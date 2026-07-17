Mirtha Uribe explica la escasez de voleibolistas peruanas en ligas extranjeras: “Están cómodas aquí, ya no hay hambre”

Mirtha Uribe compartió una reflexión sobre una realidad que, a su juicio, marca una de las principales diferencias entre la generación que integró la selección peruana de vóley y la actual: la escasa presencia de jugadoras nacionales en ligas del extranjero. Para la experimentada central, el cambio no pasa únicamente por el nivel deportivo, sino también por la mentalidad con la que hoy se afronta la carrera profesional.
Durante una entrevista en el programa ‘Se formaron las parejas’ de Movistar Deportes, Uribe recordó que, en la época en la que Perú disputó su último Mundial de mayores (en el año 2010), gran parte del plantel competía fuera del país, una situación muy distinta a la actual.
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“En el último Mundial que jugó Perú, por lo menos nueve jugábamos fuera”, recordó la exseleccionada.
Consultada sobre por qué hoy son pocas las voleibolistas peruanas que aceptan jugar en ligas extranjeras, pese a recibir propuestas, Uribe fue contundente y atribuyó esa situación a un cambio de mentalidad.
“Porque están cómodas aquí, ya no hay hambre. En nosotras había un hambre de querer jugar, de querer mejorar. También la liga era inferior cuando estábamos todas fuera. Pero igual estás jugando en el extranjero. Sales de tu zona de confort, no tienes a mami, a papi ni a los amigos cerca que te puedan cobijar cuando te va mal. Agarras otra personalidad, maduras totalmente”, sostuvo.
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Para la exvoleibolista, competir en el exterior no solo representa un crecimiento deportivo, sino también personal. Considera que adaptarse a un nuevo país, convivir con otras culturas y asumir responsabilidades lejos del entorno familiar fortalece el carácter de cualquier deportista.
La experiencia que cambió su carrera
Mirtha Uribe también recordó el momento en que dejó Perú para iniciar su carrera internacional. Aseguró que esa decisión transformó completamente su forma de entender el voleibol y elevó el nivel de exigencia con el que afrontaba cada entrenamiento y competencia.
“Cuando salí a los 19 años, mi modo de ver el vóley fue distinto, porque cambió toda mi percepción, mi esfuerzo. Acá yo estaba tranquila, relajada, así como está la mayoría, me imagino, que están relajadas en su club, siendo una liga más competitiva la de ahora”, explicó.
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La excentral reconoció que la Liga Peruana ha crecido con el paso de los años y ofrece una competencia mayor que la de su época. Sin embargo, considera que eso no reemplaza el aprendizaje que brinda competir en campeonatos internacionales de alto nivel.
“A la extranjera siempre le exigen más”
Otro de los aspectos que destacó fue la presión que enfrentan las jugadoras cuando fichan por clubes extranjeros. Según Uribe, ese contexto obliga a elevar el rendimiento de manera permanente.
“Pero yo cuando salí era esfuerzo tras esfuerzo. Tenías que deslumbrar al entrenador, porque si no tampoco jugabas. Ser extranjera fuera y no jugar... no, pues. Tú eres la extranjera, a ti es a la que te exigen, a ti es a la que le ponen la presión”, comentó.
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Finalmente, aseguró que emigrar fue determinante para alcanzar su mejor versión como deportista y que difícilmente habría desarrollado todo su potencial permaneciendo únicamente en el campeonato nacional.
“Imposible pensar que podía alcanzar mi máximo rendimiento si no salía del Perú, porque el esfuerzo lo adquirimos fuera y después era selección, fuera, selección, viajar... Nuestra vida era esa. Te exigen más. Y no tenemos descanso tampoco”, concluyó.
Las declaraciones de Mirtha Uribe llegan en un momento en el que son contados los casos de voleibolistas peruanas que compiten en ligas extranjeras de primer nivel. En contraste con la generación que integró la central, cuando varias seleccionadas militaban simultáneamente en clubes del exterior, hoy la mayoría desarrolla su carrera en la Liga Peruana.
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