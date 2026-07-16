Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú

El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Luego de su conversación en privado con Keiko Fujimori, Jorge Nieto, líder del partido del Buen Gobierno, descartó cualquier acuerdo de colaboración con la presidenta electa y aseguró que la bancada de su partido político será una "oposición leal al Perú“ que apoyará lo que consideren correcto y confrontará lo que rechace.

En conversación con Exitosa, el dirigente precisó que en el encuentro participaron “los cuatro dirigentes del partido Buen Gobierno" y remarcó que no asistió a título personal, sino con acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.

Ante la consulta sobre si se habló de integrar un gabinete más allá de su origen partidario, Nieto respondió de forma tajante: "No, no, no“. De igual forma, negó que se haya llegado a un acuerdo de gobierno o algún tipo de alianza.

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Nieto dijo que fue invitado directamente por Keiko a una conversación y que aceptó “como corresponde a un país que tiene una política democrática”.

El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. REUTERS/Stifs Paucca

El Niño costero como la principal preocupación

Al describir el contenido del diálogo, Nieto ubicó al Niño costero al comienzo de la agenda y dijo que fue Keiko quien le preguntó directamente por ese tema. Según relató, le expuso la experiencia acumulada, las tareas que no se hicieron y las que todavía deberían ejecutarse.

En ese tramo, el dirigente advirtió sobre la magnitud del fenómeno. “Parece ser que va a ser uno de los más grandes en los últimos 200 años. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de gran magnitud", afirmó.

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También detalló los efectos que, a su juicio, ya empiezan a verse y los que podrían profundizarse. Mencionó impacto en la pesca y en algunos sectores, además de sequías en el sur e inundaciones en el norte: “Mucha agua en un lado, muy poca en el otro”.

Sobre ese punto, planteó una respuesta de escala nacional. “Tenemos que enfrentarlo y tenemos que enfrentarlo. Yo siempre digo que en situaciones como esta tenemos que ser una sola fuerza“, dijo, y agregó que el objetivo debe ser reducir la pérdida de vidas y daños patrimoniales.

El líder del partido del Buen Gobierno indicó que rechazó que vaya a formar parte del gabinete de ministros y que será una “oposición leal” al país durante el gobierno de Fuerza Popular. REUTERS/Stifs Paucca

Seguridad, leyes “pro-crimen” y asistencia social integraron la agenda

Nieto sostuvo que otro de los ejes tratados fue la seguridad y describió un diagnóstico crítico sobre la Policía Nacional. “Le hemos planteado la necesidad de que se fortalezca la Policía Nacional, que se le reorganice. Está en muy mala situación”, afirmó.

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Según su exposición, esa debilidad institucional impide enfrentar a la criminalidad con eficacia. En el mismo paquete incluyó su posición sobre normas que definió como leyes “pro-crimen”: dijo que algunas vinculadas a la extinción de dominio “tienen que ser precisadas”, pero que otras requieren derogación.

El dirigente añadió que en la conversación también puso sobre la mesa la situación educativa y la agenda agraria, en especial por la necesidad de fondos para emergencias en distintas zonas del país. Sumó además la anemia infantil, la atención a personas con discapacidad, los adultos mayores y las pensiones “tan atrasadas”.