúricos en Perú sobe todo en la región Ica la cual ha sufrido 8 sismos en menos de 72 horas. Esto obliga a seguir considerando los protocolos ante un inminente sismo de fuerte intensidad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026

Nasca: se registró sismo de magnitud 4.1 en San Juan

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Nasca: se registró sismo de magnitud 4.1 en San Juan

Perú es clave: con 92,67% de salidas a tiempo, el Aeropuerto Jorge Chávez se convierte en el más puntual del mundo

El ranking mensual de Cirium situó al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en el primer puesto global de la categoría Large Airports

Perú es clave: con 92,67% de salidas a tiempo, el Aeropuerto Jorge Chávez se convierte en el más puntual del mundo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

Diputados del Congreso Bicameral jurarán el próximo 24 de julio

ENTRETENIMIENTO

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas? La conductora no descarta un histórico encuentro: “La televisión es una caja de sorpresas”

Magaly Medina sorprendida con el cambio de vida de Sheyla Rojas tras regresar al Perú: “Volvió al rico canje, ya no hay provedor”

DEPORTES

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se conoció al sorpresivo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026: “Lo quiere Pablo Guede”

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026